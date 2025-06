Festa Junina em SP 2025: veja horários e locais das quermesses do último fim de semana de junho

Junho está no fim, mas ainda existem muitas festas juninas ocorrendo em São Paulo. Em todos os cantos da cidade, há programações de quermesses com comidas e brincadeiras tradicionais, shows e outras atrações.

A EXAME destaca seguir uma seleção que inclui desde as quermesses realizadas em igrejas até eventos com grandes shows no último fim de semana do mês.

Confira as principais festas juninas de São Paulo em 2025

Festa Junina Paróquia Vila Madalena

O arraiá da Paróquia Santa Maria Madalena e São Miguel Arcanjo, na Vila Madalena, terá bingo, música ao vivo e atividades para crianças. Entre os pratos típicos, canjica e arroz doce estarão disponíveis.

Local: Rua Girassol, 795 – Vila Madalena

Rua Girassol, 795 – Vila Madalena Data: De 31 de maio a 29 de junho, sábados e domingos, das 18h às 22h

De 31 de maio a 29 de junho, sábados e domingos, das 18h às 22h Preço: Entrada gratuita

Quermesse no Mosteiro da Luz

Local: Mosteiro da Luz, Avenida Tiradentes, 676 – Luz

Mosteiro da Luz, Avenida Tiradentes, 676 – Luz Data: 28 e 29 de junho e 5 e 6 de julho, 15h às 22h

28 e 29 de junho e 5 e 6 de julho, 15h às 22h Preço: R$ 25 (inteira), R$ 15 (idosos até 60 anos) e gratuito (crianças até 10 anos)

Festa de São Pedro Apóstolo Jardim Independência

Com 66 anos de tradição, a Paróquia São Pedro Apóstolo promove a quermesse em seu pátio com barraca de fogazza feita na hora, vinho quente, quentão, brincadeiras infantis, bingo e música ao vivo.

Local: Avenida Alberto Ramos, 614 – Jardim Independência

Avenida Alberto Ramos, 614 – Jardim Independência Data: De 31 de maio a 29 de junho, sábados e domingos a partir das 19h

De 31 de maio a 29 de junho, sábados e domingos a partir das 19h Preço: R$ 3

Festa Junina da Nossa Senhora da Conceição

Preservando o formato clássico das quermesses, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição oferece mais de vinte barracas com opções como pastéis, pizzas e fogazzas.

Local: Praça Silvio Romero, Tatuapé

Praça Silvio Romero, Tatuapé Data: De 31 de maio a 30 de junho, das 17h às 23h

De 31 de maio a 30 de junho, das 17h às 23h Preço: Entrada gratuita

Quermesse do Calvário

Reconhecida como uma das maiores festas beneficentes e tradicionais da cidade, a Quermesse do Calvário acontece há 46 anos na Paróquia São Paulo da Cruz. Cerca de vinte barracas mesclam comidas típicas juninas com outras opções como acarajé, temaki e yakissoba. O evento inclui brincadeiras, bingos e shows.

Local: Rua Cardeal Arcoverde, 950 – Pinheiros

Rua Cardeal Arcoverde, 950 – Pinheiros Data: De 31 de maio a 6 de julho, sábados das 17h30 às 23h30 e domingos das 17h30 às 22h30

De 31 de maio a 6 de julho, sábados das 17h30 às 23h30 e domingos das 17h30 às 22h30 Preço: R$ 30 (inclui um vale-bingo)

São João de Nóis Tudim

Na 9ª edição, o São João de Nóis Tudim oferece mais de 120 atrações distribuídas em 27 mil m² durante dois meses. O evento destaca as quadrilhas, missas em homenagem a São João, São Pedro e Santo Antônio na Capela Imaculada Conceição, feira de artesanato nordestino e atividades infantis, incluindo aulas de forró. Entre os nomes confirmados estão Companhia do Calypso, Bicho de Pé, Peixelétrico e Banda Rastapé. Os 30 restaurantes e quiosques servem pratos típicos como maçã do amor, canjica, pamonha, feijão de corda e carne de sol com mandioca.

Local: Centro de Tradições Nordestinas (CTN) – Rua Jacofer, 615 – Jardim Pereira Leite

Centro de Tradições Nordestinas (CTN) – Rua Jacofer, 615 – Jardim Pereira Leite Data: De 31 de maio a 27 de julho, às sextas, sábados e domingos

De 31 de maio a 27 de julho, às sextas, sábados e domingos Preço: Entrada gratuita

Festa de São Vito

Promovida pela comunidade italiana do Brás desde 1918, a Festa de São Vito oferece ingresso para acesso à “cantina”, com mesas reservadas próximas ao palco, ou para a “praça de alimentação”, com mesas compartilhadas. O cardápio traz massas e doces italianos tradicionais, como cannoli, amaretti, sfogliatella e castagnelle, acompanhados de vinhos nacionais e importados. A ficacella, pastelão frito com massa de batata, mussarela, tomate e orégano, é destaque da festa.

Local: Paróquia São Vito – Rua Polignano a Mare, 255 – Brás

Paróquia São Vito – Rua Polignano a Mare, 255 – Brás Data: De 31 de maio a 13 de julho, aos sábados e domingos, a partir das 19h

De 31 de maio a 13 de julho, aos sábados e domingos, a partir das 19h Preço: R$ 135 aos sábados e R$ 70 aos domingos

Festa Junina Vegana

Organizada pela VegNice, empresa focada em eventos veganos, a festa reúne expositores com quitutes sem ingredientes de origem animal. O evento permite a entrada de pets.

Local: Rua Augusta – Cerqueira César

Rua Augusta – Cerqueira César Data: De 1º a 29 de junho, aos domingos, das 11h às 20h

De 1º a 29 de junho, aos domingos, das 11h às 20h Preço: Entrada gratuita

Festa Junina do Família no Parque

Voltada para crianças, a festa no Parque Villa Lobos oferece brincadeiras gratuitas com recreadores, como corrida de saco, batata quente e cabo de guerra. Atividades pagas incluem brinquedos infláveis e barracas tradicionais com argola, boca do palhaço, tiro ao alvo e pescaria.

Local: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto dos Pinheiros

Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto dos Pinheiros Data: 7, 8, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 28 e 29 de junho, das 10h às 18h

7, 8, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 28 e 29 de junho, das 10h às 18h Preço: Entrada gratuita, com brinquedos pagos à parte a partir de R$ 10

Arraiá da Padroeira

No Santuário Nossa Senhora Aparecida, o Arraiá da Padroeira oferece caldo verde, vaca atolada, linguiça na chapa e vinho quente, além de bingo e pescaria entre as atrações.

Local: Rua Labatut, 781 – Ipiranga

Rua Labatut, 781 – Ipiranga Data: 7 a 29 de junho, sábados e domingos a partir das 17h

7 a 29 de junho, sábados e domingos a partir das 17h Preço: Entrada gratuita

Festa Junina da Consolação

Promovida pela Paróquia Nossa Senhora da Consolação, próxima ao Metrô República, a festa traz música ao vivo, comidas e bebidas típicas.

Local: Rua da Consolação, 585 – Consolação

Rua da Consolação, 585 – Consolação Data: 7 a 29 de junho, sábados das 17h às 23h e domingos das 17h às 22h

7 a 29 de junho, sábados das 17h às 23h e domingos das 17h às 22h Preço: Entrada gratuita

Festa Junina San Gennaro

Antes da tradicional festa italiana de setembro, a Paróquia San Gennaro na Mooca organiza festa junina com pizzas de massa folhada, sanduíche de calabresa e espaguete, acompanhados por música ao vivo.