Capitão Wagner e Eunício lideram corrida ao Senado no Ceará, diz Paraná

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 09h24.
Capitão Wagner (União Brasil) e Eunício Oliveira (MDB) lideram a disputa pelas duas vagas ao Senado Federal no Ceará, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 22.
A eleição em 2026 definirá dois senadores por estado — e, pelas projeções dos cenários estimulados, os dois aparecem como favoritos em ao menos dois dos três testes realizados.
No primeiro cenário, Wagner tem 44,7% das intenções de voto, seguido por Eunício com 35,2% e Luizianne Lins (PT), com 25,1%. Júnior Mano (PSB) aparece com 11,5%, Pr. Alcides Fernandes (PL) com 10,3%, e Moses Rodrigues (União) com 7,7%. Os demais nomes ficam abaixo dos 6%.
No segundo cenário testado, Eunício mantém a dianteira com 37,3%, seguido de perto por Roberto Cláudio (PDT), que alcança 35,9%. Neste cenário, Capitão Wagner não é incluído. A terceira posição fica com Guimarães do PT, que marca 17,8%, à frente de Priscila Costa (PL) (14%) e Júnior Mano (13%).
No cenário três, com mais nomes incluídos, Wagner volta a liderar com 39,1%, seguido de Eunício com 26,4% e Roberto Cláudio (União) com 24,9%. Luizianne aparece com 19,9%, Guimarães do PT com 13,4%, e os demais concorrentes ficam abaixo de 10%.
O instituto também avaliou a rejeição eleitoral dos pré-candidatos ao Senado. Guimarães do PT lidera nesse quesito, com 22%, seguido por Capitão Wagner (20,2%) e Luizianne Lins (14,4%). O ex-presidente do Senado Eunício registra 13,5% de rejeição, e Roberto Cláudio, 9%.
A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 21 de janeiro com 1.502 eleitores e registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número CE-05139/2026. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais.