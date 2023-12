Dos nômades digitais aos empreendedores: Selina lança programa em SP para startups de América Latina

Conhecido como rede de hotéis para nômades digitais, o Selina escolheu o Brasil para hospedar a próxima edição do seu programa de inovação que vai selecionar 15 startups da América Latina.

Criado no início deste ano, o Born by TecnhoArt @Selina é uma iniciativa que acontece ao longo de três semanas de imersão e tem uma agenda com mentores globais e regionais, investidores e prestadores de serviços.

O modelo dialoga com negócios em estágio inicial, com o objetivo de levar as startups da ideação até ao MVP, que seria a definição do produto ou oferta de valor.

Na agenda do programa, cada semana tem um foco: ideação, produto e modelo de negócio, e, por fim, apoio na busca por acesso à capital.

Para desenvolver o projeto, o Selina se uniu à TechnoArt, plataforma de inovação global que desde 2015 conduzia o seu próprio projeto de inovação.

Ao longo deste período, a TechnoArt já tinha levado a imersão para 25 países, incluindo Estados Unidos, México, Colômbia, Portugal, Reino Unido, Argentina e Israel.

Como vai funcionar o programa

No Brasil, é a primeira vez que o programa acontece e será executado pela catarinense Darwin Startups, umas das principais aceleradora da região Sul do país.

O programa é agnóstico e aceita startups com proposta de valor nos mais diferentes mercados.

Os critérios para a escolha, segundo a organização, são baseados no potencial de crescimento, escalabilidade do negócio e ainda a sinergia com os produtos e serviços oferecidos pela TechnoArt e pelo Selina.

As inscrições estão abertas e seguem até o dia 10 de janeiro. Podem ser feitas a partir do site do programa.

A base para o programa será a unidade da Selina na Vila Madalena, em São Paulo, e a previsão é de que comece no dia 22 de janeiro.

“As startups também têm acesso à infraestrutura Selina para ajudar a identificar a adequação do seu produto ao mercado", afirma Gabriela Bassoli, coordenadora de projetos na Darwin Startups. "Além disso, têm a oportunidade de implementar, promover e comercializar os seus produtos e serviços através da rede Selina".

O programa será lançado na noite desta quinta-feira, 14, em São Paulo, em evento com startups, empreendedores, investidores e profissionais de fundos.