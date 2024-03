A estátua do Oscar é de ouro? Saiba quanto custa o prêmio mais cobiçado do cinema

O Oscar 2024 já acontece neste domingo, 10, com uma extensa lista de 53 filmes indicados em 23 categorias. Entre os favoritos, estão "Oppenheimer", "Anatomia de uma Queda", "Pobres Criaturas", "Barbie" e "Os Rejeitados", todos eles com uma chance de voltar com a tão sonhada estatueta dourada para casa.

O cobiçado prêmio é o ponto alto da cerimônia e traz toda a identidade visual do Oscar ao longo de seus 96 anos de existência. Com quase 35 centímetros e pesando cerca de 4 quilogramas, o design da estatueta foi criado por Cedric Gibbons, ex-diretor de arte da MGM, em 1929. Mas diferente do que muita gente pensa, ela não é feita de ouro — pelo menos não inteira.

Do que é feita a estatueta do Oscar?

No Oscar, o ditado "nem tudo que reluz é ouro" faz muito sentido. Apesar de dourada, a estatueta da premiação é feita de bronze maciço e banhada em ouro 24 quilates. Isso torna a peça um pouco mais barata, mas ainda assim bastante valiosa.

As estatuetas são feitas todos os anos pela Fundição Polich Tallix, de forma individual e manual. A produção demora cerca de três meses e são entregues 50 exemplares à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Antes de chegarem ao teatro de Los Anngeles, onde a cerimônia acontece, são polidas até ficarem reluzentes. E caso as 50 peças não sejam entregues, elas ficam guardadas em um cofre da organização até o próximo ano.

Quanto custa a estátua do Oscar?

Todo esse processo individual de produção deixa o produto com um valor elevado: cada estatueta tem um preço estimado entre US$ 500 e US$ 900 (R$ 2.500 a 4.500 na cotação atual) para a Academia, que varia de acordo com a cotação do ouro.

Para os artistas, por outro lado, o preço é bem mais baixo, mas não existente. Para levar o prêmio para casa, os vencedores precisam assinar um contrato no qual são obrigados a "vendê-lo" de volta para a Academia por US$ 1, um valor simbólico. Uma vez com a peça em mãos, o acordo exige que ela não seja revendida a terceiros.

Quem se recusar a assinar o acordo precisa devolver a estátua para a organização e sai da cerimônia de mãos vazias.

Vale dizer que a estatueta é o único "prêmio" da cerimônia. Nenhum artista ou estúdio leva um valor em dinheiro do Oscar.

'Mimos' do Oscar

Apesar de não receberem um valor em dinheiro, as 25 pessoas indicadas nas categorias de atuação (principal e coadjuvante) e direção levam um "presentinho" dos patrocinadores do Oscar.

Segundo o Business Insider, a empresa de marketing de entretenimento Distinctive Assets produz sacolas recheadas de presentes, chamadas "Everyone Wins" ("Todos Ganham"), desde 2002. Dentro dela constam produtos e serviços de quase 60 marcas, avaliados no total em US$ 170 mil, segundo a Reuters. O pacote de brindes inclui várias viagens, sendo a mais valiosa três noites no Chalet Zermatt Peak, cinco estrelas, na Suíça, no valor de US$ 50 mil.

Entre os presentes para a cozinha estão uma geladeira para vinhos com 45 garrafas da THOR Kitchen, vendida por US$ 1.800, uma churrasqueira portátil Schwank de US$ 1.250 e um liquidificador portátil BlendQuik, que custa US$ 80.

Os indicados também serão presenteados com uma série de produtos e procedimentos cosméticos, incluindo um conjunto de cinco peças da Miage Skincare e um tratamento que usa agulhas minúsculas para tratar a pele, da Potenza RF no valor de US$ 10.000.

Mas raramente alguém leva todos os iten, até porque o Fisco americano considera o "mimo" como tributável.

Que horas começa o Oscar?

Atenção ao horário: este ano, a A 96ª edição do Oscar começa mais cedo, a partir das 20h (horário de Brasília).

Onde assistir ao Oscar 2024?

A cerimônia terá transmissão pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming). Para comentar o maior prêmio do cinema, a EXAME realiza uma transmissão ao vivo no YouTube e nas redes sociais, a partir das 19h30.

Onde assistir aos filmes indicados ao Oscar 2024?

A maior parte dos filmes que concorrem a premiação neste ano está no streaming ou em cartaz nos cnemas. Veja a lista completa de onde assistir a cada um dos indicados neste link.

Leia as críticas dos filmes indicados ao Oscar

Onde acontece a cerimônia do Oscar?

A cerimônia acontece neste domingo, 10, na cidade de Los Angeles (EUA).

*Participou da matéria o repórter Luiz Anversa.