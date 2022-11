Vale a pena comprar itens importados na Black Friday 2022?

Como o avanço da inflação brasileira, é mais importante do que nunca fazer as compras valerem a pena e, para isso, aproveitar as ofertas da Black Friday é essencial.

No entanto, os consumidores brasileiros reclamam que há poucas oportunidades de economizar na Black Friday. Além disso, eles relatam que alguns dos itens mais populares podem ser encontrados a preços mais baixos em outras épocas do ano.

Por essa razão, muitos consumidores têm comprado itens importados na Black Friday a fim de encontrar descontos mais profundos, especialmente nos eletrônicos em geral. Mas será que vale a pena comprar itens importados na Black Friday?

Quando é a Black Friday?



A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

Aumento das importações na Black

Conforme a Balança Comercial Preliminar Parcial do Mês divulgada pelo governo brasileiro, no acumulado de janeiro até a 2ª semana de novembro de 2022, em comparação a janeiro/Novembro 2021, as importações cresceram 26,0% e totalizaram US$ 238,64 bilhões.

As importações por comércio eletrônico vem sendo uma das maneiras mais fáceis de expandir os horizontes e obter descontos ainda maiores em outros países. Seja comprando diretamente do fornecedor por meio do site ou usando um centro de distribuição de mercadorias, serviço de armazenamento e/ou distribuidores terceirizados.

Sendo assim, as remessas de comércio eletrônico de diversos países, incluindo o Brasil, estão chegando em maior volume através das fronteiras, em parte devido a:

Facilidade na criação de lojas/portais de e-commerce por vendedores estrangeiros;

Aumento da popularidade deste canal de vendas para os consumidores brasileiros;

Processos simplificados de entrada alfandegária.

Processo de importação

Os custos de importação pesam muito na questão se vale a pena comprar na Black Friday do exterior, já que os altos impostos afetam inúmeros consumidores que buscam proteger suas economias dos preços praticados no Brasil.

Por essa razão, é de extrema importância entender todo o processo de importação, como ele pode te beneficiar e como reduzir os eventuais custos de importação, aproveitando-se das melhores ofertas da Black Friday.

Custo da importação

Atualmente, as pessoas físicas que realizam encomendas do exterior no valor de até US$ 50 não pagam taxas. Para compras até US$ 500, o imposto é simplificado, ou seja, respondendo por 60% do valor da compra, incluindo o valor do produto e quaisquer despesas de envio e seguro.

Exemplificando: um computador que custa US$ 400 e tenha mais US$ 60 de frete e US$ 10 de seguro = US$ 470. Considerando a cotação do dólar em R$ 5,35, o preço ficará em R$ 2.514,50. Com isso, o produto será tributado em até R$ 1.508,70 (60% do valor), totalizando R$ 4.023, (valor do produto + taxa de importação).

Para compras acima de US$ 3.000, a aduana considera a compra como feita por pessoa jurídica. Sendo assim, cada produto é cobrado com base no Imposto de Importação, acrescido de outros tributos, como o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).

Além disso, importação de livros, revistas, publicações periódicas e remédios liberados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) não recebem Imposto de Importação segundo a Constituição Federal (art. 150, VI, “d” ; arts. 2º e 3º da IN SRF n.º 96/1999).

Porém, a isenção ocorre apenas se for entre duas pessoas e não houver finalidade comercial, e o produto for declarado como presente (gift). Assim, sabendo dessas informações, o cliente pode aproveitar com mais tranquilidade cada promoção da Black Friday em produtos importados.

Multas

Os Correios são obrigados a informar os consumidores se a alfândega decide impor impostos e multas em compras internacionais. Contudo, algumas transportadoras privadas têm que arcar com todos os custos e entregar o produto na casa do comprador, afinal o pedido não pode ser recebido até que o imposto seja pago.

Portanto, o consumidor deve pagar nos correios em até 30 dias após o pedido da Receita Federal ou em até 20 dias para empresas privadas elegíveis para remessa internacional. Importante salientar que os impostos e multas podem ser pagos por transferência bancária ou cartão de crédito.

Caso o consumidor opte pelo não pagamento das multas de importação, a mercadoria será devolvida ao país de origem ou sendo considerada abandonada pela aduaneira. Nesse caso, o produto torna-se bem da União, que determinará o que fazer com a mercadoria. Podendo:

Destruir;

Doar;

Leiloar;

Incorporar ao patrimônio público.

Vale a pena comprar itens importados na Black Friday?

A Black Friday brasileira trata-se de um modelo baseado no dia da Black Friday americana, que ao contrário da nossa, possui muito mais presença em lojas físicas durante o período, com descontos que podem chegar a 90%.

Já no Brasil, na contramão das ofertas americanas, a Black Friday não implementou descontos reais nos produtos, com os estabelecimentos aumentando os preços para baixá-los para o valor original.

Black Friday nos EUA

A Black Friday nos EUA oferece muito mais lojas e produtos do que o evento no Brasil. Além disso, os descontos são maiores e mais impressionantes do que as lojas brasileiras podem oferecer, com “tudo pela metade do dobro”.

Nos EUA há lojas extremamente populares na Black Friday, como Target, Best Buy e Walmart. Além disso, algumas empresas a anos anunciam ofertas nos EUA e deixam de fora o Brasil. A Apple, por exemplo, oferece descontos durante a Black Friday desde 2009 nos EUA.

Os preços do iPhone 14 começaram com preço sugerido de R$ 7.599 no Brasil e para o iPhone 14 Pro Max Plus, R$ 15.499. Já no mercado americano, fora das promoções da Black Friday, a versão básica do iPhone 14 foi lançada com preço sugerido de US$ 799. Considerando o dólar em R$ 5,35, isso equivale a R$ 4.274,65, resultando em uma diferença de R$ 3.324,35.

Black Friday na China

Engana-se quem pensa que os EUA só têm promoções, com marcas chinesas como AliExpress, Shopee e Shein prometendo descontos em tudo, de eletrônicos a roupas, cosméticos e utensílios de cozinha.

Além disso, o evento chinês, chamado de “Dia dos Solteiros”, comemorado em 11 de novembro, conta com a participação de grandes nomes como Esteé Lauder, Net-A-Porter e Apple.

Em suma, vale a pena comprar itens importados na Black Friday, desde que o consumidor esteja ciente das taxas de importação praticadas pela alfândega e saiba exatamente como lidar com elas.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

