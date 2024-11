Superlógica Next 2024: parceria com OpenAI traça o futuro do mercado condominial e imobiliário

Com mais de 2 mil participantes, o Superlógica Next levou ao Distrito Anhembi executivos de gigantes como OpenAI, Amazon e Google em um festival de conteúdo para discutir as últimas tendências e tecnologias que estão moldando o futuro do mercado imobiliário brasileiro.

A sétima edição do evento, realizado nos dias 18 e 19 de novembro, em São Paulo, reuniu mais de 60 palestrantes, nacionais e internacionais, consolidando-se como um marco no setor. No primeiro dia, com conteúdos exclusivos para a sua base de clientes e parceiros, a Superlógica premiou as 20 melhores administradoras do país e adiantou os lançamentos de 2025. No segundo dia, especialistas debateram temas relacionados à inovação, transformação digital, gestão financeira e tendências do morar.

Durante a abertura do evento, Carlos Cêra, CEO do Grupo Superlógica, enfatizou a importância da parceria no mercado para promover discussões e trocas a fim de fomentar o crescimento do setor como um todo. “O Next é o principal evento dos mercados condominial e imobiliário. É um momento único para que os profissionais do mercado do morar possam se preparar para as revoluções do futuro, fazer networking e assumir o protagonismo”, destacou.

Os destaques do Superlógica Next

As discussões sobre inovação, transformação digital e gestão financeira propostas pelo evento ganham ainda mais relevância diante do crescimento projetado para o mercado. Segundo um estudo da Mordor Intelligence, o setor deverá crescer 5,4% ao ano até 2029, passando dos atuais US$ 59,61 bilhões em valor de transação, para US$ 77,54 bilhões. O levantamento utilizou como base análises obtidas entre 2019 e 2023.

Um dos destaques do evento foi Jose Maldonado, representante da maior administradora de condomínios do mundo: a Associa. A multinacional possui 300 filiais, 15 mil funcionários e já atendeu a mais de 7,5 milhões de proprietários de imóveis em diferentes países, ao longo de mais de 45 anos de história.

Já Talita Zampieri, CMO, e Joca Neto, diretor de Produto, também apresentaram as novidades a partir de uma colaboração da Superlógica com a OpenAI, criadora do ChatGPT. Essas inovações incluem a automação na coleta de dados fiscais de condomínios, facilitando a gestão de contas a pagar, redação de atas de assembleias, criação de anúncios imobiliários automatizados e as análises financeiras por condomínio/unidade feitas em gráficos de forma instantânea ao 'falar com os dados’ na base dos clientes. Tudo isso 100% integrado às plataformas e serviços financeiros do grupo. “Queremos transformar a maneira como as pessoas interagem com suas moradias, tornando o acesso à tecnologia e segurança de ponta mais democrático e competitivo para o mercado”, afirmou Zampieri.

Além das palestras, o evento também promoveu um hackathon de inteligência artificial para colaboradores e encontros exclusivos entre a OpenAI, clientes e parceiros estratégicos da Superlógica, reforçando a cultura de inovação.

Conectividade em condomínios

Depois de apresentar as novidades da parceria com a OpenAI, o evento aprofundou a discussão sobre as transformações tecnológicas que estão redefinindo o conceito de moradia.

Um dos destaques foi a apresentação do liveness, uma tecnologia de prova de vida digital que promete aumentar a segurança nas portarias e criar ambientes mais integrados. André Baldini, diretor de Negócios para Moradia do Grupo Superlógica, destacou a importância deste recurso, já integrado ao aplicativo Gruvi, entre as soluções do grupo. “Nosso objetivo é transformar o condomínio em um ambiente melhor, mais seguro e automatizado, onde pessoas possam se conectar por interesses em comum”, explicou Baldini.

Além da tecnologia de segurança, Krizia Gatica, consultora sênior da WGSN (Worth Global Style Network), explorou as tendências para o futuro do morar, antecipando as mudanças que estão por vir. Em seguida, Alysha Perisho, da Amazon, compartilhou sua perspectiva sobre inovação com o cliente como o centro das decisões, além do valor da metodologia de testes, em que é preciso corrigir os erros com velocidade nas corporações. Já Alberto Oppenheimer, do Google, explicou como as empresas devem basear suas decisões utilizando uma estrutura robusta de dados.

Executivos da OpenAI, Anita Bandoji e Daniel Halpern, também marcaram presença no palco e pela primeira vez num evento de uma empresa no Brasil, reforçando o papel transformador da IA generativa na otimização de processos e no empoderamento de equipes. “Essa é uma escolha que tem o poder para transformar seu negócio. O ChatGPT levou apenas cinco dias para atingir o patamar de 1 milhão de usuários. O uso de IA já é um caminho consolidado”, disse Bandoji.