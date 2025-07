Disney: há quase 70 anos, parque na Califórnia era inaugurado; veja fotos

Em 17 de julho de 1955, a Disneylândia abria pela primeira vez seus portões em Anaheim, na Califórnia. Com filas, confusão e ingressos falsificados, o evento virou um marco na história do entretenimento americano e deu início ao império global de parques temáticos da Disney.

Quase 70 anos depois, fotos raras daquele dia mostram o encanto e a improvisação por trás da estreia do parque mais famoso do mundo.

Multidão em frente à entrada da Disneylândia: ingressos falsificados levaram mais de 30 mil pessoas ao parque no dia da inauguração (USC Libraries/Corbis /Getty Images)

Walt Disney passou boa parte dos anos 1940 e 1950 estudando parques e feiras pelo mundo antes de projetar o próprio. A construção da Disneylândia teve apoio da emissora ABC, com quem Walt e seu irmão, Roy Disney, também firmaram uma parceria de divulgação. No grande dia, Walt recebeu autoridades locais e figuras públicas.

Walt Disney ao lado do governador da Califórnia, Goodwin Knight: encontro ocorreu durante o dia de inauguração da Disneylândia, em 17 de julho de 1955 (USC Libraries/Corbis /Getty Images)

Celebridades de Hollywood também ajudaram a popularizar o evento — e trouxeram seus filhos para conhecer o novo mundo mágico criado por Disney.

Celebridades de Hollywood e seus filhos entram no castelo da Bela Adormecida: presença de famosos ajudou a atrair multidões para o dia de estreia (Bettmann / Colaborador/Getty Images)

Mesmo com a superlotação e alguns brinquedos ainda fora de operação, o clima de descoberta dominava o parque.

Atores Steve Rowland, Kathleen Case e Adelle August jogam em fliperamas: celebridades marcaram presença no dia de inauguração da Disneylândia, em 17 de julho de 1955 (Earl Leaf/Michael Ochs Archives/Getty Images)

A inauguração era restrita a convidados e previa 15 mil visitantes. Mas cerca de 28 mil pessoas apareceram, muitas delas com ingressos falsos ou pulando muros com ajuda de escadas improvisadas. A superlotação causou transtornos, mas não ofuscou a magia.

Abertura da Disneylândia em Anaheim, Califórnia, em 17 de julho de 1955: o primeiro parque da Disney recebeu um público muito acima do esperado em seu dia inaugural (USC Libraries/Corbis/Getty Images)

Crianças seguiram personagens como Mickey e Pato Donald pelo castelo da Bela Adormecida, enquanto adultos experimentavam pipoca e brinquedos como as xícaras giratórias da Mad Tea Party.

O então vice-presidente Richard Nixon visita a Disneylândia com a família: ao lado da esposa Patricia, das filhas Tricia e Julie, do sobrinho Donnie e do ator Fess Parker, Nixon conheceu o parque em 11 de agosto de 1955, menos de um mês após a inauguração (USC Libraries/Corbis /Getty Images)

Algumas das 35 atrações previstas não estavam funcionando no primeiro dia, como Peter Pan e Dumbo, mas outras, como o trem Casey Jr. e os barquinhos do Canal Boats of the World, encantaram o público.

Inauguração da Disneylândia em 17 de julho de 1955: milhares de visitantes se reuniram em Anaheim, na Califórnia, para a estreia do primeiro parque temático de Walt Disney (Los Angeles Examiner/USC Libraries/Corbis/Getty Images)

Na época, o ingresso custava US$ 1 para adultos e US$ 0,50 para crianças. Mas isso só dava acesso ao parque. Para cada atração, era necessário pagar à parte, ou adquirir um livro de ingressos, vendido por US$ 4,75.

Primeiro ingresso vendido para a Disneylândia, em 1955, por US$ 1: bilhete histórico foi exibido durante uma visita à imprensa nos Arquivos da Disney em junho de 2023, como parte das celebrações do centenário da empresa. (Robyn Beck / AFP/Getty Images)

Alguns brinquedos daquela época continuam ativos, embora repaginados. O Storybook Land Canal Boats, por exemplo, hoje leva os visitantes por miniaturas de filmes clássicos. Já outros, como os passeios de mula em Frontierland, foram extintos. A atração foi encerrada em 1973 para dar lugar à montanha-russa Big Thunder Mountain Railroad.

Tomorrowland e o PeopleMover no parque da Disneylândia, na Califórnia: atração futurista se tornou um símbolo da visão de Walt Disney para o transporte urbano e a inovação tecnológica. (Keystone-France/Gamma-Keystone /Getty Images)

O parque também já oferecia experiências gastronômicas. O Golden Horseshoe, um dos primeiros restaurantes abertos, virou ponto favorito de Walt Disney. Foi lá que ele comemorou seus 30 anos de casamento, assistindo a shows ao vivo da “Golden Horseshoe Revue”, que entrou para o Guinness como o espetáculo de palco mais longevo da época.

Visitantes em frente ao Golden Horseshoe Revue, na Disneylândia: registrada em agosto de 1963, a imagem mostra o movimento em um dos restaurantes favoritos de Walt Disney no parque de Anaheim. (Walter Leporati/Getty Images)

Mesmo os lanches do dia da inauguração mostram a evolução do parque. Fotos mostram visitantes elegantemente vestidos comendo pipoca em carrinhos vermelhos e amarelos — um hábito que continua até hoje. Só que agora, com baldes temáticos e sabores como caramelo com chocolate, bacon e confete.

Vista aérea da Disneylândia em Anaheim, por volta de 1955: imagem mostra o layout original do primeiro parque da Disney, ainda cercado por áreas pouco urbanizadas ( Gene Lester/Archive Photos//Getty Images)

As imagens do dia de estreia revelam mais do que nostalgia: mostram o nascimento de uma ideia que se tornaria um fenômeno global. O parque original de Anaheim hoje tem réplicas em Orlando, Paris, Tóquio, Xangai e Hong Kong.