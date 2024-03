Que horas começa o Oscar 2024? Cerimônia deste ano é mais cedo; veja onde assistir

A 96ª edição do Oscar já acontece neste domingo, 10, com muita expectativa para descobrir quem serão os grandes vencedores da noite. Títulos como "Oppenheimer", "Pobres Criaturas”, "Barbie", Assassino da Lua das Flores”, "Barbie", "Os Rejeitados", "Anatomia de uma Queda" e "Zona de Interesse", são tidos como favoritos à premiação.

O filme de Christopher Nolan recebeu no total 13 indicações, marco histórico para uma produção do cineasta, que enfrentou duras críticas por seu penúltimo filme, "Tenet". Seguido dele vem "Pobres Criaturas", do grego Yorgos Lanthimos, com 11 nomeações. Os dois longas são os favoritos da noite para a maior categoria do Oscar, a de melhor filme.

A EXAME terá uma a transmissão ao vivo no domingo sobre o Oscar, veja como acompanhar

Filmes de comédia também estão disputando o maior prêmio do cinema e devem agitar a cerimônia . O bilionário"Barbie", de Greta Gerwig, compete em sete categorias, incluindo a de melhor filme, canção original, atriz coadjuvante, ator coadjuvante, figurino e maquiagem. "Os Rejeitados", de Alexander Payne, aparece logo em seguida, com seis indicações. Paul Giametti compete com Cillian Murphy e Bradley Cooper na categoria de melhor ator.

Que horas começa o Oscar?

Atenção ao horário: este ano, a A 96ª edição do Oscar começa mais cedo, a partir das 20h (horário de Brasília).

Onde assistir ao Oscar 2024?

A cerimônia terá transmissão pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming). Para comentar o maior prêmio do cinema, a EXAME realiza uma transmissão ao vivo no YouTube e nas redes sociais, a partir das 19h30.