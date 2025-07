Bolsas da Ásia fecham em alta e Europa abre no azul com alívio político nos EUA

As bolsas da Ásia fecharam em alta nesta quinta-feira, 17, com os investidores avaliando dados mistos da economia japonesa e novos sinais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Na véspera, Trump negou que pretenda demitir Jerome Powell da presidência do Federal Reserve (Fed), após rumores que chegaram a derrubar brevemente os índices americanos.

Em Tóquio, o índice Nikkei 225 subiu 0,6%, mesmo com a queda nas exportações do Japão pelo segundo mês consecutivo. O Topix teve ganho de 0,72%.

Na China, o CSI 300 avançou 0,68%, enquanto o Hang Seng, em Hong Kong, fechou estável. Na Coreia do Sul, o Kospi teve alta de 0,19% e o Kosdaq subiu 0,74%. O S&P/ASX 200, da Austrália, ganhou 0,9%, apesar da taxa de desemprego local ter atingido o maior nível em 43 meses.

Em Singapura, os índices estenderam os ganhos pelo nono dia seguido, impulsionados pelas exportações, que superaram expectativas em junho.

Mercados europeus

Na Europa, os mercados abriram em alta, com investidores repercutindo balanços positivos e novos dados do setor corporativo. Por volta das 5h50 (de Brasília), o índice francês CAC 40 avançava 0,91%, o alemão DAX subia 0,59% e o FTSE 100, de Londres, ganhava 0,36%. O índice europeu Stoxx 600 registrava alta de 0,66%.

Entre os destaques do mundo corporativo, a companhia aérea EasyJet caía 7% após divulgar prejuízos provocados por greves na França e alta nos custos de combustível, apesar do lucro líquido de £286 milhões no trimestre.

A farmacêutica suíça Novartis, por sua vez, superou expectativas, com lucro de US$ 4,02 bilhões e um programa de recompra de ações de US$ 10 bilhões até 2027.

Futuros dos EUA

Nos Estados Unidos, os futuros operavam perto da estabilidade. O contrato do Dow Jones recuava 0,12%, enquanto os do S&P 500 e Nasdaq 100 avançavam 0,02% e 0,09%, respectivamente.

Na véspera, o Dow subiu 0,53% após Trump suavizar o tom sobre a possível demissão de Powell. A declaração ajudou a reverter as perdas iniciais dos índices, que chegaram a cair com a especulação.

A atenção do mercado agora se volta para a temporada de balanços, com resultados esperados de empresas como Taiwan Semiconductor, GE Aerospace e U.S. Bancorp. Investidores também aguardam novos dados de vendas no varejo, pedidos de auxílio-desemprego e os índices de preços de exportação e importação de junho.