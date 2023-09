Tem um carro parado? Essa startup de GO quer faturar R$ 72 milhões com locação de carros como o seu

Foi o momento certo para a Its Mob, startup de mobilidade urbana de Goiânia. A empresa nasceu em 2020, durante a pandemia, quando o setor de locação de veículos também registrava um salto. De acordo com levantamento da Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis, o faturamento deste mercado pulou de 17,6 bilhões de reais em 2020 para 32,1 bilhões de reais em 2022.

A empresa oferece um marketplace para tudo que envolve mobilidade. O principal foco, pelo menos por enquanto, é a locação de veículos. Por lá, locadoras podem expor seus carros e os usuários podem escolher quais carros querem pegar das locadoras. Há também outros produtos, como contratação de transporte privado e reserva de bilhetes para trens internacionais.

Na trajetória da empresa, foram crescendo ano após ano. Em 2020, no primeiro ano de operação, faturaram 400.000 reais. No ano seguinte, subiram para 4,5 milhões de reais. Em 2022, bateram os 5,8 milhões de reais. E a meta agora é alcançar os primeiros 10 milhões de reais em faturamento.

Para isso, estão com um novo plano no radar: a empresa vai passar a oferecer uma tecnologia para que pessoas físicas coloquem seus carros para locação.O serviço está começando a ser testado na plataforma da empresa.

Como a Its Mob nasceu

O internacionalista Rafael Magela atuava como executivo de uma agência de viagens em Goiás quando um amigo pediu para locar um carro da empresa do executivo. O ano era 2019, pouco antes da pandemia. Magela alugou o carro e, mais, começou a divulgar o serviço para outras pessoas. Quando a agência viu, estava recebendo um monte de clientes para fazer locação.

“A gente foi observando esse movimento e quando veio agosto de 2020, estreitamos a conversa para ver quais as oportunidades na área de mobilidade”, diz Magela. “Foi assim que criamos a Its Mob”.

Naqueles primeiros meses, já faturaram 400.000 reais, principalmente oferecendo uma “vitrine” para locação de carros entre locadoras e clientes finais. A ideia, porém, é que a locação seja apenas uma vertical do negócio. Nos próximos meses e anos, querem adicionar outras funcionalidades, como:

compra de veículos

tíquete de ônibus

tíquete de trem

soluções para transporte público, como serviço de monitoramento de veículos

Mas a principal aposta, agora, é em um produto que estão lançando e que vai ajudar a Its Mob a faturar 10 milhões de reais em 2023. E mais: bater os 72 milhões de reais em 2024. É a locação de carros de pessoas físicas para outras pessoas físicas. Um Airbnb dos carros.

Como vai funcionar o Airbnb dos carros

A ideia de oferecer esse serviço nasceu porque clientes da Its Mob buscavam por carros que não encontravam nas locadoras. Eram veículos de luxo, como Porsches. A startup resolveu então entrar em contato com amigos que tinham esses carros e viabilizar a locação deles quando estavam parados.

“Estamos testando nesse segmento de alto padrão e está dando super certo”, afirma Magela. “A ideia agora é ampliar, pensar nesse mesmo modelo para carros não tão de alto padrão”.

Para colocar o carro em locação, haverá, claro, algumas etapas de verificação e de cronograma. Serão analisados o tempo do carro, o modelo e a documentação para permitir que o produto seja oferecido para os clientes da startup. Para quem for alugar, a Its Mob argumenta que poderá ser uma nova fonte de renda extra e até uma possibilidade de investimento.

“Vamos em etapas, liberando aos poucos conforme o modelo do carro e a demanda”, diz Magela. “Mas a ideia é chegar ao nível de disponibilizar para quem quer fazer uma renda extra ou procura uma fonte de investimento. Há quem queira comprar veículos para locar, mas não tem tempo nem paciência para gerir todo esse negócio”.

Quais são os próximos passos

Como a Its Mob já tinha testado com os veículos de luxo, a startup já tem a tecnologia para escalar a locação de carros entre pessoas físicas. É o que estão fazendo agora: se organizando para lançar esse novo produto mais robusto entre setembro e outubro, para já ter os primeiros resultados em novembro.

O objetivo da Its Mob é que essa seja a principal fonte de receita da startup e que no ano que vem, já esteja faturando, por esse canal, 72 milhões de reais.

No radar da empresa, também, está a primeira captação de recursos. Até agora, todo investimento no projeto foi próprio dos sócios. Estão conversando com fundos de investimento para viabilizar o primeiro cheque. A ideia é usar 70% do que conseguirem em tecnologia e na plataforma, para conseguirem, primeiro, sustentar o crescimento e a oferta de produtos, e, segundo, bater a meta milionária de 2024.

“Quando olhamos para o mercado americano, 30% da frota hoje já é alugada”, diz Magela. “Quando olha o mercado europeu, 55% da frota já é de locação. Quando entra na Inglaterra, 80% da frota. No mercado brasileiro, isso não bateu 2%. Há muita oportunidade”.

Como o mercado se posiciona

O mercado de locação de veículos têm crescido, mesmo,nos últimos anos no Brasil. O Anuário Brasileiro do Setor de Locações de Veículos de 2023 mostra, por exemplo, que o número de usuários do setor cresceu 38% entre 2021 e 2022. No ano passado, fechou com 69,3 milhões de usuários. O número de locadoras, também, quase dobrou. Em 2021, eram 13.903. Em 2022, pulou para 22.941.