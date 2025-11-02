Nem tudo que parece antigo nasceu há muito tempo. Alguns dos itens mais comuns no dia a dia — de chicletes a GPS, de cereais a laptops — são, na verdade, invenções surpreendentemente recentes.

Seja por parecerem velharias resgatadas de décadas passadas ou por estarem tão integrados à vida moderna que parecem sempre ter existido, todos têm uma coisa em comum: surgiram nos últimos cem anos.

E muitos deles nas últimas duas décadas.

Confira as 20 coisas que parecem mais antigas do que realmente são:

1. Latas com abas destacáveis (1977)

As latas com abertura por aba só se tornaram padrão após preocupações com a segurança das tampas removíveis. Ermal Fraze patenteou o mecanismo moderno em 1977, embora já o tivesse projetado anos antes.

2. Post-it (1980)

O famoso bloco adesivo foi desenvolvido na 3M por Arthur Fry, que usou uma cola de baixa aderência criada por Spencer Silver. Lançado em 1980, revolucionou a maneira de deixar recados.

3. Alarmes para carros (década de 1980)

A entrada remota sem chave surgiu nos anos 1980, com os primeiros modelos presentes no AMC-Renault Alliance de 1983. O recurso só se popularizou nos anos 1990.

4. Patins (1981)

Inspirado por um modelo de patins em catálogo, o jovem Scott Olson, de 19 anos, aperfeiçoou o produto e começou a vendê-lo em 1981. O sucesso, porém, só veio mais tarde.

5. Coca Diet (1982)

Apesar da Coca-Cola existir desde o século XIX, sua versão diet foi lançada apenas em 1982. A Coca Diet superou rapidamente a bebida diet anterior da marca, a Tab.

6. GPS automotivo (1990)

O Mazda Eunos Cosmo, no Japão, foi o primeiro carro com sistema GPS integrado, lançado em 1990. A tecnologia só foi liberada para uso comercial amplo anos depois, com autorização do exército dos EUA.

7. PlayStation (1994)

O primeiro console da Sony chegou ao mercado em 1994 e elevou o padrão gráfico dos videogames, dando início a uma nova geração no setor.

8. Frappuccino da Starbucks (1995)

A bebida gelada nasceu da observação de cafeterias em Los Angeles, nos EUA. A ideia, promovida por Dina Campion, virou fenômeno global e hoje representa boa parte das vendas da rede.

9. DVDs (1997)

O DVD foi criado no Japão em 1996 e chegou aos EUA no ano seguinte, com a Warner lançando os primeiros 30 títulos. O novo formato rapidamente substituiu o VHS.

10. McFlurry do McDonald’s (1997)

Criado por um franqueado canadense, Ron McLellan, o McFlurry se tornou item oficial do cardápio global do McDonald’s a partir de 1997.

11. TVs de plasma (1990s)

A tecnologia teve origem em estudos de professores da Universidade de Illinois, mas só ganhou aplicação comercial com o avanço técnico feito pela Panasonic nos anos 1990.

12. Pendrive (2000)

O primeiro dispositivo USB portátil, chamado DiskOnKey, foi lançado pela IBM em 2000 com apenas 8 MB. Em uma década, a capacidade de armazenamento já havia saltado para 256 GB.

13. Toyota Prius (2000)

Primeiro carro híbrido produzido em larga escala, o Prius foi lançado no Japão em 1997 e chegou ao mercado global em 2000. O modelo ajudou a consolidar os veículos sustentáveis.

14. Telefone com câmera (2000)

O Samsung SCH-V200 foi o primeiro celular com câmera integrada, lançado na Coreia do Sul. Tirava até 20 fotos, mas precisava ser conectado ao computador para acessá-las.

15. Big Brother Brasil

A primeira edição do Big Brother Brasil foi ao ar em janeiro de 2002, na TV Globo, adaptando o formato holandês para o público nacional. O reality rapidamente se consolidou como parte do calendário cultural do país.

16. Telefones Android (2003)

O sistema Android começou a ser utilizado em celulares em 2003. Apesar de o iPhone ter ultrapassado os Androids nos EUA em 2022, globalmente o Android continua dominante.

17. MacBooks (2006)

Os laptops da Apple surgiram em 2006. Apesar da popularidade, os dispositivos ainda competem com os computadores com Windows, que dominam o mercado global.

18. Coca-Cola Zero (2007)

Lançada em 2005 e introduzida no Brasil em 2007, a Coca-Cola Zero foi posicionada como alternativa sem açúcar, com sabor mais próximo ao da versão tradicional. Em 2017, a marca passou a se chamar Coca-Cola Zero Açúcar, com novas fórmulas e embalagens em diferentes mercados.

19. iPhone (2007)

Lançado em 2007, o iPhone transformou o setor de tecnologia e hoje é o smartphone preferido de boa parte dos consumidores, especialmente da geração Z.

20. Amazon Alexa (2014–2015)

A assistente de voz da Amazon foi inicialmente lançado para membros Prime em 2014, e liberada para o público no ano seguinte. Apesar de ter liderado o setor, foi ultrapassada por Google Assistant e Siri em número de usuários nos EUA.