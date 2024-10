Brasil deve bater recorde na produção de soja em 2024/25; EUA têm projeção revisada para baixo

O Brasil deve produzir 169 milhões de toneladas de soja na safra 2024/25, de acordo com as projeções do relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). Foi o quinto mês consecutivo que o órgão norte-americano manteve essa estimativa para o grão brasileiro.

Mesmo com o atraso do plantio da soja nos estados do Mato Grosso e Paraná, causado pela seca prolongada, o país deve bater um novo recorde na produção de soja na temporada 2024/25, segundo o USDA.

Nos Estados Unidos, segundo maior produtor mundial de soja, a estimativa de produção foi revisada para baixo, de 124,81 milhões para 124,70 milhões de toneladas.

A projeção para o milho do Brasil foi mantida em 127 milhões de toneladas. Vale destacar que o USDA revisou para baixo as importações de milho da China, agora estimadas em 19 milhões de toneladas para a safra 2024/25, ante 21 milhões de toneladas anteriormente.

As importações de soja, por outro lado, se mantiveram em 109 milhões de toneladas.

La Niña chega em novembro no Brasil

A probabilidade de ocorrência do La Niña até novembro deste ano foi revisada de 71% para 60%, informou a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA), em sua atualização mais recente.

Com a nova projeção, a expectativa é de que o impacto do La Niña sobre a safra 2024/25 seja limitado. "Para a produção de grãos (soja e milho) no Centro-Oeste, não há expectativa de grandes prejuízos. Pelo contrário, espera-se que, a partir de dezembro, as chuvas se tornem mais regulares, beneficiando a umidade do solo", afirmou à EXAME, Willians Bini, meteorologista e Consultor Sênior em Clima e Mudanças Climáticas

No caso brasileiro, as atenções estão voltadas para o Centro-Oeste e o Sul do país, já que Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul respondem por mais de 80% da produção de soja.

Na temporada 2023/24, que se estendeu de 1º de julho de 2022 a 30 de junho de 2024, o mercado esperava que o Brasil alcançasse um recorde na produção de soja, superando amplamente os 150 milhões de toneladas.

No entanto, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), órgão oficial de levantamento da safra, revisou sua estimativa para 147,38 milhões de toneladas – a Conab divulgará sua projeção para a safra 2024/25 do Brasil na próxima terça-feira, 15.