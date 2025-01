Merz Aesthetics® celebra dez anos no Brasil com legado em educação e inovação na medicina estética

A medicina estética nunca esteve tão em pauta como agora. No Brasil, especificamente, um levantamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) constatou que, em 2023, a procura por procedimentos estéticos aumentou 390%. Somos o segundo no ranking dos países que mais realizam procedimentos do tipo no mundo, depois apenas dos Estados Unidos.

Por trás dessa popularidade, além da crescente mudança sociocultural que reflete uma maior preocupação com a imagem pessoal, destaca-se um notável avanço científico, especialmente em procedimentos não invasivos, como os que utilizam preenchedores dérmicos e bioestimuladores de colágeno. Esses avanços resultaram em produtos mais eficientes, protocolos mais seguros e profissionais de saúde cada vez mais qualificados tecnicamente para realizar esses tratamentos.

Comemorando dez anos de atuação no Brasil, uma das líderes em estética Merz Aesthetics® Brasil, tem papel significativo nesse cenário de evolução do segmento no país, com consideráveis investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que somam 15% do faturamento global da empresa, aliado a um estreito foco em educação.

“Enquanto temos estado cada vez mais próximos dos nossos clientes, criando soluções personalizadas e inovadoras, também trabalhamos nos bastidores com um compromisso firme pela equidade de gênero e pela construção de um ambiente de trabalho seguro e acolhedor para todos. A consequência é um crescimento sustentável e sólido da Merz Aesthetics no Brasil." – Giovana Pacini, Country Manager da Merz Aesthetics Brasil.

10 mil profissionais capacitados por ano

Ancorada na ciência e com um portfólio versátil, a subdivisão da consagrada farmacêutica alemã Merz, fundada em 1908, consolidou-se no mercado nacional e, em pouco tempo, já é o segundo maior laboratório de medicina estética por aqui. Um dos destaques nessa trajetória ascendente é o premiado Radiesse®, o bioestimulador regenerativo¹ de colágeno mais vendido do país.

Laboratório de medicina estética da

alemã Merz é o segundo maior do Brasil

Mais do que o reconhecimento e a liderança de seus produtos, entretanto, a Merz Aesthetics® Brasil termina 2024 celebrando especialmente o sólido legado de conhecimento e capacitação que construiu ao longo dessa sua primeira década no Brasil.

A filial brasileira, hoje a terceira maior da Merz global, tem contribuído fortemente para o desenvolvimento do mercado local também oferecendo educação continuada a profissionais de saúde. Em média, a cada ano, mais de 10 mil especialistas do ramo recebem treinamento da empresa, em áreas que vão do uso de produtos à gestão da clínica.

Para Pacini, o investimento em capacitação e atualização reflete a cultura de inovação e a dedicação da organização em proporcionar os melhores cuidados aos pacientes.

Giovana Pacini, Country Manager da Merz Aesthetics Brasil: crescimento sustentável e sólido no Brasil (Merz Aesthetics/Divulgação)

Hub de inovação inédito no mundo

Um ícone desse compromisso com a disseminação de conhecimento é o pioneiro Merz Hauz, inaugurado há dois anos. Em um modelo inédito no universo da estética em todo o mundo, trata-se de um hub de inovação em cosmiatria projetado para a comunidade de profissionais de saúde.

“O Merz Hauz representa nossa dedicação à inovação e à excelência, sendo um espaço que não apenas conecta e inspira, mas também capacita. Com ele, dobraremos o número de profissionais capacitados, garantindo ainda mais segurança, qualidade e resultados naturais para os pacientes.”

1 /4 (10 anos de Merz Aesthetics no Brasil: empresa atua com excelência no país e foco em ciência e equidade de gênero.)

2 /4 (Merz Hauz: hub inaugurado há dois anos é um modelo inédito no universo da estética em todo o mundo.)

3 /4 (Espaço-conceito: localizado em São Paulo, o Merz Hauz conta com mais de 600 m² destinados a cursos, workshops, palestras, pesquisa científica e desenvolvimento de novas soluções.)

4/4 (Inovação: o hub conta com tratamento simultâneo de até oito pacientes e infraestrutura com equipamentos para transmissão internacional, realidade virtual, sala de fotografia e mais.)

O espaço-conceito, localizado em São Paulo, conta com mais de 600 m² totalmente destinados a cursos, workshops, palestras, pesquisa científica e desenvolvimento de novas soluções.

O centro de inovação oferece, por exemplo, uma sala médica para a realização de live injection (caso clínico ao vivo), outra para hands on (participação prática do aluno) com tratamento simultâneo de até oito pacientes e toda a infraestrutura para levar o conhecimento produzido para além dos encontros presenciais, como equipamentos para transmissão internacional, realidade virtual, sala de fotografia, de tradução, de mixagem de áudio e um ambiente multiuso com chroma-key.

Em 2023, o mercado da medicina estética foi avaliado globalmente em US$ 82,5 bilhões (quase R$ 480 bilhões na cotação atual) e deve seguir crescendo 8,3% ao ano até 2030 Fonte: Grand View Research

Segundo a CEO, outro motivo de orgulho para a Merz Aesthetics® Brasil neste marco de dez anos no país é o fortalecimento de uma estrutura corporativa voltada para ESG. A sustentabilidade, a responsabilidade social e a governança são pilares de crescimento e sucesso do negócio no longo prazo, e integram hoje a identidade da empresa, tornando-a referência para todo o setor também nesse âmbito.

A Merz Aesthetics® tem se destacado por integrar a sustentabilidade em suas operações e produtos, promovendo mudanças significativas em seu impacto ambiental. Um dos principais produtos da empresa passou por uma reformulação em todo o seu ciclo de vida, resultando em uma redução de 65 mil toneladas métricas de CO₂, o equivalente ao plantio de 1,1 milhão de árvores. Além disso, ao eliminar a necessidade de refrigeração em sua cadeia logística, a Merz deixou de utilizar 9,7 toneladas de isopor por ano — o equivalente a 5.000 vezes o tamanho do Cristo Redentor — e economizou 11,9 toneladas de papelão anualmente, um peso comparável ao de quatro elefantes adultos.

“Essas práticas, embora desafiadoras, reforçam o compromisso da empresa em adotar um modelo de negócio mais sustentável, beneficiando o acesso, a logística e o meio ambiente”, explica Giovana.

Na esfera social, por exemplo, o programa de voluntariado Merz Cares vem promovendo várias ações de impacto em diferentes países da América Latina. Todas estão diretamente relacionadas com o movimento #ConfidenceToEmpower, proposto pelo Merz+Diversa, programa de diversidade da empresa.

No Brasil, uma dessas frentes é a colaboração com instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade, como o Instituto Fábrica de Sonhos, em que a companhia oferece um espaço de desenvolvimento social com foco em educação, esporte e cultura.

Outro exemplo é o apoio ao Girl Power Run, corrida de rua exclusiva para mulheres e com valores acessíveis. A cada participação de uma colaboradora da Merz Aesthetics® na prova, R$ 200 foram doados à SBA Girassol, instituição que oferece cursos profissionalizantes, entre outros recursos, a mulheres na região do extremo sul de São Paulo.

Recentemente, em uma ação para o Outubro Rosa, a empresa também se juntou à organização Cabelegria na doação de cabelos para o desenvolvimento de perucas. Ao todo, os funcionários conseguiram doar 90 perucas para pacientes com câncer e outros problemas de saúde que levam à queda de cabelo.

Metade das mulheres na liderança

A companhia se destaca ainda por promover o empoderamento feminino corporativo. Como signatária do Women’s Empowerment Principles (WEP), ela firma seu compromisso com a equidade e diversidade no ambiente de trabalho.

Na prática, isso se traduz na garantia de equidade salarial e políticas claras e estruturadas em relação a diversidade e inclusão, além de mentoria para suporte e construção de lideranças femininas. Atualmente, em cada dez profissionais da Merz Aesthetics® no Brasil, sete são mulheres, sendo cinco em posições de liderança.

Essa trajetória bem-sucedida de inovação, educação e responsabilidade social reforça o propósito da empresa – ajudar as pessoas a se verem melhor e viverem melhor –, sejam consumidores, colaboradores, profissionais de saúde ou a comunidade. E é assim que ela quer seguir rumo aos próximos dez anos no país.

“Para os próximos dez anos, queremos expandir ainda mais nossas práticas responsáveis, capacitar mais profissionais de saúde e seguir criando soluções que transformem vidas, sempre com foco na sustentabilidade, na equidade e no impacto positivo para a sociedade." finaliza Giovana Pacini, CEO da Merz Aesthetics® Brasil.

