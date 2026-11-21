Quem cresceu nos anos 1980 e 1990 talvez se lembre de uma caixa branca, com listras horizontais e dois botões redondos, instalada na área de serviço.

Embaixo dela, uma capa de tecido envolvia as roupas penduradas em um pequeno varal. Era uma das secadoras mais populares do Brasil.

A fabricante era a Enxuta, uma empresa de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, que chegou a dominar 85% do mercado brasileiro de secadoras de roupas.

A participação era tão grande que a companhia vendia mais aparelhos desse tipo do que todas as concorrentes juntas, incluindo a Brastemp, que já era um fenômeno na época.

A marca fez sucesso durante duas décadas.

Depois, entrou em uma crise que culminou na paralisação da fábrica, em 2001, e deixou centenas de trabalhadores sem emprego.

O que veio a seguir envolveu uma cooperativa de ex-funcionários, um empresário do Paraná e milhões de reais investidos em uma tentativa frustrada de recuperar o negócio.

A fábrica fechou definitivamente em 2008.

Mas a história da Enxuta tem uma última curiosidade: mais de 40 anos depois da fundação, ainda é possível encontrar eletrodomésticos com esse nome nas lojas do Uruguai.

Como nasceu a Enxuta

A Enxuta foi uma marca criada em 1981 pelo Grupo Triches, uma família de empresários de Caxias do Sul, com a proposta de fabricar eletrodomésticos compactos.

A ideia era conquistar consumidores que procuravam equipamentos menores e mais acessíveis do que os modelos tradicionais da chamada linha branca.

No catálogo estavam máquinas de lavar roupas, lava-louças, secadoras e aquecedores de ambiente. As secadoras logo se tornaram o principal produto da companhia.

A estratégia deu certo. Durante os anos 1980 e 1990, a Enxuta conquistou espaço nas lojas e nas áreas de serviço de milhares de residências brasileiras.

Em julho de 1995, uma reportagem da Folha de S.Paulo mostrava o tamanho que a fabricante havia alcançado. A empresa concentrava 85% do mercado brasileiro de secadoras, 50% do de lava-louças e 17% do de lavadoras de roupas.

Os números variavam conforme o período. Em 2002, o governo do Rio Grande do Sul informou que a participação da Enxuta havia chegado a 46% em lava-louças e 22% em lavadoras.

A empresa tinha 800 funcionários em 1995 e exportava aproximadamente 5% de sua produção.

Naquele período, o setor de eletrodomésticos vivia uma transformação. O Plano Real havia ampliado o poder de compra dos brasileiros e impulsionado a demanda. Ao final de 1994, segundo a Folha, o mercado registrava crescimento de 70%.

Enquanto grandes multinacionais se concentravam em produtos destinados a famílias de renda mais alta, a Enxuta buscava consumidores de renda baixa e média, além de pessoas que moravam sozinhas.

A força da marca também ultrapassou as lojas.

A Enxuta também era uma potência do futsal

Nos anos 1980 e 1990, a família Triches investiu em um time de futsal que levou o nome da empresa para as quadras.

A equipe, inicialmente associada à A.A. Triches e depois conhecida como Enxuta, tornou-se uma das principais forças nacionais da modalidade.

Foi campeã da Taça Brasil de Futsal em 1989, 1995 e 1996, enfrentando adversários como Perdigão e Banespa.

Entre os jogadores que vestiram a camisa do clube estava Manoel Tobias, que seria reconhecido como um dos grandes nomes da história do futsal mundial.

"Em 95, eu estava na Enxuta. Por lá, fui campeão gaúcho", afirmou o atleta em entrevista à Folha de Pernambuco.

O investimento no esporte ajudava a projetar o nome da companhia para além dos eletrodomésticos.

A crise que derrubou a Enxuta

Os primeiros problemas financeiros apareceram bem antes do fechamento.

Em 1991, segundo reportagem da IstoÉ Dinheiro, a Enxuta demitiu 400 dos 1.550 funcionários que empregava na época.

O Citibank, que havia se tornado acionista em 1988, vendeu sua participação à família Triches em 1993.

Dois anos depois, a companhia enfrentava dificuldades para financiar as operações.

Em 1995, a marca Enxuta, avaliada em 14 milhões de dólares, foi transferida à Ponto S.A., empresa controladora do próprio Grupo Triches. A operação fazia parte de uma reorganização societária que buscava facilitar a captação de recursos.

O objetivo era encontrar dinheiro mais barato para financiar o capital de giro, os recursos utilizados para pagar fornecedores, salários e outras despesas do dia a dia.

A empresa também procurava sócios e avaliava uma associação com um grupo estrangeiro.

A reestruturação, porém, não resolveu os problemas.

Em fevereiro de 2001, a Enxuta ainda anunciava planos de expansão. Segundo a IstoÉ Dinheiro, a companhia divulgou um investimento de 18 milhões de reais para construir uma fábrica na Bahia. O projeto nunca saiu do papel.

Naquele ano, a companhia foi afetada pelo desaquecimento da economia, pelo racionamento de energia elétrica e pelas dificuldades econômicas da Argentina, fatores apontados na época como responsáveis pela piora dos negócios.

Em uma carta divulgada à imprensa, Paulo Triches, então proprietário da empresa, atribuiu a crise ao apagão e à situação argentina. Entre julho e agosto de 2001, a receita da Enxuta caiu 70%, segundo a reportagem.

No final daquele ano, a fabricante acumulava dívidas de 22 milhões de reais e havia interrompido a produção.

A Enxuta, que meses antes projetava uma nova unidade industrial na Bahia, havia deixado de produzir eletrodomésticos.

Os funcionários tentaram salvar a fábrica

A paralisação deixou 750 trabalhadores desempregados em Caxias do Sul, segundo o governo estadual.

Mas parte deles decidiu tentar salvar o negócio.

Em 13 de abril de 2002, 246 ex-funcionários fundaram a Cooperativa de Produção Industrial de Eletrodomésticos Caxias, conhecida como Eletrocoop.

A proposta era assumir a estrutura da antiga fábrica e retomar a produção, utilizando a marca Enxuta.

O projeto recebeu apoio do governo do Rio Grande do Sul e da prefeitura de Caxias do Sul, que participaram das negociações entre os trabalhadores e a direção da empresa.

Em julho de 2002, a cooperativa assinou contratos de arrendamento para utilizar os prédios, equipamentos, sistemas e a marca da antiga fabricante.

Naquele momento, já reunia 350 associados.

O primeiro passo seria retomar a fabricação de peças de reposição para os eletrodomésticos que continuavam funcionando nas casas dos brasileiros. A lista incluía tampas, gabinetes, turbinas, resistências de secadoras e outros componentes.

A Enxuta tinha uma rede de mais de 300 pontos de venda e assistência técnica espalhados pelo Brasil, o que ajudava a sustentar a demanda por peças.

Mas recuperar toda a produção exigiria mais recursos.

Foi então que surgiu um empresário paranaense interessado em aproveitar o parque industrial de Caxias do Sul.

A compra pela Atlas

Em 2002, a Atlas Eletrodomésticos, de Pato Branco, no Paraná, entrou nas negociações para assumir parte dos ativos da Enxuta.

A empresa era comandada por Claudio Petrycoski, empresário que havia transformado uma pequena metalúrgica familiar, originalmente dedicada aos fogões a lenha, em uma fabricante de fogões a gás de alcance nacional.

Naquele ano, a Atlas arrematou máquinas e equipamentos da Enxuta em leilão judicial. Em 2003, assumiu a operação industrial e criou a Atlas Sul, incorporando a cooperativa dos ex-funcionários ao projeto.

A aposta era entrar no mercado de lavadoras de roupas, lava-louças e secadoras, aproveitando a estrutura de uma fabricante que havia dominado esses segmentos.

Mas a operação de Caxias do Sul enfrentou problemas desde o início.

Em entrevista publicada pela EXAME em 2014, Petrycoski afirmou que havia investido cerca de 12 milhões de reais na compra de máquinas e na criação da subsidiária. O empresário esperava obter um financiamento bancário para renovar os produtos. O empréstimo, porém, não saiu.

Sem o dinheiro, a Atlas Sul ficou com máquinas tecnologicamente defasadas em relação às da concorrência e custos de produção mais elevados.

"Desde o início, o investimento só deu dor de cabeça. Fechei o negócio acreditando que poderia fazer um novo empréstimo no banco para renovar os produtos, mas o dinheiro não saiu. Fiquei sem recursos para investir e não consegui reestruturar a Enxuta como gostaria. As lavadoras e secadoras estavam defasadas em relação à concorrência, e nossos custos eram mais altos. Durante cinco anos, tentei de tudo para o negócio deslanchar, sem sucesso", disse à EXAME.

Em 2008, decidiu fechar a fábrica de Caxias do Sul.

"Olhando para trás, acredito que meu grande erro foi ter comprado a Enxuta sem ter planejado direito o que faria com ela", falou.

A Atlas voltou a concentrar seus esforços no segmento de fogões, mercado no qual havia construído sua trajetória.

Para a antiga fabricante gaúcha, era o encerramento de uma história industrial iniciada 27 anos antes.

Afinal, a Enxuta ainda existe?

Quem procura a Enxuta no Brasil encontra principalmente eletrodomésticos antigos, peças de reposição e produtos de segunda mão.

As secadoras que fizeram sucesso nos anos 1980 e 1990 ainda aparecem em anúncios de plataformas de produtos usados.

Mas o nome Enxuta continua presente no mercado de eletrodomésticos de um país vizinho: o Uruguai.

Por lá, a importadora e distribuidora Gelbring comercializa uma ampla variedade de produtos com a marca. O catálogo inclui máquinas de lavar roupas, geladeiras, freezers, secadoras, fornos, cafeteiras e até televisores.

A operação comercial continua ativa em 2026, com produtos anunciados no site da distribuidora e em redes varejistas uruguaias.