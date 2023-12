Veja programas de inovação com inscrições abertas para a sua startup decolar em 2024

Que tal começar 2024 dando um salto na sua startup? Uma boa oportunidade para negócios em fase inicial ou que ainda estão em busca de um grande cliente para validar sua operação é participar de programas de inovação aberta. Neles, grandes companhias abrem suas estratégias de negócio para buscar soluções tecnológicas no mercado, com startups parceiras.

Outra maneira de escalonar as startups é participar de programas de aceleração. Neles, consultorias e empresas de inovação dão mentoria e promovem networking entre startupeiros e grandes companhias.

Para ajudar os empreendedores que estão querendo escalar seus negócios no ano que vem, a EXAME organizou uma lista com programas abertos para sua startup.

Ersi

A Esri, líder americana em Sistemas de Informações Geográficas, traz pela primeira vez ao Brasil o Programa de Startup na Esri, batizado por aqui de “Programa de Inovação Aberta”. O projeto será tocado no Brasil em parceria com a Imagem Geosistemas, que é distribuidora oficial da Ersi no país.

Startups que trabalham com tecnologias geográficas e atuam para resolver problemas dos estados da região Norte do Brasil podem se inscrever até o dia 20 de dezembro. Cinco empresas serão selecionadas. Elas assinarão contrato de três anos com a Imagem e partirão para a etapa de criação e desenvolvimento. Para participar, os requisitos são:

Startup precisa estar localizada na região Norte

Ela precisa ter soluções B2B ou B2Gov

Precisa compreender valores de dados geográficos

Precisa atuar para setores como agronegócio, saneamento, mineração, óleo & gás, varejo, segurança pública, telecomunicações, energia elétrica, arquitetura, serviços financeiros, educação, governo, seguros, logística e ESG

As empresas selecionadas serão contempladas com o acesso gratuito à plataforma ArcGIS por três anos (que custa cerca de 100.000 reais por mês) além de mentoria, treinamento, suporte, co-marketing e habilitação em vendas. As inscrições acontecem na plataforma AEVO.

Selina

Conhecido como rede de hotéis para nômades digitais, o Selina escolheu o Brasil para hospedar a próxima edição do seu programa de inovação que vai selecionar 15 startups da América Latina.

Criado no início deste ano, o Born by TecnhoArt @Selina é uma iniciativa que acontece ao longo de três semanas de imersão e tem uma agenda com mentores globais e regionais, investidores e prestadores de serviços. Na agenda do programa, cada semana tem um foco: ideação, produto e modelo de negócio, e, por fim, apoio na busca por acesso à capital.

No Brasil, é a primeira vez que o programa acontece e será executado pela catarinense Darwin Startups, umas das principais aceleradora da região Sul do país.

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 10 de janeiro. Podem ser feitas a partir do site do programa.

TotalEnergies

A TotalEnergies acaba de lançar um programa de inovação aberta para empresas e startups brasileiras, o Startup Together. O programa contará inicialmente com cinco desafios que conversam com medidas essenciais para o fortalecimento da transição energética. Os interessados têm até 09 de fevereiro de 2024 para se inscreverem na plataforma da AEVO e os selecionados em cada desafio ganharão um prêmio de 150.000 reais.

As startups precisam resolver um desses cinco desafios:

Estimular a economia circular nas operações da empresa

Gerar prosperidade nos territórios onde a empresa está presente

Aprimorar o processo de qualificação dos fornecedores

Utilizar inteligência artificial para otimizar as inspeções visuais submarinas

Tema livre. Aqui, as soluções apresentadas pelas empresas e startups devem responder a, pelo menos, um desses eixos: mais energia, menos emissão, mais sustentável, menos custo e aumento de receita.

Os interessados têm até 09 de fevereiro de 2024 para se inscreverem na plataforma da AEVO.