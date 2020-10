SUVs mais vendidos 2020: os modelos que podem tirar a liderança da Jeep

O segmento que mais cresce no mercado automotivo brasileiro, o de SUVs, está ganhando uma nova configuração. Após quase cinco anos de liderança absoluta da Jeep, com o Renegade e o Compass, outros modelos estão escalando o ranking de mais vendidos e agora têm uma chance real de destronar a marca americana em 2020.

O T-Cross, da Volkswagen, destaca-se com mais força. Mês a mês o utilitário esportivo avança no mercado e, em julho, liderou as vendas totais no Brasil, desbancando o invicto Onix. Em setembro, pela primeira vez desde seu lançamento, o modelo superou os emplacamentos do líder Renegade no acumulado do ano, firmando-se como o principal candidato à liderança do segmento em 2020.

Segundo dados divulgados no início do mês pela Fenabrave, entidade que reúne as concessionárias, de janeiro a setembro o T-Cross liderou as vendas do segmento com 41.989 emplacamentos, seguido do Renegade (36.403) e do Compass (33.683).

Mas não é só o SUV da Volkswagen que ameaça a Jeep. O Creta, da Hyundai, figura na quarta posição, com 30.548 unidades emplacadas no ano. O Tracker, da Chevrolet, vem logo em seguida com pouca diferença nos números: 29.604 emplacamentos de janeiro a setembro, mostrando que o lançamento da nova geração em meados de março causou o efeito esperado pela General Motors no mercado.

Fica difícil prever quem deve encerrar o ano na liderança, mas quem acompanha os movimentos do mercado certamente pode ter surpresas pela frente, diante da disputa tão acirrada.

Confira o ranking dos dez SUVs mais vendidos até setembro, segundo a Fenabrave:

1º T-Cross/Volkswagen (41.989)

2º Renegade/Jeep (36.403)

3º Compass/Jeep (33.683)

4º Creta/Hyundai (30.548)

5º Tracker/GM (29.604)

6º Kicks/Nissan (25.905)

7º HR-V/Honda (21.536)

8º EcoSport/Ford (16.150)

9º Duster/Renault (11.289)

10º Captur/Renault (7.818)