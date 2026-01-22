Brasil

Capitão Wagner e Eunício lideram corrida ao Senado no Ceará, diz Paraná

No primeiro cenário, Wagner tem 44,7% das intenções de voto, seguido por Eunício com 35,2% e Luizianne Lins (PT), com 25,1%

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 09h24.

Capitão Wagner (União Brasil) e Eunício Oliveira (MDB) lideram a disputa pelas duas vagas ao Senado Federal no Ceará, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 22.

A eleição em 2026 definirá dois senadores por estado — e, pelas projeções dos cenários estimulados, os dois aparecem como favoritos em ao menos dois dos três testes realizados.

No primeiro cenário, Wagner tem 44,7% das intenções de voto, seguido por Eunício com 35,2% e Luizianne Lins (PT), com 25,1%. Júnior Mano (PSB) aparece com 11,5%, Pr. Alcides Fernandes (PL) com 10,3%, e Moses Rodrigues (União) com 7,7%. Os demais nomes ficam abaixo dos 6%.

No segundo cenário testado, Eunício mantém a dianteira com 37,3%, seguido de perto por Roberto Cláudio (PDT), que alcança 35,9%. Neste cenário, Capitão Wagner não é incluído. A terceira posição fica com Guimarães do PT, que marca 17,8%, à frente de Priscila Costa (PL) (14%) e Júnior Mano (13%).

No cenário três, com mais nomes incluídos, Wagner volta a liderar com 39,1%, seguido de Eunício com 26,4% e Roberto Cláudio (União) com 24,9%. Luizianne aparece com 19,9%, Guimarães do PT com 13,4%, e os demais concorrentes ficam abaixo de 10%.

O instituto também avaliou a rejeição eleitoral dos pré-candidatos ao Senado. Guimarães do PT lidera nesse quesito, com 22%, seguido por Capitão Wagner (20,2%) e Luizianne Lins (14,4%). O ex-presidente do Senado Eunício registra 13,5% de rejeição, e Roberto Cláudio, 9%.

A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 21 de janeiro com 1.502 eleitores e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número CE-05139/2026. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais.

Cenários do Senado no Ceará Paraná Pesquisas (janeiro de 2026)

Senador – Cenário 1

  • Capitão Wagner: 44,7%
  • Eunício: 35,2%
  • Luizianne Lins: 25,1%
  • Júnior Mano: 11,5%
  • Pr. Alcides Fernandes: 10,3%
  • Moses Rodrigues: 7,7%
  • General Theophilo: 5,1%
  • Nenhum / Branco / Nulo: 10,9%
  • Não sabe / Não opinou: 6,6%

Senador – Cenário 2

  • Eunício: 37,3%
  • Roberto Cláudio: 35,9%
  • Guimarães do PT: 17,8%
  • Priscila Costa: 14,0%
  • Júnior Mano: 13,0%
  • Chiquinho Feitosa: 7,0%
  • General Theophilo: 6,3%
  • Nenhum / Branco / Nulo: 14,6%
  • Não sabe / Não opinou: 6,3%

Senador – Cenário 3

  • Capitão Wagner: 39,1%
  • Eunício: 26,4%
  • Roberto Cláudio: 24,9%
  • Luizianne Lins: 19,9%
  • Guimarães do PT: 13,4%
  • Júnior Mano: 9,1%
  • Pr. Alcides Fernandes: 8,1%
  • Priscila Costa: 8,0%
  • Chiquinho Feitosa: 4,3%
  • Moses Rodrigues: 4,3%
  • General Theophilo: 3,5%
  • Nenhum / Branco / Nulo: 8,6%
  • Não sabe / Não opinou: 5,3%

Rejeição – Senador

  • Guimarães do PT: 22,0%
  • Capitão Wagner: 20,2%
  • Luizianne Lins: 14,4%
  • Eunício: 13,5%
  • General Theophilo: 9,3%
  • Roberto Cláudio: 9,0%
  • Pr. Alcides Fernandes: 8,5%
  • Júnior Mano: 8,3%
  • Chiquinho Feitosa: 8,2%
  • Priscila Costa: 7,5%
  • Moses Rodrigues: 6,5%
  • Poderia votar em todos: 12,5%
  • Não sabe / Não opinou: 16,0%
