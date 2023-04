Startup brasileira conecta empreendedores com investidores, incluindo bilionário cripto

"Know-how", em tradução literal, significa saber fazer. No mundo dos negócios, é um conjunto de conhecimento prático que uma empresa adquire através de suas experiências. E foi justamente a partir de conhecimentos adquiridos após experiências que surgiu a startup brasileira de transações Bilionárias Know How Club, dos empreendedores Filipe Trindade e Sarah Barros.

O Know How Club é o primeiro clube de empreendedores do Brasil para auxiliar empresários por meio do conhecimento, networking e geração de negócios a alavancarem de seus resultados. A empresa está em processo de transformação para uma fintech, buscando oportunizar crédito às companhias de sua base através de um token de permuta multilateral, facilitando a vida de quem empreende.

A startup surgiu de uma "ideia no chuveiro" do fundador e CEO Filipe Trindade, mas se se tornou referência para outras startups e pequenos e médios empreendedores no Brasil através de cursos, eventos e treinamentos. Ela também possui conexões com os maiores investidores de risco do mundo no Vale do Silício.

Com isso, o Know How Club conseguiu facilitar com que startups e empresas brasileiras recebam investimentos através do fundo de investimentos de US$ 2 bilhões do bilionário americano Tim Draper, que é um dos primeiros investidores de empresas como Tesla, SpaceX, Skype, Hotmail e Coinbase e ficou conhecido por seus lucros com o bitcoin.

Origem

Apesar do sucesso, o projeto foi concebido após tropeços de seus fundadores. O sul-mato-grossense Filipe Trindade, por exemplo, falhou na tentativa de impedir a falência de seu primeiro negócio, um restaurante em que ele investiu em 2011: "Até então, eu achava que empreender era ficar atrás do balcão sem aprender, sem desenvolver competências e habilidades. Resumo da obra: tive que recomeçar do zero".

Paulista de Cabreúva, a hoje empreendedora de sucesso Sarah Barros é uma versão evoluída de uma Sarah Barros que precisou fechar sua empresa de livros evangélicos e até mesmo passar por uma depressão. “Já viu aquela história: 'não tome decisões quando estiver apaixonado e não fale nada quando estiver triste'? Empreender é exatamente isso! Então o controle emocional para tomar as decisões é indispensável", frisou.

As histórias de Filipe e Sarah convergiram em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Sarah começou vendendo para a REDETVBOX, empresa de mídia criada por Filipe após a falência do restaurante. Em 2017, veio o estalo para criar o Know How Club.

A ideia teve como inspiração um episódio do reality show de empreendedorismo Shark Tank. "Eu fiquei sem dormir nesse dia e durante meu banho me veio a ideia de fazer um evento, mas eu não sabia fazer um evento, além de eventos serem muito caros", relembra Trindade.

"Na época, eu liguei para três amigos meus que acabaram sendo meus sócios, hoje resta só a Sarah, e a gente fez um evento acontecer em novembro de 2017. Nossa empresa começou assim com R$ 5 mil, R$ 1.250 de cada sócio", complementou.

Sarah Barros lembra do primeiro ato do Know How, que ainda não tinha esse nome quando surgiu. Depois do batismo, a empreendedora viu que era um caminho de sucesso - e sem volta: "Ajudei ele a construir projeto e, quando notei o que poderia ser o projeto, fiquei bastante interessada e comecei a conversar sobre sermos sócios".

"Desde então eu venho empreendendo com o Know How como cofundadora e em uma outra empresa de vendas, que é quem faz as vendas e marketing dos eventos do Know How e é responsável pela receita de sucesso e da técnica para lotar os eventos", completou.

Com toda experiência adquirida nos últimos quatro anos, Sarah Barros se tornou referencia nacional nas áreas de marketing e vendas e tem ajudado milhares de negócios no Brasil através da sua história de superação e sucesso.

Solidificação

Notando um vácuo em relação à falta de eventos de empreendedorismo fora do eixo dos grandes centros, o Know How Club decidiu ocupar esse espaço. A certeza sobre a aposta veio após Filipe Trindade conhecer, estudar e morar no ecossistema do Vale do Silício.

Dessa forma, os sócios conseguiram chamar a atenção do ex-vice-presidente da Disney, Dan Cockerell, que esteve no Brasil e ajudou para que a segunda edição do evento ganhasse ainda mais visibilidade nacional em 2018. Foi na terceira edição do Know How Experience, em 2019, que as personalidades mais importantes do Vale do Silício passaram a fazer parte do evento. A primeira foi Gina Kloes, conselheira do magnata Tim Draper e treinadora do Tony Robbins.

A partir disso, Filipe conseguiu uma bolsa de estudos para realizar a aceleração de sua startup na Draper University, também no Vale do Silicio. Após o período de aprendizagem no local, Trindade apresentou sua empresa de captação investimentos para Tim Draper.

"Foi ali que foi a grande chave da virada. A apresentação foi muito legal, foram os dois minutos que mudaram a minha vida", conta. A relação dos dois se fortaleceu quando o bilionário o convidou para ser jurado do Meet The Draprers, o maior reality show de investimentos em startups do mundo e que é transmitido na Sony Internacional. Desde então, o Know How vem representando e ajudando varias iniciativas do bilionário Tim Draper no Brasil.

Hoje, além de fazer diferença no crescimento de empreendedores e empresas latino-americanas, a parceria ainda conta com a estrutura física do Know How Club/Draper Startup House em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e está transformando todo ecossistema de startups e pequenas e medias empresas na América Latina.

Know How Experience 2023

Marcado para o dia 30 de abril, em São Paulo, o Know How Experience se tornou um dos maiores eventos da América Latina de inovação. A próxima edição terá como principal atração Tim Draper, que é um dos maiores capitalistas de risco do mundo e fundador da Draper Associates, DFJ e Draper Venture Network. O evento contará com a gravação do reality show Meet The Drapers, com um episodio no Brasil permitindo que as startups brasileiras concorram ao cheque de US$ 1 milhão em investimentos do bilionário norte-americano.

Seus investimentos incluem empresas como Baidu, Focus Media, YeePay, KongZhong, Skype, Hotmail, Tesla, SolarCity, Coinbase, Ledger, Robinhood, Athenahealth, Box, TwitchTV, SpaceX, Cruise Automation, Carta, Planet, PTC e outros.

"O Know How Experience for Startups é para empresários de todos os tamanhos que desejam saber como elevar o valor do seu negócio para cifras bilionárias com a metodologia do investidor desse patamar", explicam os responsáveis pelo evento.

No Know How Experience for Startup, os presentes poderão aprender na prática a direcionar seus passos rumo a investidores bilionários, associados a empresas como Tesla, Hotmail e Twitch. O evento terá mais cinco edições pelo Brasil, Chile e Argentina, fomentando o ecossistema e ajudando startups e pequenas e medias empresas a alavancarem seus negócios e receberem investimentos.

