Quem é Joana Zeferino da Paz, interpretada por Fernanda Montenegro em 'Vitória'?

Aos 95 anos e com uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz, Fernanda Montenegro já faz uma escolha mais criteriosa dos papéis que aceita, mas se recusa a deixar os holofotes. Prova disso é sua estreia em "Vitória", que chega aos cinemas nesta quinta-feira, 13.

O longa leva direção de Andrucha Waddignton, genro de Montenegro e marido de Fernanda Torres. Depois da participação em "Ainda Estou Aqui", vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, a atriz veterana está de volta às telonas para dar vida à Joana Zeferino da Paz — conhecida como "Dona Vitória" —, importante figura brasileira no combate ao tráfico de drogas do Rio de Janeiro.

Joana teve uma vida marcada por desafios e dificuldades, mas foi no auge da maturidade que se tornou um símbolo de resistência e coragem ao denunciar, com uma câmera doméstica, as ações criminosas que assolavam seu bairro. Aos 80 anos, ela desmantelou um esquema que envolvia policiais e traficantes na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana. Suas filmagens levaram à prisão de mais de 30 pessoas — incluindo dois policiais.

A história da personagem de Fernanda Montenegro, que inicialmente parecia ser ignorada pelas autoridades, ganhou destaque quando as imagens capturadas por ela chegaram nas mãos do jornalista Fábio Gusmão. O que se seguiu foi uma batalha contra o sistema, e Joana precisou integrar o Programa de Proteção à Testemunha. Adotou o nome de Dona Vitória para preservar sua identidade e segurança.

Origem humilde

Joana nasceu em Alagoas e enfrentou uma vida difícil. Trabalhou como empregada doméstica e massoterapeuta, formada pela Policlínica Geral do Rio de Janeiro, antes de se aposentar.

Foi vítima de inúmeras brutalidades, entre elas o estupro de um fazendeiro alagoano, violência que resultou em uma gravidez precoce. Expulsa da casa onde trabalhava como doméstica pelo fazendeiro, que era casado, ela peregrinou por meses até encontrar um lar fixo. Seu filho morreu antes de completar dois anos, devido a uma insuficiência cardíaca.

Já adulta, comprou um apartamento na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, por onde viveu por 36 anos. Após denunciar as ações do tráfico, foi forçada a se mudar para Salvador, na Bahia, cidade onde reergueu a própria vida.

A história de Joana foi tema de matérias em jornais do mundo todo, de Le Monde a The Independent, da Inglaterra. Foi divulgada pela primeira vez por Gusmão no jornal Extra, em 2005. Quando ela morreu, de causas naturais, em 2023, o jornalista publicou um memorando sobre a relação de fraternidade que criou com a mulher, de quem se tornou amigo próximo.

"Na tarde da Quarta-Feira de Cinzas, 22 de fevereiro de 2023, às 17h42, no Hospital Geral do Estado, na cidade de Salvador (BA), morreu Dona Vitória, após dez dias de internação, resultado de um acidente vascular cerebral. Nesse mesmo dia e local, nasceu publicamente a alagoana Joana Zeferino da Paz, aos 97 anos, que agora tem a sua identidade revelada após quase 17 anos. Ela vivia num anonimato forçado por questões de segurança. O seu desejo, há anos, era ter o reconhecimento público por combater o tráfico de drogas da Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, usando apenas uma câmera de filmar", escreveu o jornalista ao portal O Globo, quando Joana morreu.

"Forjada em coragem, Joana da Paz (como é bom escrever sem medo…) se irritava por ser obrigada a viver escondida. Queria o merecido crédito de quem abdicou de uma vida construída com muito esforço, enfrentando a violência desde criança. Joana foi rebatizada em 24 de agosto de 2005, dia em que o jornal Extra publicou um caderno especial com a reportagem revelando o que ela tinha feito durante anos: um diário em vídeo da rotina de um ponto de venda de drogas na Ladeira dos Tabajaras".

Do jornal para o cinema

O filme, que estreia nesta quinta-feira, 13, apresenta a trajetória dessa mulher, que se tornou um sinônimo de coragem no Brasil. A obra promete não apenas retratar a luta social, mas também revisitar questões de identidade, segurança e a luta contra a impunidade, enquanto narra os desafios enfrentados por uma mulher comum, mas extraordinária, na tentativa de transformar a realidade à sua volta.

Embora a personagem real fosse preta, a decisão de escalar Fernanda Montenegro para o papel gerou discussões sobre as representações no cinema. O filme começou a ser produzido antes da morte de Joana e a escolha de uma atriz branca veio para resguardar a segurança dela. O nome de batismo também foi alterado no longa: de Joana para Nina.

Para garantir maior diversidade no elenco, o personagem de Gusmão foi interpretado por Alan Rocha, ator preto. Quando Joana faleceu, as gravações já haviam sido encerradas há dois meses.

O filme foi idealizado por Breno Silveira, que morreu em maio de 2022, e concluído por Andrucha Waddington. É baseado no livro "Dona Vitória da Paz", de Fábio Gusmão, e teve roteiro de Paula Fiúza. Foi produzido pela Conspiração, em parceria com a Globoplay, Globo Filmes e MyMama Entertainment. A distribuição é da Sony Pictures.

Como morreu Joana Zeferino?

Joana Zeferino da Paz, a verdadeira Dona Vitória, faleceu em 22 de fevereiro de 2023, aos 97 anos, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC). Sua morte ocorreu após mais de 17 anos vivendo sob identidade protegida, em função das ameaças de morte que recebeu após expor o tráfico de drogas em sua comunidade.

Quando estreia 'Vitória'?

O filme chega aos cinemas no dia 13 de março de 2025.

Quem é Andrucha Waddington?

Andrucha Waddington é diretor, produtor e roteirista brasileiro, nascido em 20 de janeiro de 1970 no Rio de Janeiro. Um dos sócios da Conspiração Filmes, uma das principais produtoras do Brasil, ao lado do cunhado Cláudio Torres, é um dos principais nomes do cinema do Brasil.

Seu primeiro longa-metragem foi "Gêmeas", lançado em 1999. Ele também dirigiu filmes como "Eu Tu Eles" (2000), que foi selecionado para o Festival de Cannes, e "Casa de Areia" (2005), que participou dos festivais de Berlim e Toronto e ganhou o prêmio NHK de Melhor Roteiro no Sundance.

Andrucha é casado com a atriz Fernanda Torres desde 1997, com quem tem dois filhos, Joaquim e Antônio. Ele também tem dois filhos mais velhos, João e Pedro, do casamento anterior com Kiti Duarte.

Quantos anos tem Fernanda Montenegro?

Fernanda Montenegro tem 95 anos e continua sendo uma das maiores artistas do Brasil. Foi a primeira brasileira a ser indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz em papel de drama e ao Oscar de Melhor Atriz pelo papel em "Central do Brasil", vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme falado em Língua Não Inglesa. A única outra atriz brasileira a receber as mesmas indicações nas mesmas categorias foi sua filha, Fernanda Torres.