Confira 5 SUVs que ameaçam a hegemonia da Jeep no segmento

Desde que a Jeep chegou ao mercado brasileiro com produção nacional, em meados de 2015, os SUVs da marca logo se tornaram líderes absolutos do segmento. No entanto, com a expansão significativa da oferta, outras montadoras estão ameaçando a hegemonia da marca americana, na busca pelo mercado que mais cresce no país.

Até o ano passado, a Jeep liderou o segmento com o utilitário esportivo de entrada Renegade, seguido do SUV de médio porte Compass.

Jeep Renegade, líder absoluto do mercado

No acumulado do primeiro quadrimestre de 2020, porém, a Volkswagen escalou o ranking dos mais vendidos do segmento e agora figura na segunda colocação com o jovem T-Cross, que foi lançado em meados de maio do ano passado. O modelo conseguiu o lugar que era cativo do Compass.

“O T-Cross tem um conjunto mecânico eficiente e tecnologias bastante inovadoras para sua faixa de preço no Brasil. É uma grande novidade”, afirma Murilo Briganti, diretor de produto da Bright Consultoria Automotiva.

Apesar do feito, a competição continua bastante acirrada entre os concorrentes do segmento. A diferença de emplacamentos entre os cinco primeiros colocados é de pouco mais de mil unidades.

Nissan Kicks no complexo da montadora

O Kicks, da Nissan, está com uma fatia importante do mercado, bem como o Creta, da Hyundai. O veterano HR-V, da Honda, que por muito tempo liderou o segmento, também continua firme nas vendas.

O veterano Honda HR-V

O Ecosport foi o primeiro SUV a ser lançado no Brasil, em 2000. Até a chegada do Jeep “nacional”, o modelo da Ford ostentou o título de líder do segmento por 15 anos consecutivos. Atualmente, após uma boa repaginada, o utilitário segue na sétima colocação entre os mais vendidos.

Ford Ecosport

Para o especialista da Bright, essa briga por mercado deve continuar, mesmo com a pandemia. Lançamentos importantes de novas versões como o Tracker, da GM, e modelos totalmente novos, como o Volkswagen Nivus, devem aquecer este mercado. A Fiat também anunciou que deve trazer até o ano que vem um SUV da marca.

Confira o ranking dos mais vendidos do segmento de janeiro a abril, segundo a Fenabrave:

1º – Jeep Renegade – 15.325 unidades

2º – Volkswagen T-Cross – 14.126 unidades

3º – Jeep Compass – 13.150 unidades

4º – Nissan Kicks – 13.146 unidades

5º – Hyundai Creta – 12.295 unidades

6º – Honda HR-V – 9.622 unidades

7º – Ford Ecosport – 7.307 unidades

8º – GM Tracker – 5.596 unidades

9º – Renault Duster – 3.903 unidades

10º – Citroën C4 Cactus – 3.641 unidades