A gigante dos eletroeletrônicos Multilaser vai se chamar apenas Multi

Uma das principais fabricantes brasileiras de produtos de consumo, como eletroeletrônicos, a paulista Multilaser passará a se chamar apenas Multi.

A mudança decorre da mudança tremenda no perfil da empresa. Fundada em 1987, pelo empresário de origem polonesa Israel Ostrowiecki, a empresa começou no ramo de cartuchos para as então incipientes impressoras a laser — daí a origem do nome antigo.

De lá para cá, a empresa evoluiu para um portfólio com mais de 5.000 produtos. A maioria deles bem distantes dos artigos de informática, como mouses e teclados, que fizeram a fama da empresa.

“Estamos reafirmando nosso compromisso de levar todas as coisas que carregam tecnologia e que facilitam a vida das pessoas, a um preço justo para os brasileiros. De tablets, smartphones, notebooks e eletroportáteis a motos elétricas”, diz Flávia Drummond, diretora de marketing da Multi, fazendo referência à recente aquisição da startup Watts Mobilidade Elétrica, efetivada em março deste ano.

A companhia liderada por Alexandre Ostrowiecki, filho de Israel, vai investir 100 milhões de reais numa campanha de marketing nas mídias on e offline. Além disso, a nova marca conta com um logotipo com a letra M a ser aplicado em todas as linhas dedicadas à tecnologia, como notebooks, smartphones e tablets.

“As curvas da letra M, que será o ícone da marca, reforçam as conexões e fazem alusão a um aperto único e memorável. Os cantos arredondados convidam e aproximam o consumidor de maneira moderna e humana. E as letras espaçadas constroem a leveza que a companhia busca comunicar,” diz Leo Saito, diretor de criação da Multi.

Hoje em dia o nome Multilaser acaba ficando em segundo plano em muitas linhas de produtos da empresa.

A ambição da Multi com o 'M' estampado nos produtos é ter um logotipo de fácil identificação para os consumidores — algo na linha do que é maçã estilizada, com um pedacinho comido, para identificar os produtos da gigante de tecnologia Apple .

“Nossa vocação é dar acesso à tecnologia. O brasileiro aguarda ter aquela novidade tão desejada a um preço justo", diz Flávia. "Vivenciamos isso, por exemplo, no caso dos fones sem fio, tablets e aspirador robô. Entendemos que, desta maneira, contribuímos para que as pessoas conquistem uma vida mais descomplicada, leve e cheia de possibilidades.”

Para o projeto, a Multi contou com a consultoria da In Brand, com a agência Soko e com o time de sua in-house. O lançamento da campanha está planejado para a segunda quinzena de agosto de 2022.

A mudança de logomarca deve chegar a todos os produtos da Multi até o fim de 2023.

A estratégia vai ao encontro do cenário econômico do País. "Queremos entregar as principais novidades tech ao consumidor que busca, cada vez mais, o melhor custo-benefício e produtos de qualidade", diz Flávia.

A Multi é um dos maiores players do segmento de eletrônicos e de suprimentos de informática nacional. A empresa possui um complexo industrial na cidade de Extrema, em Minas Gerais, além de uma fábrica na Zona Franca de Manaus e um laboratório de engenharia na China.

A gama de produtos hoje é distribuída entre as mais de 10 marcas que compõem seu guarda-chuva e estão em mais de 40.000 pontos de venda.

Atualmente, a Multi tem mais de 4.000 funcionários e fatura mais de 6 bilhões de reais ao ano.

