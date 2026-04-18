'O mundo não comporta mais guerra', afirma Lula em discurso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou neste sábado, 18, os ataques ao Irã e pediu o fim da escalada de conflitos no cenário internacional. Durante discurso em Barcelona, na Espanha, o petista afirmou que há uma construção de narrativas falsas para justificar ações militares.

“Estão atrás outra vez de construir a ideia de que o Irã iria construir uma bomba atômica. Eles não iriam construir uma bomba atômica. Nós precisamos acabar com essa história de contar mentiras sobre as pessoas para depois destruir as pessoas”, declarou.

Lula cobra líderes globais e critica guerra

O presidente também fez um apelo direto a líderes das principais potências mundiais, incluindo Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin, Emmanuel Macron e Keir Starmer, integrantes do Conselho de Segurança da ONU.

“Parem com essa loucura de guerra porque o mundo não comporta mais”, afirmou Lula, ao cobrar ações concretas para garantir a paz global e a convocação de reuniões emergenciais entre os países.

A fala ocorre em meio à escalada de tensões após ações lideradas pelos Estados Unidos, com apoio de Israel, contra o Irã. O cenário também inclui impactos estratégicos, como o bloqueio do Estreito de Ormuz, considerado essencial para o transporte global de petróleo e para o comércio internacional de energia.