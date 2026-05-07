Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Abracadabra 3' está em desenvolvimento, diz site

Irmãs Sanderson devem retornar para o terceiro filme de uma das franquias mais amadas de Halloween

Abracadabra: filme original é de 1993 (Divulgação/Disney)

Abracadabra: filme original é de 1993 (Divulgação/Disney)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 7 de maio de 2026 às 23h56.

Tudo sobreFilmes
Saiba mais

Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy voltarão aos papéis das irmãs Winnie, Sarah e Mary Sanderson em Abracadabra 3. A informação foi confirmada pelo portal Entertainment Weekly, que revelou que o terceiro filme da franquia está em desenvolvimento.

Segundo o veículo, a Disney avalia lançar o novo longa também nos cinemas, além do streaming. Abracadabra 2, lançado em 2022, estreou exclusivamente no Disney+.

A roteirista Jen D’Angelo, responsável pelo segundo filme, afirmou anteriormente que ainda existem possibilidades para expandir o universo da franquia. Em entrevista, ela citou a personagem “Mãe Bruxa”, interpretada por Hannah Waddingham, como uma das histórias que podem ser exploradas.

D’Angelo também revelou que tentou incluir Thora Birch em Abracadabra 2, reprisando o papel de Dani, protagonista do filme original de 1993. Segundo a roteirista, algumas ideias descartadas podem ser reaproveitadas no terceiro longa.

Durante a divulgação de Abracadabra 2, as atrizes já haviam comentado a possibilidade de novos projetos da franquia. Midler declarou que gostaria de continuar interpretando Winifred Sanderson.

Sarah Jessica Parker afirmou que um terceiro filme poderia até apostar em animação.

Sobre o que será 'Abracadabra 3'?

O primeiro Abracadabra, lançado em 1993, acompanha Max, Dani e Allison tentando impedir as irmãs Sanderson de devorarem as almas das crianças de Salem, nos Estados Unidos, durante o Halloween O longa se tornou um clássico do Dia das Bruxas.

A sequência, dirigida por Anne Fletcher, trouxe o retorno do trio principal e apresentou uma nova história ambientada na Salem contemporânea.

Ainda não há informações sobre o roteiro do terceiro filme ou previsões para o lançamento. A Disney não confirmou a continuação.

Acompanhe tudo sobre:FilmesHalloween – Dia das BruxasDisney

Mais de Pop

Depois do sucesso internacional, atriz de 'O Agente Secreto' volta a produzir tapetes

Criador de The Boys rebate críticas sobre episódios de 'encheção'

Charles Leclerc revela lado musical em campanha da Chivas Regal

Robert Downey Jr. critica cultura de influencers: 'Absurdo'

Mais na Exame

Pop

Depois do sucesso internacional, atriz de 'O Agente Secreto' volta a produzir tapetes

Esporte

Substituto de Lewandowski? Barcelona sonda João Pedro, do Chelsea

Ciência

Humanos não lideram ranking de monogamia entre mamíferos; veja quem está no topo

Um conteúdo Esfera Brasil

Cadastro nacional de condenados por violência contra a mulher vai à sanção de Lula