Capitão Wagner e Eunício lideram corrida ao Senado no Ceará, diz Paraná

Capitão Wagner (União Brasil) e Eunício Oliveira (MDB) lideram a disputa pelas duas vagas ao Senado Federal no Ceará, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 22.

A eleição em 2026 definirá dois senadores por estado — e, pelas projeções dos cenários estimulados, os dois aparecem como favoritos em ao menos dois dos três testes realizados.

No primeiro cenário, Wagner tem 44,7% das intenções de voto, seguido por Eunício com 35,2% e Luizianne Lins (PT), com 25,1%. Júnior Mano (PSB) aparece com 11,5%, Pr. Alcides Fernandes (PL) com 10,3%, e Moses Rodrigues (União) com 7,7%. Os demais nomes ficam abaixo dos 6%.

No segundo cenário testado, Eunício mantém a dianteira com 37,3%, seguido de perto por Roberto Cláudio (PDT), que alcança 35,9%. Neste cenário, Capitão Wagner não é incluído. A terceira posição fica com Guimarães do PT, que marca 17,8%, à frente de Priscila Costa (PL) (14%) e Júnior Mano (13%).

No cenário três, com mais nomes incluídos, Wagner volta a liderar com 39,1%, seguido de Eunício com 26,4% e Roberto Cláudio (União) com 24,9%. Luizianne aparece com 19,9%, Guimarães do PT com 13,4%, e os demais concorrentes ficam abaixo de 10%.

O instituto também avaliou a rejeição eleitoral dos pré-candidatos ao Senado. Guimarães do PT lidera nesse quesito, com 22%, seguido por Capitão Wagner (20,2%) e Luizianne Lins (14,4%). O ex-presidente do Senado Eunício registra 13,5% de rejeição, e Roberto Cláudio, 9%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 21 de janeiro com 1.502 eleitores e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número CE-05139/2026. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais.

Cenários do Senado no Ceará Paraná Pesquisas (janeiro de 2026)

Senador – Cenário 1

Capitão Wagner: 44,7%

Eunício: 35,2%

Luizianne Lins: 25,1%

Júnior Mano: 11,5%

Pr. Alcides Fernandes: 10,3%

Moses Rodrigues: 7,7%

General Theophilo: 5,1%

Nenhum / Branco / Nulo: 10,9%

Não sabe / Não opinou: 6,6%

Senador – Cenário 2

Eunício: 37,3%

Roberto Cláudio: 35,9%

Guimarães do PT: 17,8%

Priscila Costa: 14,0%

Júnior Mano: 13,0%

Chiquinho Feitosa: 7,0%

General Theophilo: 6,3%

Nenhum / Branco / Nulo: 14,6%

Não sabe / Não opinou: 6,3%

Senador – Cenário 3

Capitão Wagner: 39,1%

Eunício: 26,4%

Roberto Cláudio: 24,9%

Luizianne Lins: 19,9%

Guimarães do PT: 13,4%

Júnior Mano: 9,1%

Pr. Alcides Fernandes: 8,1%

Priscila Costa: 8,0%

Chiquinho Feitosa: 4,3%

Moses Rodrigues: 4,3%

General Theophilo: 3,5%

Nenhum / Branco / Nulo: 8,6%

Não sabe / Não opinou: 5,3%

Rejeição – Senador