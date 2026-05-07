'Abracadabra 3' está em desenvolvimento, diz site

Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy voltarão aos papéis das irmãs Winnie, Sarah e Mary Sanderson em Abracadabra 3. A informação foi confirmada pelo portal Entertainment Weekly, que revelou que o terceiro filme da franquia está em desenvolvimento.

Segundo o veículo, a Disney avalia lançar o novo longa também nos cinemas, além do streaming. Abracadabra 2, lançado em 2022, estreou exclusivamente no Disney+.

A roteirista Jen D’Angelo, responsável pelo segundo filme, afirmou anteriormente que ainda existem possibilidades para expandir o universo da franquia. Em entrevista, ela citou a personagem “Mãe Bruxa”, interpretada por Hannah Waddingham, como uma das histórias que podem ser exploradas.

D’Angelo também revelou que tentou incluir Thora Birch em Abracadabra 2, reprisando o papel de Dani, protagonista do filme original de 1993. Segundo a roteirista, algumas ideias descartadas podem ser reaproveitadas no terceiro longa.

Durante a divulgação de Abracadabra 2, as atrizes já haviam comentado a possibilidade de novos projetos da franquia. Midler declarou que gostaria de continuar interpretando Winifred Sanderson.

Já Sarah Jessica Parker afirmou que um terceiro filme poderia até apostar em animação.

Sobre o que será 'Abracadabra 3'?

O primeiro Abracadabra, lançado em 1993, acompanha Max, Dani e Allison tentando impedir as irmãs Sanderson de devorarem as almas das crianças de Salem, nos Estados Unidos, durante o Halloween O longa se tornou um clássico do Dia das Bruxas.

A sequência, dirigida por Anne Fletcher, trouxe o retorno do trio principal e apresentou uma nova história ambientada na Salem contemporânea.

Ainda não há informações sobre o roteiro do terceiro filme ou previsões para o lançamento. A Disney não confirmou a continuação.