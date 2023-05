De ex-CEO da Netshoes, startup ZiYou capta R$ 20 milhões

No que depender da startup ZiYou, a onda fitness está longe de ter um fim. A empresa de aluguel de equipamentos esportivos fundada às voltas da pandemia, quando houve uma busca intensa por atividades físicas e hábitos mais saudáveis como estratégias para driblar a mororsidade do isolamento social, acaba de anunciar um aporte de 20 milhões de reais.

O investimento foi liderada pelo fundo de venture capital Bertha Capital, responsável por gerir o fundo de corporate venture capital da fabricante de eletrônicos Multi (antiga Multilaser), principal acionista da rodada. Com o investimento, o atual CEO da Multi, Alexandre Ostrowiecki, passa a integrar o conselho de admistração da ZiYou.

O que faz a ZiYou

Criada em 2021 por Marcio Kumruian, um dos cofundadores da plataforma de e-commerce de roupas e calçados Netshoes, a startup promete conectar pessoas a equipamentos esportivos por um meio de um modelo de assinatura apelidado de "Equipment as a Service", ou equipamento como serviço.

Na prática, a ZiYou oferece venda e locação de equipamentos para prática esportiva e de exercícios físicos como

esteiras

bikes spinning,

elípticos

remos

estações de musculação, entre outros.

Além de facilitar o acesso aos equipamentos em planos de assinatura com duração de 3 meses a 1 ano, a Ziyou também disponibiliza o acesso a mais de 200 conteúdos e aulas online no aplicativo ZiYou Club, de treinos personalizados.

Atualmente, a ZiYou também atende o mercado B2B, oferecendo equipamentos esportivos para empresas, condomínios, coworkings e outro estabelecimentos comerciais. Ao todo, a startup já contou com mais de 14.000 assinantes em sua base desde a criação — a empresa não divulga número de usuários ativos.

Quem é o empreendedor

Antes da ZiYou, Marcio Kumruian havia liderado a criação da plataforma Netshoes, uma das pioneiras do varejo eletrônico na América Latina, ainda nos anos 2000.

Em 2017, o executivo liderou o processo de abertura de capital da empresa na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e, dois anos depois, vendeu o controle acionário da Netshoes para o Magazine Luiza.

Como a empresa vai usar o investimento

Com o novo capital, a ZiYou pretende avançar em seu plano de expansão nacional — atualmente, a startup atende apenas São Paulo e região metropolitana. "Vamos desenvolver um modelo ainda mais inteligente de expansão, para que o modelo de assinatura com tecnologia e dados chegue em todo território nacional de maneira sustentável, inclusive com a abertura de lojas físicas nas principais cidades do Brasil", diz Kumruian.

“Além disso, temos estudos em conjunto com o Grupo Multi para tornarmos a nossa produção e desenvolvimento de tecnologia proprietária totalmente nacional, baseando a nossa estrutura em Manaus para gerarmos ainda mais empregos e fortalecermos o nosso país”.

