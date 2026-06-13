PRD e Solidariedade confirmam apoio à reeleição de Tarcísio em SP

A federação formada por PRD e Solidariedade confirmou apoio à reeleição de Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo. O anúncio ocorreu em uma reunião nesta sexta-feira, na capital paulista, com a participação de lideranças partidárias e do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

Após o encontro, Tarcísio apareceu ao lado do presidente estadual do Solidariedade, o deputado federal Paulinho da Força, e de Ovasco Resende, presidente nacional da federação e do diretório paulista do PRD.

Em um vídeo publicado após a reunião, Resende afirmou que a federação estará ao lado de Tarcísio durante a campanha pela reeleição e dará apoio ao projeto do governador.

“São Paulo não pode parar, São Paulo precisa avançar. Nossa base, nossos diretórios municipais, vereadores, prefeitos e vice-prefeitos estão todos contigo”, afirmou.

Governador destaca continuidade do projeto

No mesmo vídeo, Tarcísio agradeceu o apoio e afirmou estar satisfeito com a aliança. O governador também citou ações realizadas durante seu mandato e disse que a parceria ajudará na construção de um estado mais forte.

“E saber que vai contar com o PRD, vai contar com o Solidariedade, vai contar com a federação, nos deixa motivados”, declarou.

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O apoio da federação reforça o grupo político que vem se formando em torno da candidatura de Tarcísio. Até o momento, o governador já confirmou em seu palanque partidos como PL, PP, MDB, PSD e União Brasil, além do PRD-Solidariedade e outras siglas.

Aliança frustra articulação do PSDB

A decisão do PRD e Solidariedade também impactou as negociações em torno de uma possível candidatura do ex-prefeito de Santo André Paulo Serra ao governo paulista.

O tucano vinha articulando uma eventual disputa e afirmou que a candidatura dependeria da formação de uma aliança partidária. Segundo ele, o Solidariedade era uma das legendas que conversavam com o projeto do PSDB.

Com o anúncio de apoio a Tarcísio, a federação deixou de estar entre as possibilidades de composição para a candidatura.

Disputa pelo governo de SP ganha forma

Do outro lado, o ex-prefeito Fernando Haddad (PT), que deve ser um dos principais adversários de Tarcísio na eleição de outubro, reúne até agora apoios de PSB, PDT, PSOL, PCdoB, PV e Rede.

A movimentação dos partidos começa a desenhar os principais grupos que devem disputar o governo de São Paulo.