Cinco maneiras práticas de usar o ChatGPT para planejar seu ano transformar sua empresa em 2026

Para quem quer levar seus resultados a outro patamar em 2026, repetir o que deu certo até agora pode não ser suficiente. Empreendedores e profissionais que buscam alta performance precisam adotar novas abordagens de planejamento.

Com os prompts certos, o ChatGPT você pode ter um assistente estratégico 24h por dia, capaz de analisar cenários, gerar ideias e desafiar suas metas.

A seguir, veja cinco comandos poderosos para transformar seu planejamento do ano. As informações foram retiradas de Forbes.

1. Redescubra o que te move

Mude sua rota para fazer mais do que te energiza e menos do que te esgota.

Prompt: "Com base no que você sabe sobre mim, analise minhas mensagens recentes e identifique padrões no trabalho que me energiza e no trabalho que me esgota. Liste 5 atividades ou projetos nos quais meu entusiasmo transparece claramente. Depois, sugira como eu poderia reestruturar meu 2026 para fazer mais disso e menos do que me desmotiva."

2. Multiplique suas metas por 10

Metas pequenas geram resultados pequenos. Ouse mais.

Prompt: "Identifique 3 áreas do meu negócio onde estou pensando pequeno demais. Para cada uma, descreva como seria uma versão 10 vezes maior, com metas de receita, público ou impacto. Crie um plano de ação para uma dessas visões ambiciosas, começando com o primeiro passo que posso dar esta semana."

3. Planeje seus descansos com a mesma intenção que planeja o trabalho

Recuperar energia também é produtividade.

Prompt: "Com base no que você sabe sobre meus níveis de energia e ritmo de trabalho, crie um plano trimestral de descanso e recarga para 2026. Sugira tipos de lazer, frequência das pausas e sinais de alerta de cansaço."

4. Antecipe cenários antes que eles cheguem

Planejamento de verdade considera possibilidades diferentes e prepara respostas.

Prompt: "Liste 5 cenários que podem impactar significativamente meu negócio em 2026. Para cada um, crie um plano do tipo 'se acontecer, farei isso'. Inclua oportunidades para aproveitar e riscos a evitar."

5. Teste tudo como um cientista

Seu próximo grande salto está escondido em um experimento ainda não feito.

Prompt: "Sugira 10 experimentos que eu possa realizar no primeiro trimestre de 2026 para testar variáveis do meu negócio. Inclua uma métrica de sucesso, estimativa de tempo e como saberei se funcionou."

