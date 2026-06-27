"Antigamente era forte, mas e agora?" diz jogador japonês sobre Neymar e Seleção Brasileira

A seleção do Japão demonstrou confiança antes do confronto contra o Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Em entrevista após um treinamento, o atacante Kento Shiogai afirmou que o cenário mudou em relação aos duelos do passado e minimizou a influência de Neymar.

Ao ser questionado sobre o histórico do camisa 10 brasileiro diante da seleção japonesa, Shiogai respondeu: “Não é mais o Neymar de antigamente. Acho que agora estamos bem.”

A declaração foi feita a jornalistas japoneses após um treino da equipe e repercutiu nas redes sociais.

Durante a conversa com a imprensa, Shiogai também foi perguntado sobre a primeira imagem que lhe vinha à mente ao pensar na Seleção Brasileira.

O atacante respondeu de forma imediata: “Neymar.” Em seguida, porém, levantou dúvidas sobre o momento atual da equipe: “Antigamente era forte, mas e agora? Tenho a imagem de que a França é forte. A Argentina também. Sobre o Brasil, não tenho ouvido muito ultimamente.”

Atacante do Japão reconhece força do Brasil

Apesar das declarações sobre Neymar e o momento da Seleção, Shiogai fez questão de destacar que o Brasil continua sendo um dos adversários mais difíceis da competição.

“O Brasil continua sendo forte. Se conseguirmos vencer, vamos ganhar ainda mais embalo.”

O jogador também afirmou confiar na organização defensiva do Japão e na capacidade da equipe de enfrentar o ataque brasileiro durante a partida válida pela Copa do Mundo.

Quem é Kento Shiogai

Nascido em 2005, Kento Shiogai iniciou sua trajetória no futebol japonês antes de seguir para o futebol europeu. O atacante passou pela Universidade de Keio e pelo Yokohama F. Marinos, ganhando espaço por características como velocidade, intensidade e capacidade de mudar o ritmo das partidas.

Atualmente, atua no clube alemão VfL Wolfsburg, da segunda divisão.

Na seleção japonesa, também se destacou pelas atuações saindo do banco de reservas, tornando-se uma opção para o setor ofensivo. Até então, Shiogai não marcou nenhum gol na Copa do Mundo 2026.

Neymar tem histórico de destaque contra o Japão

A pergunta feita ao atacante japonês teve como base o retrospecto de Neymar contra o Japão. O brasileiro já marcou diversos gols diante da seleção asiática ao longo da carreira.

Ao comentar esse histórico, Shiogai voltou a reforçar sua visão sobre o momento atual do camisa 10: “Esse era o Neymar de antigamente, não é? Acho que agora estamos bem.”