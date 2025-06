A playlist do Spotify que pode turbinar o seu cérebro

Estudos indicam que a música pode ser uma grande aliada na hora de estudar, ajudando a melhorar a concentração e afastar as distrações.

O Spotify, serviço de streaming de música e podcasts criado em 2006 na Suécia, entendeu essa necessidade e agora oferece playlists dedicadas para estudantes que buscam otimizar seu desempenho acadêmico.

Enquanto alguns preferem total silêncio para focar, outros se beneficiam do poder da música para manter o foco. A

Dra. Emma Gray, especialista em Psicologia Educacional, conduziu uma pesquisa que revelou que a música certa pode estimular a aprendizagem de áreas específicas e aumentar a concentração. No entanto, a chave está em escolher o tipo de música adequado para a matéria que está sendo estudada.

Como a música ajuda na concentração?

O estudo mostrou que para disciplinas lógicas, como matemática, a música deve ser suave, ajudando a acalmar a mente. Já para áreas mais criativas, como arte ou literatura, a música pode ser mais expressiva, acompanhando as emoções do estudante. A Dra. Gray ainda destaca que o ideal é optar por músicas sem letras, pois as palavras podem acabar interferindo no foco.

Playlists do Spotify para turbinar os estudos

Pensando em oferecer esse suporte para os estudantes, o Spotify criou diversas playlists para melhorar o desempenho nos estudos. Confira algumas das sugestões: