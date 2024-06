10 filmes e séries que chegam na Netflix nesta semana

A primeira semana de julho traz uma variedade de novos lançamentos na Netflix, abrangendo desde comédias familiares até documentários históricos. A plataforma de streaming continua a surpreender seus assinantes com um catálogo diversificado, oferecendo opções para todos os gostos e idades.

Este mês, os espectadores poderão se emocionar com histórias envolventes, rir com comédias hilariantes e aprender com documentários profundos. A expectativa é grande, e os fãs de entretenimento podem se preparar para muitas horas de diversão e reflexão com as novidades que chegam ao catálogo.

Os lançamentos desta semana prometem prender a atenção do público com narrativas cativantes e produções de alta qualidade. Entre os destaques estão sequências aguardadas de filmes populares, novas séries que exploram temas intrigantes e documentários que trazem à tona fatos históricos e histórias inspiradoras. Cada produção foi cuidadosamente selecionada para proporcionar uma experiência única, seja ela repleta de aventura, emoção ou conhecimento.

Lançamentos da primeira semana de julho (1º a 7 de julho)

Crescer não é brincadeira 2 (1º de julho)

A sequência da divertida comédia familiar "Crescer não é Brincadeira" retorna para acompanhar as aventuras de um grupo de amigos enquanto enfrentam os desafios e as surpresas da adolescência. O filme explora temas como amizade, autoconhecimento e as mudanças que acompanham o crescimento. Com momentos engraçados e emocionantes, a história promete encantar tanto os jovens quanto os adultos, abordando de maneira leve as complexidades do amadurecimento.



O preço da herança da vovó (4 de julho)

Este drama cômico gira em torno de uma família que descobre segredos surpreendentes sobre a herança deixada pela avó. As revelações levam a conflitos e situações hilárias, enquanto os membros da família tentam lidar com as implicações das descobertas. O filme aborda temas como lealdade, amor e a importância dos laços familiares, tudo isso com um toque de humor que garante boas risadas ao público.



Hitler e o Nazismo: Começo, Meio e Fim (5 de julho)

Este documentário oferece uma visão detalhada sobre a ascensão e queda de Adolf Hitler e o regime nazista. Com imagens de arquivo, entrevistas com especialistas e uma narrativa envolvente, o filme explora os impactos históricos e as lições deixadas por esse período sombrio da história mundial. Ideal para os entusiastas de história, o documentário proporciona uma compreensão profunda dos eventos que moldaram o século XX.



Sob as águas do Sena (5 de julho)

Um emocionante documentário que mergulha nas profundezas do rio Sena, em Paris, para explorar histórias e mistérios ocultos sob suas águas. O filme revela descobertas arqueológicas, lendas urbanas e a importância histórica do rio para a cidade. Com belas imagens subaquáticas e uma narrativa intrigante, "Sob as Águas do Sena" é um convite para uma jornada fascinante pelo passado escondido de um dos rios mais famosos do mundo.



Como roubar um banco (5 de julho)

Esta série de crime e comédia acompanha um grupo de amigos que planejam o assalto perfeito a um banco. Contudo, eles acabam enfrentando situações hilárias e inesperadas que complicam seus planos. Com personagens carismáticos e um enredo cheio de reviravoltas, a série mistura suspense e humor de forma equilibrada, garantindo entretenimento e boas risadas ao longo dos episódios.



Kübra - Segunda temporada (6 de julho)

Um suspense psicológico que segue a vida de Kübra, uma jovem que descobre segredos perturbadores sobre sua própria identidade e passado. À medida que ela desvenda essas verdades, sua vida se torna cada vez mais complicada e perigosa. A série aborda temas como autodescoberta, mistério e o impacto do passado no presente, criando uma atmosfera tensa e envolvente que mantém o espectador preso do início ao fim.



Doleira: A história de Nelma Kodama (6 de julho)

Este documentário retrata a vida e os crimes de Nelma Kodama, uma doleira famosa envolvida em diversos escândalos financeiros e criminais. O filme explora como Nelma se envolveu no submundo do crime, suas operações ilegais e o impacto de suas ações. Com entrevistas exclusivas e uma análise aprofundada de seus esquemas, o documentário oferece um olhar revelador sobre o mundo das finanças ilícitas e os riscos de viver fora da lei.



Sweet Tooth (6 de julho)

A temporada final desta série de fantasia pós-apocalíptica continua a acompanhar Gus, um menino híbrido, metade humano, metade cervo, e suas aventuras em um mundo devastado por uma pandemia. A série explora temas de sobrevivência, amizade e a busca por identidade, enquanto Gus e seus amigos enfrentam novos desafios e descobrem mais sobre o mistério de suas origens. Com visuais impressionantes e uma narrativa emocionante, "Sweet Tooth" promete cativar os espectadores.



Assassino por acaso (7 de julho)

Uma comédia de ação sobre um homem comum que, por acidente, se vê envolvido em uma trama de assassinatos e perseguições. Para sobreviver, ele precisa usar sua inteligência e habilidades improváveis. A série combina ação e humor de maneira envolvente, apresentando personagens excêntricos e situações absurdas que garantem entretenimento do começo ao fim.

Hierarchy (7 de julho)

Uma série dramática que explora as dinâmicas de poder e corrupção dentro de uma grande corporação. A trama revela os segredos e intrigas dos altos executivos, enquanto lutam por controle e influência. Com personagens complexos e um enredo cheio de reviravoltas, "Hierarchy" oferece uma visão crítica e intrigante sobre o mundo corporativo e os jogos de poder que ocorrem nos bastidores.