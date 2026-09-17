Mercado Livre Experience terá vendas ao vivo, IA e novidades para vendedores

Comprar online leva poucos segundos. Pelo menos para quem compra. Por trás de cada clique, existe uma operação complexa que conecta anúncios, estoque, pagamentos e logística. E essa engrenagem ganhou novas peças nos últimos anos. Agora, inteligência artificial, criadores de conteúdo e serviços financeiros também passaram a fazer parte do comércio eletrônico.

São essas transformações que estarão no centro do Mercado Livre Experience 2026, marcado para 24 e 25 de setembro, no Expo São Paulo, na zona norte da capital paulista.

Em sua décima edição, o evento terá mais de 55 horas de programação, com a participação de mais de 100 especialistas e líderes de mercado, distribuídos entre dois palcos principais e quatro espaços de talks.

Décima edição do evento terá mais de 55 horas de programação para empreendedores (Reprodução/Mercado Livre)

Da busca à transmissão ao vivo

A inteligência artificial será um dos principais fios condutores da 10° edição do evento. As discussões devem abordar usos práticos da tecnologia para automatizar o atendimento, aumentar a produtividade e otimizar anúncios.

O foco não estará apenas nas possibilidades futuras da IA, mas em aplicações incorporadas ao cotidiano das operações. Entre elas estão ferramentas nativas da plataforma, recursos de automação e recomendações preditivas apresentadas nos painéis dos vendedores.

Esse avanço muda a escala do trabalho, dizem especialistas. Tarefas que antes exigiam acompanhamento manual podem ser aceleradas por sistemas capazes de organizar informações e sugerir ações. Isso não elimina a necessidade de decisões humanas, mas amplia a capacidade de pequenos negócios administrarem operações mais complexas.

Outra transformação virá das redes sociais. Vídeos curtos, influenciadores, programas de afiliados e transmissões ao vivo aproximam descoberta, entretenimento e compra. Um produto pode despertar interesse enquanto aparece em um conteúdo e ser adquirido antes mesmo que o consumidor abandone a tela.

O MeliXP marcará o lançamento oficial do Mercado Livre Live para os vendedores da plataforma. A ferramenta permitirá apresentar produtos por meio de transmissões ao vivo, em uma estratégia associada ao avanço do social commerce. A programação também discutirá como creators, afiliados e recursos como os Clips podem ser usados para converter audiência em vendas.

A presença de Anitta, Gil do Vigor e Jade Picon, além de executivos e empreendedores, ajuda a aproximar duas pontas que antes pareciam separadas: a construção de relevância da operação comercial.

Anitta está entre os nomes confirmados na décima edição do Mercado Livre Experience (Reprodução/Mercado Livre)

A disputa pela atenção também passa pelos anúncios

Se o comércio se aproxima do entretenimento, as plataformas de venda também passam a ocupar uma posição mais importante na publicidade. É nesse ponto que entra o retail media: anúncios exibidos dentro de ambientes nos quais o consumidor já está procurando produtos ou próximo de tomar uma decisão de compra.

O tema aparecerá na programação a partir das soluções do Mercado Ads e das estratégias de alta performance para datas relevantes do varejo. A proximidade da Black Friday deverá tornar a discussão mais concreta, com conteúdos sobre planejamento, precificação, estoque e campanhas.

Para os vendedores, a publicidade dentro do marketplace pode aumentar a exposição dos produtos em um ambiente disputado. Ao mesmo tempo, exige mais domínio sobre orçamento, métricas e retorno. A vantagem de alcançar uma pessoa próxima da compra só se sustenta quando preço, disponibilidade e entrega acompanham a promessa feita pelo anúncio.

Essa integração ajuda a explicar por que as discussões sobre marketing aparecem ao lado de painéis sobre inteligência artificial, pagamentos e logística. No comércio digital, essas áreas deixaram de funcionar isoladamente.

Crédito e logística entram na estratégia de crescimento

Uma venda pode começar em um anúncio, mas depende de uma estrutura financeira e operacional para ser concluída. Por isso, parte da programação será dedicada às soluções do Mercado Pago para pequenos e médios empreendedores, com novidades relacionadas à Conta Negócios, à gestão financeira e à oferta de crédito.

O acesso a recursos pode ajudar uma empresa a recompor estoques, investir em divulgação ou ampliar sua capacidade operacional. A gestão desses recursos, no entanto, torna-se tão relevante quanto a contratação. Em negócios com margens apertadas e forte oscilação de demanda, as decisões financeiras afetam diretamente a possibilidade de crescer.

Mercado Livre Experience acontece nos dias 24 e 25 de setembro, em São Paulo (Reprodução/Mercado Livre)

A logística completa essa equação. Temas como eficiência dos envios, otimização de fretes, modalidade Full, prevenção a fraudes e impacto da velocidade de entrega na reputação das contas estarão entre os assuntos do evento.

A discussão mostra como o prazo deixou de ser uma etapa posterior à compra para se tornar parte da escolha do consumidor. Antes de finalizar o pedido, o cliente já compara quando e como receberá o produto. Para o vendedor, isso exige conciliar estoque disponível, custo de frete e qualidade da operação.

Durante o MeliXP, o Mercado Livre também apresentará novidades relacionadas à expansão logística da companhia. A proposta é mostrar como a infraestrutura da plataforma se conecta ao cotidiano dos negócios que dependem dela para alcançar consumidores em diferentes partes do país.

Quando vender não basta

O tema central da décima edição revela uma ambição que vai além de ensinar a aumentar as vendas. Ao discutir como vendedores podem se tornar grandes marcas, o evento coloca em pauta a profissionalização dos negócios que nasceram ou se desenvolveram no ambiente digital.

Construir uma marca envolve oferecer uma experiência consistente, ser reconhecido pelo consumidor e transformar uma compra pontual em relacionamento. Isso exige domínio sobre áreas que nem sempre faziam parte da rotina dos pequenos empreendedores, como análise de dados, comunicação, gestão financeira e planejamento logístico.

A programação reunirá executivos do Mercado Livre e do Mercado Pago, como Fernando Yunes, Roberta Donato, André Chaves e Daniel Davanço. Também participarão líderes de empresas como Cimed, Google, Nespresso, Volkswagen, CasaCor e Ypê, além de nomes como João Adibe, Beca Milano e Bruno Perini.

Além de Anitta, Mercado Livre Experience terá executivos, João Adibe, Beca Milano e Bruno Perini (Reprodução/Mercado Livre)

Os casos apresentados no palco devem mostrar como empresas de diferentes setores lidam com crescimento, inovação e transformação dos hábitos de consumo. Fora dos auditórios, os participantes encontrarão espaços de consultoria, suporte a ferramentas e capacitação, além de estandes de marcas e patrocinadores com soluções para o varejo.

A edição também receberá o quinto Prêmio Mercado Livre, voltado ao reconhecimento de vendedores, consultores e influenciadores do ecossistema. No encerramento do dia 25, haverá ainda uma apresentação musical.

Ao completar dez anos, o Mercado Livre Experience chega a uma edição em que boa parte das mudanças discutidas deixou de ser promessa distante. A inteligência artificial já participa da operação, creators já influenciam decisões de compra e crédito, publicidade e logística estão cada vez mais conectados.

Para quem vende, o desafio agora é fazer essas ferramentas trabalharem em conjunto. Para quem acompanha o varejo, o evento oferece uma oportunidade de observar como a próxima etapa do comércio começa a tomar forma nos bastidores de cada clique.