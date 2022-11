Quais empresas anteciparam a Black Friday e quanto oferecem em descontos

Em preparação para a Black Friday, algumas das principais empresas já anunciaram grandes ações e ofertas de aquecimento. A estratégia, conhecida como Black November, procura impulsionar as vendas.

Em um ano atípico como 2022, quando a realização do Copa do Mundo do Catar cai em período próximo ao das compras de fim de ano, a ação ganhou impulso adicional.

Veja algumas empresas e suas ações:

Magalu

A Magalu apostou em uma estratégia em que cada oferta é válida por um apenas um dia e pode ser de até 80%, o que significa que os consumidores precisam ficar atentos para conseguir os itens desejados. Segundo a varejista, as condições oferecidas no período de ‘esquenta’ não serão repetidas na sexta-feira, 25, o dia oficial da Black Friday.

A iniciativa com descontos de até 80% também inclui empresas que estão no portfolio da companhia. Na Netshoes, do segmento esportivo, os consumidores poderão encontrar itens como calçados, roupas, suplementos alimentares e equipamentos esportivos de marcas como Oakley, Nike e Asics.

Já no e-commerce de beleza Época Cosméticos serão ofertados mais de 15 mil itens. Os descontos podem ultrapassar 300 reais em perfumes importados das marcas Lancôme, Armani e Carolina Herrera, por exemplo.

KaBuM!

O KaBuM! se prepara para a sua 15ª edição da Black Friday. Ao longo de todo o mês, o ecommerce de tecnologia tem milhares de produtos divididos por diversos segmentos com descontos no site.

Batizada de “Novembro Ninja KaBuM!”, a movimentação da empresa em 2020 reúne ofertas que podem chegar aos 70% OFF (ou seja, com produtos custando cerca de 1/3 do preço cheio).

Americanas

A Americanas iniciou o Esquenta Black Friday com um mês de antecedência, em 24 de outubro. Com produtos das lojas próprias e do marketplace, está oferecendo itens com até 80% de desconto e até 50% de cashback, pagando com a carteira digital Ame.

No dia 11 de novembro, quando é celebrado o "Dia dos Solteiros" ou Double Eleven (duplo onze) na China, reuniu o locutor Galvão Bueno, Ana Clara, apresentadora e ex-BBB e Camilla de Lucas, influencer e também ex-BBB, para reforçar o esquenta.

Para o dia 24, a Americanas promete uma live com três horas e meia de duração e descontos exclusivos. A atração será comandada por Felipe Neto e contará com influenciadores como Ana Clara, Camilla de Lucas, Gkay e Ademara.

Domino’s

A Domino’s anunciou que vai oferecer descontos de 50% entre os dias 21 e 28 de novembro. Entre uma compra e outra, ter uma pizza à disposição pode ser uma boa pedida.

Os descontos são válidos para compras de pizzas médias e grandes de qualquer sabor, incluindo as customizadas, aquelas em que o cliente escolhe os ingredientes. Os pedidos precisam ser feitos nos próprios canais da rede, como whatsApp, aplicativo, telefone ou nas unidades físicas.

Emma Colchões

Desde o começo do mês, a Emma Colchões também trabalha com ofertas de até 65%. Produtos como os colchões Emma Original, Hybrid Premium e a Cama Baú têm percentuais de desconto que superam os 60%.

Outra aposta da empresa é com a oferta de kits, reunindo travesseiro, colchão e cama box. O kit do colchão Emma Duo acompanhada por uma cama box e um travesseiro antiestresse, por exemplo, sai ao valor de R$ 2.149,00, diminuição de 50%.

Shopee

A plataforma de compras de Cingapura começou as suas promoções de Black Friday em 11.11, acompanhando o Dia dos Solteiros da China. Na data, disponibilizou cupons de frete grátis extras, R$ 6 milhões em vouchers de desconto e produtos com até 50% de desconto - o cupom de frete grátis é aplicado em fretes de até R$ 20 e em pedidos com valor mínimo de R$29.

Para o dia 25, a marca promete mais R$ 5 milhões em vouchers de descontos e cupons extras de frete grátis.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

