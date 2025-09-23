Anvisa apreende suplementos herbais, whey protein e creatina

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na sexta-feira, dia 19, a proibição imediata de fabricação, importação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de uma série de suplementos alimentares considerados irregulares.

A operação apreendeu suplementos alimentares de fabricantes clandestinos em Itapemirim (ES), Americana (SP), Curitiba e Arcos (MG). Entre os produtos afetados pela proibição estão suplementos de chá verde, cúrcuma, feno grego, Centella Asiática, DHT Blocker, whey protein e creatina.

Fabricantes irregulares

Fabricados pela Verde Flora Produtos Naturais Ltda., os suplementos Cúrcuma Cápsulas 500mg, Chá Verde (Extrato Seco de Camellia Sinensis) e Centella Asiática tiveram sua comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso proibidos. Conforme a Anvisa, os produtos estavam sendo anunciados e vendidos sem registro, notificação ou cadastro na Agência.

Em agosto, uma operação conjunta da Anvisa com a Vigilância Sanitária (Visa) local de Itapemirim (ES) já havia interditado um galpão da empresa que servia para produzir os suplementos de forma clandestina.

O suplemento Feno Grego Prevent é fabricado pela Suplemais Indústria de Suplementos Nutricionais Ltda. - ME em Curitiba. O ingrediente “feno grego”, descrito no produto, não atende por completo os requisitos que garantem a identidade, a pureza e a composição estabelecidas pela Anvisa.

Já a Capsul Brasil Indústria e Comércio Ltda. também sofreu ação fiscal e terá todos os lotes do suplemento DHT Blocker Fotisolution 5X recolhidos por ordem da Anvisa. Com sede em Arcos (MG), a Agência afirma que o produto está sendo fabricado, distribuído, divulgado e comercializado com ingredientes que não foram avaliados anteriormente. Portanto, o uso sublingual e tópico do produto não oferece nenhuma garantia de segurança.

Suplementos de origem clandestina

Houve também a apreensão de todos os lotes dos produtos Creatine Powder 100% Pure (embalagem de 1 kg) Muscle Supp Suplementos, Whey Gourmet (embalagem de 900 g) e Nitro Way 3W (embalagem de 1,8 kg) em uma ação da Vigilância em Saúde de Americana (SP) e da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Esses suplementos são de origem desconhecida, uma vez que trazem nos rótulos dados de empresas que não foram responsáveis pela fabricação do produto, configurando falsificação ou produção clandestina.