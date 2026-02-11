Sunderland x Liverpool: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Sunderland e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira, 11, às 17h15 (horário de Brasília), no Stadium of Light, pela 26ª rodada da Premier League 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo no plano premium do Disney+.

Vivendo uma temporada abaixo do esperado, o Liverpool, comandado por Arne Slot, ocupa a sexta posição, com 39 pontos. A equipe está mais próxima do Sunderland, que soma 36 pontos, do que do líder Arsenal, que tem 56.

Com 11 vitórias, seis empates e oito derrotas, o Liverpool marcou 40 gols na competição. Fora de casa, o desempenho é irregular: quatro vitórias, três empates e cinco derrotas em 12 jogos. O Sunderland, por sua vez, tem nove vitórias, nove empates e sete derrotas, com 27 gols marcados e 29 sofridos. No Stadium of Light, segue invicto: sete vitórias e cinco empates em 12 partidas.

Em entrevista coletiva antes do jogo, Arne Slot afirmou que, para diminuir a distância de quatro ou cinco pontos dos primeiros colocados, o time terá de vencer muito e “beirar a perfeição” daqui para frente, destacando que as margens são pequenas.

Prováveis escalações de Sunderland x Liverpool

Sunderland (Técnico: Régis Le Bris)

Roefs; Hume, Mukiele, Ballard, Alderete e Reinildo; Sadiki, Le Fee, Diarra e Talbi; Brobbey.

Desfalques: Granit Xhaka e Bertrand Traoré estão fora. Jocelin Ta Bi também é ausência.

Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Curtis Jones, Konaté, Van Dijk e Kerkez; McAllister, Gravenberch e Wirtz; Salah, Ekitike e Gakpo.

Desfalques: Dominik Szoboszlai está suspenso. Bajcetic, Bradley, Danns, Frimpong, Joe Gomez, Isak e Leoni estão lesionados.

Que horas é o jogo Sunderland x Liverpool hoje?

O jogo é às 17h15 (de Brasília).

Onde assistir ao vivo o jogo Sunderland x Liverpool hoje?

Sunderland x Liverpool terá transmissão ao vivo no Disney+ Premium.