Mercado Livre Experience terá vendas ao vivo, IA e novidades para vendedores

Mercado Livre Experience debate como vendedores podem se transformar em grandes marcas (Reprodução/Mercado Livre)
Repórter de Projetos Especiais
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 11h52.
Comprar online leva poucos segundos. Pelo menos para quem compra. Por trás de cada clique, existe uma operação complexa que conecta anúncios, estoque, pagamentos e logística. E essa engrenagem ganhou novas peças nos últimos anos. Agora, inteligência artificial, criadores de conteúdo e serviços financeiros também passaram a fazer parte do comércio eletrônico.
São essas transformações que estarão no centro do Mercado Livre Experience 2026, marcado para 24 e 25 de setembro, no Expo São Paulo, na zona norte da capital paulista.
Em sua décima edição, o evento terá mais de 55 horas de programação, com a participação de mais de 100 especialistas e líderes de mercado, distribuídos entre dois palcos principais e quatro espaços de talks.
A inteligência artificial será um dos principais fios condutores da 10° edição do evento. As discussões devem abordar usos práticos da tecnologia para automatizar o atendimento, aumentar a produtividade e otimizar anúncios.
O foco não estará apenas nas possibilidades futuras da IA, mas em aplicações incorporadas ao cotidiano das operações. Entre elas estão ferramentas nativas da plataforma, recursos de automação e recomendações preditivas apresentadas nos painéis dos vendedores.
Esse avanço muda a escala do trabalho, dizem especialistas. Tarefas que antes exigiam acompanhamento manual podem ser aceleradas por sistemas capazes de organizar informações e sugerir ações. Isso não elimina a necessidade de decisões humanas, mas amplia a capacidade de pequenos negócios administrarem operações mais complexas.
Outra transformação virá das redes sociais. Vídeos curtos, influenciadores, programas de afiliados e transmissões ao vivo aproximam descoberta, entretenimento e compra. Um produto pode despertar interesse enquanto aparece em um conteúdo e ser adquirido antes mesmo que o consumidor abandone a tela.
O MeliXP marcará o lançamento oficial do Mercado Livre Live para os vendedores da plataforma. A ferramenta permitirá apresentar produtos por meio de transmissões ao vivo, em uma estratégia associada ao avanço do social commerce. A programação também discutirá como creators, afiliados e recursos como os Clips podem ser usados para converter audiência em vendas.
A presença de Anitta, Gil do Vigor e Jade Picon, além de executivos e empreendedores, ajuda a aproximar duas pontas que antes pareciam separadas: a construção de relevância da operação comercial.
Se o comércio se aproxima do entretenimento, as plataformas de venda também passam a ocupar uma posição mais importante na publicidade. É nesse ponto que entra o retail media: anúncios exibidos dentro de ambientes nos quais o consumidor já está procurando produtos ou próximo de tomar uma decisão de compra.
O tema aparecerá na programação a partir das soluções do Mercado Ads e das estratégias de alta performance para datas relevantes do varejo. A proximidade da Black Friday deverá tornar a discussão mais concreta, com conteúdos sobre planejamento, precificação, estoque e campanhas.
Para os vendedores, a publicidade dentro do marketplace pode aumentar a exposição dos produtos em um ambiente disputado. Ao mesmo tempo, exige mais domínio sobre orçamento, métricas e retorno. A vantagem de alcançar uma pessoa próxima da compra só se sustenta quando preço, disponibilidade e entrega acompanham a promessa feita pelo anúncio.
Essa integração ajuda a explicar por que as discussões sobre marketing aparecem ao lado de painéis sobre inteligência artificial, pagamentos e logística. No comércio digital, essas áreas deixaram de funcionar isoladamente.
Uma venda pode começar em um anúncio, mas depende de uma estrutura financeira e operacional para ser concluída. Por isso, parte da programação será dedicada às soluções do Mercado Pago para pequenos e médios empreendedores, com novidades relacionadas à Conta Negócios, à gestão financeira e à oferta de crédito.
O acesso a recursos pode ajudar uma empresa a recompor estoques, investir em divulgação ou ampliar sua capacidade operacional. A gestão desses recursos, no entanto, torna-se tão relevante quanto a contratação. Em negócios com margens apertadas e forte oscilação de demanda, as decisões financeiras afetam diretamente a possibilidade de crescer.
A logística completa essa equação. Temas como eficiência dos envios, otimização de fretes, modalidade Full, prevenção a fraudes e impacto da velocidade de entrega na reputação das contas estarão entre os assuntos do evento.
A discussão mostra como o prazo deixou de ser uma etapa posterior à compra para se tornar parte da escolha do consumidor. Antes de finalizar o pedido, o cliente já compara quando e como receberá o produto. Para o vendedor, isso exige conciliar estoque disponível, custo de frete e qualidade da operação.
Durante o MeliXP, o Mercado Livre também apresentará novidades relacionadas à expansão logística da companhia. A proposta é mostrar como a infraestrutura da plataforma se conecta ao cotidiano dos negócios que dependem dela para alcançar consumidores em diferentes partes do país.
O tema central da décima edição revela uma ambição que vai além de ensinar a aumentar as vendas. Ao discutir como vendedores podem se tornar grandes marcas, o evento coloca em pauta a profissionalização dos negócios que nasceram ou se desenvolveram no ambiente digital.
Construir uma marca envolve oferecer uma experiência consistente, ser reconhecido pelo consumidor e transformar uma compra pontual em relacionamento. Isso exige domínio sobre áreas que nem sempre faziam parte da rotina dos pequenos empreendedores, como análise de dados, comunicação, gestão financeira e planejamento logístico.
A programação reunirá executivos do Mercado Livre e do Mercado Pago, como Fernando Yunes, Roberta Donato, André Chaves e Daniel Davanço. Também participarão líderes de empresas como Cimed, Google, Nespresso, Volkswagen, CasaCor e Ypê, além de nomes como João Adibe, Beca Milano e Bruno Perini.
Os casos apresentados no palco devem mostrar como empresas de diferentes setores lidam com crescimento, inovação e transformação dos hábitos de consumo. Fora dos auditórios, os participantes encontrarão espaços de consultoria, suporte a ferramentas e capacitação, além de estandes de marcas e patrocinadores com soluções para o varejo.
A edição também receberá o quinto Prêmio Mercado Livre, voltado ao reconhecimento de vendedores, consultores e influenciadores do ecossistema. No encerramento do dia 25, haverá ainda uma apresentação musical.
Ao completar dez anos, o Mercado Livre Experience chega a uma edição em que boa parte das mudanças discutidas deixou de ser promessa distante. A inteligência artificial já participa da operação, creators já influenciam decisões de compra e crédito, publicidade e logística estão cada vez mais conectados.
Para quem vende, o desafio agora é fazer essas ferramentas trabalharem em conjunto. Para quem acompanha o varejo, o evento oferece uma oportunidade de observar como a próxima etapa do comércio começa a tomar forma nos bastidores de cada clique.