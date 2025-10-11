Aos 27, ele tem o produto mais vendido do TikTok Shop Brasil — e um faturamento de R$ 100 milhões

Em apenas dois meses de operação no TikTok Shop Brasil, o faturamento da Always Fit, marca brasileira de suplementos fundada em 2020, foi de R$ 5 milhões em julho para R$ 10 milhões em setembro, um avanço de 100%.

No mesmo período, o número de pedidos triplicou, passando de 50 mil para 150 mil.

O desempenho é resultado direto do sucesso nas vendas pela plataforma, que somaram R$ 5 milhões no período, colocando a Always Fit no topo do ranking nacional.

O feito reforça a meta de encerrar 2025 com R$ 100 milhões em faturamento, mais que o dobro do registrado em 2024 (R$ 45 milhões).

Como isso aconteceu?

Parte do crescimento acelerado vem do lançamento de um curso gratuito criado pela marca. O "Método TikTok Milionário" ensina maneiras de gerar renda extra pela rede social.

Para a Always Fit, é uma forma de conseguir milhares de pessoas criando conteúdo sobre a marca.

A ideia surgiu em maio de 2025, quando a empresa participou de um evento em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, sobre a plataforma de vendas do TikTok.

Aquela experiência foi decisiva: voltaram ao Brasil com a convicção de que era hora de agir e se organizar para iniciar a operação com foco total em desempenho e crescimento dentro do TikTok Shop.

Foram cerca de dois meses de estudo e estruturação.

Em pouco tempo, o programa já reúne mais de 30 mil inscritos e 38 mil afiliados, responsáveis por uma média de 1.130 publicações por dia.

Segundo a empresa, alguns participantes passaram de uma renda complementar a faturamentos mensais de até R$ 30 mil em comissões.

“Transformamos uma empresa até então desconhecida em líder absoluta em uma das plataformas mais competitivas do país”, diz Zhang Ye, fundador e CEO da Always Fit.

A história por trás da marca

A trajetória da Always Fit começou com Ye, que aos 15 anos ajudava sua mãe em uma pequena loja de produtos naturais no interior de São Paulo.

A convivência diária com os clientes revelou falhas do mercado de suplementos, como mudanças de fórmulas sem transparência, preços abusivos e promessas enganosas.

Incomodado com essa realidade, Ye convidou o amigo de infância, Herly Xiao, para criar uma marca em que pudesse confiar integralmente.

Hoje, a Always Fit oferece produtos como suplementos, vitaminas, colágenos e bebidas proteicas prontas para consumo.

Segundo Ye, os suplementos, carro-chefe da marca, são "equivalente à de marcas premium, mas por até metade do preço".

Isso é possível graças a parcerias com indústrias brasileiras e a um modelo digital e enxuto, que elimina intermediários e aposta em escala, segundo o fundador.

A marca afirma ter uma taxa de recompra superior a 70% em produtos como o ProCurcumin C3, voltado à saúde óssea, muscular e articular.

Novos produtos

O próximo grande lançamento será um refrigerante saudável, formulado com cafeína natural, fibras prebióticas e complexo B, zero calorias, sem aspartame e 100% natural.

Em 2025, a marca inaugurou uma farmácia de manipulação própria, a Always Fit Pharma, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. A aposta aqui é ampliar a oferta de fórmulas personalizadas.

Para sustentar a expansão, a marca vai investir R$ 20 milhões nos próximos três meses e dobrar o tamanho da equipe.