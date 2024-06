10 filmes românticos para comemorar o Dia dos Namorados; veja onde assistir

Como sempre, o Dia dos Namorados é a ocasião ideal para expressar todos os seus sentimentos pela pessoa amada. Nesta quarta-feira, 12 de junho, os casais têm a oportunidade de celebrar a época mais romântica do ano da maneira que desejam.

Embora jantares e cinemas sejam uma das opções mais tradicionais, assistir a um bom filme em casa pode ser uma programação atraente para alguns namoradores.

O momento pede filmes de romance de variados estilos, dos clássicos aos contemporâneos. Muitos deles com humor, drama, tragédias e aventuras que impulsionam paixões e inspiram os casais da vida real.

Veja a seguir 10 filmes para assistir ao lado de quem ama

Como se fosse a primeira vez (2004)

Em "Como Se Fosse a Primeira Vez", Henry Roth (Adam Sandler) é um veterinário mulherengo que vive no Havaí e é conhecido por conquistar numerosas turistas. Ele se apaixona perdidamente por Lucy Whitmore (Drew Barrymore), uma residente local. No entanto, Lucy sofre de perda de memória de curto prazo, o que faz com que ela se esqueça rapidamente dos acontecimentos recentes. Assim, Henry precisa conquistá-la todos os dias para permanecer ao seu lado.

Onde assistir: Max

As Pontes de Madison (1995)

Após a morte de Francesca Johnson (Meryl Streep), uma proprietária rural do interior do Iowa, seus filhos descobrem, por meio de cartas que ela deixou, o intenso relacionamento que ela teve com um fotógrafo da National Geographic (Clint Eastwood) durante os quatro dias em que a família esteve ausente. Essas revelações levam os filhos a questionarem seus próprios casamentos.

Onde assistir: Max e Prime Video

O Amor Não Tira Férias (2006)

Amanda Woods, uma norte-americana com uma carreira promissora, está deprimida após terminar com o namorado. Iris Simpkins, uma inglesa que escreve uma coluna popular, também não tem tido sorte no amor. Durante as festas de Natal, ambas decidem trocar de casa e, nessa mudança, acabam conhecendo novos homens.

Onde assistir: Telecine

Titanic (1997)

Um artista pobre e uma jovem rica se encontram e se apaixonam durante a fatídica viagem inaugural do Titanic em 1912. Apesar de estar noiva de um herdeiro arrogante de uma siderúrgica, a jovem desafia sua família e amigos em busca do verdadeiro amor.

Onde assistir: Star+

Me Chame pelo seu Nome (2017)

O jovem Elio passa mais um verão preguiçoso na casa de seus pais, em meio à bela e serena paisagem italiana. No entanto, tudo muda com a chegada de Oliver, um acadêmico que veio auxiliar na pesquisa de seu pai.

Onde assistir: Prime Video

Ghost - Do Outro Lado da Vida (1990)

Sam Wheat, um jovem executivo profundamente apaixonado por sua namorada, Molly, é morto durante um assalto. No entanto, seu espírito permanece na Terra e descobre que Molly também está em perigo. Para protegê-la, Sam busca a ajuda de uma médium que consegue ouvi-lo.

Onde assistir: Prime Video

Diário de uma Paixão (2004)

Na década de 1940, na Carolina do Sul, o operário Noah Calhoun e a rica Allie vivem um amor intenso, apesar da desaprovação dos pais dela. Quando Noah é enviado para lutar na Segunda Guerra Mundial, o romance parece chegar ao fim. Durante sua ausência, Allie se envolve com outro homem. No entanto, a paixão entre Noah e Allie ressurge quando ele retorna à pequena cidade, pouco antes do casamento dela.

Onde assistir: Max

Uma Ideia de Você (2024)

Solène, uma mãe solteira de 40 anos, inicia um romance inesperado com Hayes Campbell, o vocalista de 24 anos da August Moon, a boy band mais popular do mundo.

Onde assistir: Prime Video

Orgulho e Preconceito (2005)

As cinco irmãs Bennet - Elizabeth (Keira Knightley), Jane (Rosamund Pike), Lydia (Jena Malone), Mary (Talulah Riley) e Kitty (Carey Mulligan) - foram criadas por uma mãe (Brenda Blethyn) obcecada em encontrar maridos que assegurassem seu futuro. No entanto, Elizabeth deseja uma vida mais ampla do que apenas se dedicar ao marido, e recebe apoio de seu pai (Donald Sutherland). A chegada do sr. Bingley (Simon Woods), um rico solteiro que se muda para uma mansão vizinha, causa grande agitação entre as irmãs. Jane rapidamente parece conquistar o coração do novo vizinho, enquanto Elizabeth conhece o bonito e arrogante sr. Darcy (Matthew Macfadyen). Os encontros entre Elizabeth e Darcy se tornam cada vez mais frequentes, embora eles sempre acabem discutindo.

Onde assistir: Netflix

Uma Linda Mulher (1990)

Um executivo milionário e solitário decide contratar uma jovem prostituta para lhe fazer companhia por uma semana. À medida que passam o tempo juntos, ele se encanta e acaba se apaixonando por ela.

Onde assistir: Netflix