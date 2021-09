3 dicas de Elon Musk para sua equipe bater metas que parecem impossíveis

Só quem é empreendedor sabe que os fracassos são muito maiores do que sucessos, principalmente nos primeiros anos de um negócio. Elon Musk, CEO da SpaceX e da Tesla, já experimentou uma boa cota de contratempos, mas a maneira como ele convence suas equipes a superar esses obstáculos é uma aula de motivação.

Em seu novo livro 'Liftoff', Eric Berger traça os "primeiros dias complicados" da SpaceX, empresa de foguetes de Musk. Em entrevista ao escritor Carmine Gallo, Berger afirmou que teve um vasto acesso a vida de Musk e dezenas de funcionários da SpaceX, muitos dos quais ainda estão na empresa.

Em 2002, Musk e uma pequena equipe de cientistas começaram a construir o foguete Falcon 1 do zero. Levaria mais seis anos e três tentativas fracassadas antes que a equipe finalmente conseguisse um lançamento bem-sucedido. Muitos funcionários reduziram seus salários para seguir a visão de Musk e trabalharam mais de 80 horas por semana -- sob o sol escaldante na Ilha de Omelek, onde ocorreram os lançamentos.

Durante aqueles "dias sombrios", Musk encorajou sua equipe aplicando várias táticas motivacionais -- que outros líderes inspiradores também usavam.

1. Articule uma visão 360º

Musk fundou a SpaceX com o objetivo de fazer espaçonaves que serão capazes de levar humanos a Marte. Para realizar essa meta, ele teve primeiramente que reduzir o custo de enviar humanos ao espaço. O objetivo parecia impossível, uma vez que nenhuma empresa com financiamento privado jamais tinha dado o primeiro passo necessário: construir um foguete capaz de alcançar a órbita.

A meta de Musk de chegar a Marte era "ridiculamente difícil" -- e quase impossível. Mas não era totalmente impossível. O desafio motivou cientistas e engenheiros a descobrir uma maneira de fazer isso.

Para Gallo, a abordagem de Musk lembra a meta de John F. Kennedy de chegar à Lua. No início dos anos 1960, a maioria das pessoas pensava que era improvável que os humanos coloassem os pés na Lua até o prazo dado por Kenned. Porém, algumas pessoas ainda pensavam que era possível. Esses cientistas começaram a fazer a pergunta que Musk também faria à sua equipe: o que é necessário para que isso aconteça?

"As pessoas muitas vezes superestimam o que podem realizar em um ano , mas subestimam o que realizam em uma década", afirma Gallo."Ao manter sua equipe focada no panorama geral, Musk garantiu que seus funcionários nunca se esquecessem por qual motivo estavam lutando."

2. Etapas menores

Embora a visão de Musk seja transformar os humanos em uma espécie multiplanetária -- literalmente --, o primeiro passo foi reduzir o custo de lançamento de um foguete -- e reutilizá-lo. Mesmo com uma visao 360º, Musk sempre manteve sua equipe focada em alcançar uma etapa após a outra.

O CEO da SpaceX inventou maneiras de desafiar os engenheiros. Por exemplo: ele prometeu a um cientista que trabalhava em simulações de computador que compraria uma máquina de iogurte congelado para o escritório se o funcionário cumprisse um prazo ambicioso. Musk perdeu a aposta. A máquina de iogurte ainda está no refeitório da sede da SpaceX.

"Os empreendedores de sucesso sabem que a única maneira de crescer é dando pequenos passos. Portanto, dê pequenos passos, mesmo que o destino final seja difícil de alcançar. E certifique-se de comemorar cada vitória", afirma Gallo.

3. Foque no que deu certo

Musk é um grande otimista que se recusa a aceitar a derrota. Após o fracasso do primeiro lançamento de foguete, os 300 funcionários da SpaceX se sentiram desmoralizados, mas Musk foi capaz de fazer uma mudança poderosa em sua atitude.

Primeiro, ele ofereceu um novo olhar sob a situação. Musk contou a eles sobre outros foguetes icônicos que haviam falhado em seus primeiros testes. Em segundo lugar, ele se concentrou no que deu certo, elogiando a equipe pelo desempenho do motor principal do foguete, seu sistema e muito mais. "A SpaceX está nisso por um longo tempo e, venha o inferno ou a maré alta, vamos continuar fazendo esse trabalho", afirmou Musk em entrevista.

Como você vai lidar com a pressão de começar um negócio e os contratempos inevitáveis ​​que enfrentará ao longo do caminho? Gallo aconselha que siga as lições que Elon Musk deixou: "Comece com uma visão 360º, divida-a em pequenos passos (e comemore essas vitórias) e concentre-se no positivo, mesmo quando tropeçar."

