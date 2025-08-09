Casual

Morar nas alturas: os 5 prédios residenciais mais altos do Brasil (e qual será o próximo)

A lista dos cinco prédios residenciais mais altos do Brasil, elaborada com base em informações do The Skyscraper Center — site especializado no monitoramento de arranha-céus

Senna Tower: prédio será o residencial mais alto do mundo. (Divulgação/Divulgação)

Gilson Garrett Jr.
Gilson Garrett Jr.

Repórter de Lifestyle

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 07h57.

Morar nas alturas oferece uma experiência única, com uma vista deslumbrante que se estende por paisagens naturais e urbanas, proporcionando aos moradores um privilégio raro em meio ao agito das cidades. Porém, esse estilo de vida exclusivo tem seu preço: os imóveis localizados nos edifícios mais altos do Brasil exigem investimentos que podem chegar a dezenas ou até centenas de milhões de reais. É um mercado reservado a quem busca conforto, luxo e um endereço que traduz status e sofisticação.

A lista dos cinco prédios residenciais mais altos do Brasil, elaborada com base em informações do The Skyscraper Center — site especializado no monitoramento de arranha-céus —, destaca a concentração desses gigantes em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Entre os destaques estão o Infinity Coast Tower, com 234,8 metros e 66 andares, e o Boreal Tower, que alcança 241 metros de altura. Essa concentração revela o crescimento da cidade como referência nacional em arquitetura vertical, atraindo atenção de investidores e moradores em busca de exclusividade.

No topo da lista estão as imponentes torres Yachthouse by Pininfarina, gêmeas com 294 metros e 81 andares, símbolo do ápice da engenharia e design sofisticado no Brasil. E olha para o futuro: em construção na mesma cidade, a Senna Tower promete romper todos os recordes, com mais de 550 metros de altura, tornando-se o prédio residencial mais alto do Brasil e do mundo quando for concluída, prevista para 2033. Essa evolução confirma a tendência crescente de morar nas alturas, com projetos que elevam o conceito de luxo, exclusividade e inovação.

5. Infinity Coast Tower (Balneário Camboriú)

O Infinity Coast Tower, com 234,8 metros de altura e 66 andares, está localizado na Avenida Atlântica, com vista privilegiada para o mar de Balneário Camboriú. Inaugurado em 2019, o empreendimento residencial foi desenvolvido pela FG Empreendimentos.

4. Boreal Tower (Balneário Camboriú)

Situado na Avenida Atlântica, uma das regiões mais valorizadas de Balneário Camboriú, o Boreal Tower tem 241 metros de altura e 60 andares. Foi construído pela FG Empreendimentos e é considerado um 'primo' da Senna Tower que será o prédio residencial mais alto do mundo quando concluído, em 2033.

Boreal Tower, em Balneário Camboriú. (Divulgação/Divulgação)

3. One Tower (Balneário Camboriú)

O edifício está localizado em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Com 290 metros de altura, o One Tower, desenvolvido pela FG Empreendimentos, possui 70 andares e fica situado na Avenida Atlântica, em frente ao mar.

1 e 2. Yachthouse by Pininfarina (Balneário Camboriú)

Empatadas em primeiro e segundo lugar, estão as torres gêmeas Yachthouse, desenvolvidas pela Pasqualotto> Empreendimentos. Projetadas pelo renomado estúdio de design Pininfarina, conhecido por seu trabalho para a Ferrari, as duas torres possuem 81 andares e medem cerca de 294 metros de altura, sendo uma delas ligeiramente mais alta, com 294,1 metros. As edificações estão situadas na marina de Balneário Camboriú, a poucos metros da praia.

O prédio residencial mais alto do Brasil em 2033

Com previsão de ultrapassar 550 metros de altura, a Senna Tower, em construção em Balneário Camboriú, no litoral catarinense, superará os atuais maiores edifícios residenciais do mundo, como a Central Park Tower, em Nova York (472 metros), e o Marina 101, em Dubai (435 metros). Ao ser concluída, a Senna Tower será o edifício residencial mais alto do Brasil e do mundo. A previsão é que fique pronto em 2033. 

Projeção do Senna Tower

Senna Tower, empreendimento da construtora FG. (FG Empreendimentos/Divulgação)

