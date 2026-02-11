Sete sinais de burnout que afetam até profissionais de alto desempenho

O burnout nem sempre vem acompanhado de afastamento, queda brusca de desempenho ou colapso visível. Existe o chamado “burnout de alto desempenho” — quando o profissional continua produtivo, cumpre metas e lidera projetos, mas já opera sob desgaste cognitivo e emocional.

Se você está crescendo na carreira, assumindo mais responsabilidades e mantendo um ritmo intenso, este checklist pode ajudar a identificar sinais precoces de alerta. As informações foram retiradas de Inc.

1. Seu desempenho continua alto — mas seu cérebro parece mais lento

Você entrega resultados, cumpre prazos e mantém responsabilidades. Mas percebe lapsos de memória, dificuldade de concentração ou sensação constante de “névoa mental”.

2. Pequenos esquecimentos se tornaram frequentes

Coisas simples começam a escapar, como tarefas que você sempre lembrava, detalhes de reuniões, compromissos rotineiros. Nada grave isoladamente — mas recorrente.

3. Você sente cansaço mental mesmo após cumprir suas obrigações

O dia termina e, apesar de ter produzido, a sensação é de esgotamento cognitivo. O cérebro parece saturado.

4. A pressão externa nunca diminui

Ansiedade econômica, mudanças tecnológicas, exigências crescentes e ritmo acelerado criam um ambiente constante de tensão. Você continua funcionando — mas sob estresse contínuo.

5. Sua clareza estratégica diminuiu

Decidir exige mais esforço do que antes. Resolver problemas complexos parece mais pesado. A criatividade diminui.

6. Você normalizou a sobrecarga

A agenda lotada virou padrão. O excesso de demandas deixou de ser exceção e passou a ser rotina.

7. Você não se sente ‘em colapso’ — e justamente por isso ignora os sinais

O ponto central do burnout de alto desempenho é esse: não há crise dramática. Você continua funcionando. E é exatamente isso que torna o risco invisível.

