Selina, rede de hospedagem voltada para millennials e genZ, recebe investimento de US$ 70 milhões

Selina, a rede de hospedagem voltada para viajantes das gerações millennial e Z, anunciou um investimento estratégico de até US$ 70 milhões liderado pelo grupo holandês de universidades Global University Systems (GUS). O aporte será realizado em várias parcelas e ajudará o Selina a fortalecer seu balanço e alcançar rentabilidade e fluxo de caixa positivo. Como parte do investimento, a GUS terá direito a adquirir ações adicionais e nomear dois diretores para o conselho de administração do Selina.

Além do investimento, a parceria estratégica entre Selina e GUS permitirá a conexão das duas comunidades e a expansão das bases de clientes. A colaboração também abrirá portas para programas educacionais e acomodação de estudantes, aproveitando a ampla rede de propriedades do Selina. No Brasil, a rede tem dez locais de hospedagem, incluindo destinos como Paraty, Foz e Bonito.

O grupo Selina abriu o capital na Nyse no fim de outubro, precificada a US$ 9,79. No dia da estreia, o papel chegou a ser negociado a US$ 41. Agora, no entanto, acumula perdas de 89% desde então, negociada agora a US$ 1,06.

Desempenho do Selina neste ano

No primeiro trimestre de 2023, o Selina apresentou melhorias significativas em suas métricas operacionais em comparação com o mesmo período do ano anterior. A receita total aumentou 31,6%, impulsionada pelo aumento no número de unidades e taxas de ocupação mais altas. A taxa de ocupação foi de 56,9% no primeiro trimestre de 2023, um aumento de 11,7% em relação ao ano anterior. Além disso, a empresa implementou medidas para reduzir custos, melhorar a eficiência operacional e fortalecer sua posição financeira.

No segundo trimestre de 2023, o Selina iniciou um plano de reestruturação dos recursos humanos, que afetará mais de 350 funcionários em tempo integral. Espera-se que essa reestruturação resulte em uma economia anual de US$ 5,8 milhões na folha de pagamentos, com um custo único de aproximadamente US$ 1 milhão. A empresa prevê concluir a reestruturação até o final do terceiro trimestre de 2023.

A parceria com a GUS e o desempenho positivo no primeiro trimestre refletem o compromisso do Selina em fortalecer suas operações e alcançar a lucratividade. A empresa busca continuar crescendo, aprimorando sua oferta e proporcionando experiências excepcionais aos viajantes.