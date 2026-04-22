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O que esperar da 2ª temporada de 'A Dona da Bola', que estreia nesta quinta na Netflix

Protagonizada por Kate Hudson, a produção acompanha Isla Gordon à frente do Los Angeles Waves, equipe fictícia de basquete

'A Dona da Bola': nova temporada da série estreia nesta quinta-feira, 23 (Netflix/Divulgação)

'A Dona da Bola': nova temporada da série estreia nesta quinta-feira, 23 (Netflix/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 22 de abril de 2026 às 16h22.

A segunda temporada de "A Dona da Bola" estreia nesta quarta-feira, 23 de abril, na Netflix, às 4h da manhã (horário de Brasília).

A série retorna com novos episódios que aprofundam os conflitos familiares e as disputas de poder nos bastidores de um time profissional de basquete.

Protagonizada por Kate Hudson, a produção acompanha Isla Gordon à frente do Los Angeles Waves, equipe fictícia administrada por sua família.

O que esperar da 2ª temporada de 'A Dona da Bola'

Na nova temporada, Isla deixa de ser vista como uma escolha improvável e passa a ocupar o centro das atenções, com todas suas decisões sendo alvo de escrutínio.

Após a recuperação da franquia de um escândalo na temporada anterior, ela tenta provar que é mais do que uma substituta para o irmão, Cam. Ao mesmo tempo, ele atua nos bastidores para retomar o controle do time.

Com a pressão aumentando, a protagonista precisa equilibrar a liderança do time com a vida pessoal, enquanto enfrenta tensões familiares e a vigilância do conselho administrativo.

Elenco de "A Dona da Bola"

Kate Hudson retorna como Isla Gordon, enquanto Justin Theroux reprisa o papel de Cam Gordon.

O elenco também inclui Brenda Song como Ali Lee, Drew Tarver como Sandy Gordon e Scott MacArthur como Ness Gordon.

Outros nomes confirmados são Fabrizio Guido (Jackie Moreno), Jay Ellis (Coach Jay), Chet Hanks (Travis Bugg) e Max Greenfield (Lev Levy). Completam o elenco Toby Sandeman, Uche Agada e Roberto Sanchez.

Participações especiais

A atriz Brenda Song revelou que a nova temporada traz uma aparição especial de seu marido, o ator Macaulay Culkin ("Esqueceram de Mim").

Segundo ela, há uma cena de flashback em que sua personagem e Isla aparecem chorando juntas ao assistir ao filme "Meu Primeiro Amor", que tem Culkin no elenco.

Quando estreia a 2ª temporada de 'A Dona da Bola'?

A segunda temporada estreia em 23 de abril de 2026, com todos 10 os episódios disponíveis de uma vez na Netflix. 

 

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