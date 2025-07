2025 é um ótimo ano para visitar a Disneylândia; entenda

2025 é um grande ano para a Disneylândia, que comemora seu 70º aniversário com uma série de atrações e eventos especiais. O parque, conhecido como "o lugar mais feliz do mundo", oferece um calendário repleto de experiências exclusivas para seus visitantes ao longo deste ano.

A festa começou em 16 de maio e vai até o verão de 2026, com o tema “Comemore a Felicidade”.

Além de reviver atrações clássicas, como o desfile "Paint the Night" e o show noturno "Wondrous Journeys", o resort californiano traz novidades durante este marco histórico.

Entre os destaques estão a estreia de um audioanimatrônico de Walt Disney e uma nova experiência chamada "Walt Disney – Uma Vida Mágica", que leva os visitantes a uma jornada pela vida e legado do criador da Disney.

Novos espetáculos e atrações para comemorar o aniversário

Como parte das celebrações, o Disneyland Park ganha uma nova leva de personagens e a "It’s a Small World" recebe novas projeções.

O Disney California Adventure também não fica de fora, com o retorno do desfile "Better Together: A Pixar Pals Celebration!" e um novo show noturno, "World of Color Happiness!".

O Castelo da Bela Adormecida, tradicional símbolo do parque, está sendo especialmente decorado para a data, enquanto Mickey e Minnie Mouse estreiam novos trajes de aniversário.

A nova música tema "Celebrate Happy" embala as festividades durante toda a comemoração.

Eventos especiais

Além das celebrações diárias, a Disneylândia prepara eventos exclusivos após o expediente.

Entre as atrações noturnas estão a popular After Dark e o Oogie Boogie Bash – A Festa de Halloween da Disney, realizados em 31 noites selecionadas entre agosto e outubro de 2025.

No entanto, esses eventos exigem ingressos especiais e costumam esgotar rapidamente.

Preços de ingressos

Os ingressos para a Disneylândia variam conforme a demanda. O preço para um ingresso de um dia para um único parque começa em US$ 104 (aproximadamente R$ 516) para visitantes com mais de 9 anos.

Para quem deseja visitar mais de um parque, a opção Park Hopper tem o custo inicial de US$ 65 (aproximadamente R$ 318).

O resort preparou descontos em alguns dias para celebrar seu aniversário e também oferece promoções para membros das forças armadas e titulares do Magic Key (passe anual).