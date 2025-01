A estratégia da Superlógica para alavancar o mercado do morar em 2025

“Quando todos avançam juntos, o sucesso ocorre por si só”, dizia Henry Ford. É com essa mentalidade que a Superlógica, líder no Brasil em soluções tecnológicas e financeiras para os mercados condominial e imobiliário, criou os G20, dois supercomitês que reúnem as 20 administradoras de condomínios e as 20 imobiliárias parceiras da empresa, com performances de destaque ao longo do ano. Com o G20 Condo e o G20 Imobi, a companhia busca debater tecnologias e estratégias para o desenvolvimento do setor.

"Como o nosso modelo de negócio ocorre exclusivamente por meio do crescimento de nossos parceiros, o objetivo com o G20 é estreitar a relação com eles tomando decisões em conjunto para garantir que vamos ajudar a desenvolver o mercado como um todo”, salienta Caio Burti, diretor de Negócios para Condomínios da Superlógica.

Maior, mais diverso e focado em performance

O Supercomitê teve origem em 2024, quando era conhecido como G10 e era formado pelas dez maiores e mais engajadas administradoras de condomínios parceiras da Superlógica na cidade de São Paulo. Com o sucesso do programa, foram feitas mudanças para 2025: agora o grupo é maior, inclui as imobiliárias, é nacional, e tem entre seus integrantes empresas de todos os portes.

O G10 agora é G20: para 2025, o inédito comitê de administradoras de condomínios dobra o número de membros e passa a ser nacional, ampliando as perspectivas de desenvolvimento do setor (Superlógica/Divulgação)

De acordo com Talita Zampieri, CMO da Superlógica, o novo formato engrandece o projeto. “Essa expansão permite uma maior diversidade de ideias e perspectivas, estimulando a busca por soluções eficazes e resultados de excelência, com visões de todos os cantos, trazendo a grandiosidade do nosso país. O G20 é uma iniciativa muito importante para o mercado condominial e imobiliário como um todo.”

Top 20 foi anunciado em grande evento

As empresas que integram esta edição dos supercomitês foram escolhidas com critérios objetivos e anunciadas no fim de novembro durante o Superlógica Next, o maior evento do setor, que discutiu as últimas tendências e tecnologias para o futuro do mercado imobiliário brasileiro.

O top 20 de melhor desempenho do ano em cada categoria foi definido considerando fatores ligados à excelência em gestão, inovação, liderança e performance, com base em critérios e pesos estabelecidos pela Superlógica, como ativação cross-sell, número de unidades, receita e crescimento das unidades.

1 /6 (As empresas selecionadas para os supercomitês do Superlógica Next, um evento significativo do mercado imobiliário, foram escolhidas baseadas em critérios objetivos e anunciadas no final de novembro.)

2 /6 (O Superlógica Next é reconhecido como o maior evento do setor, abordando as mais recentes tendências e tecnologias para o futuro do mercado imobiliário brasileiro.)

3 /6 (O ranking do top 20 das empresas com melhor desempenho foi estabelecido considerando a excelência em gestão, inovação, liderança e performance.)

4 /6 (Os critérios utilizados pela Superlógica incluíram ativação cross-sell, quantidade de unidades, receita e crescimento das unidades.)

5 /6 (Os grupos selecionados têm agora a responsabilidade de representar o setor imobiliário e colaborar com a Superlógica.)

6/6 (Juntos, eles definirão prioridades e estratégias para aprimorar a qualidade de vida dos moradores e impulsionar o sucesso das administradoras e imobiliárias no mercado.)

Os seletos grupos têm agora a função de representar o setor e colaborar com a Superlógica (que detém metade do mercado endereçável) na definição de prioridades e na elaboração de estratégias para melhorar a vida dos moradores, potencializando o sucesso das administradoras e imobiliárias no mercado. “Essa aproximação com os membros do comitê é muito importante para a Superlógica. Apoiar as tomadas de decisões e pensar juntos no desenvolvimento do mercado cria um ambiente saudável, de boas práticas e de soluções inovadoras”, pontua Zampieri.

Supercomitês: benefícios para todos

Além da posição expressiva de liderança no avanço do segmento, tornando-se verdadeiras referências do mercado para a companhia, os membros do G20 Condo e do G20 Imobi contam com benefícios exclusivos e voz ativa nas decisões da Superlógica.

Entre as vantagens, estão incentivos financeiros para expansão do negócio e crescimento de receita, condições especiais para treinamentos e consultorias da nova área de Professional Services da companhia e acesso antecipado às atualizações de produtos e aos testes de novas soluções, antes do lançamento.

Outros ganhos são a visibilidade em ações de comunicação nas redes da Superlógica e na mídia; presença garantida em dois encontros anuais restritos aos principais players do país e ao board da Superlógica; canal aberto de diálogo com a diretoria-executiva e os departamentos técnicos da organização; e presença VIP no Superlógica Next.

Paralelamente, todos os parceiros de negócio da empresa também se beneficiam, afinal, terão acesso às mesmas soluções adotadas e aperfeiçoadas pelos comitês.

Isso impacta diretamente a qualidade dos serviços prestados, elevando o nível de sofisticação do segmento e melhorando a experiência de quem é atendido por essas empresas. Dessa forma, mais do que destacar as melhores do ano no mercado, a iniciativa cumpre seu propósito de promover um ciclo de evolução em que todo o ecossistema ganha, de ponta a ponta.