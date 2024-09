Coca-Cola Brasil lança campanha que exalta histórias de impacto socioambiental

A Coca-Cola Brasil lançou uma nova campanha corporativa que celebra o poder das ações coletivas e o desenvolvimento sustentável no país. Batizada de “Unidos pelo País que Queremos”, a iniciativa destaca histórias inspiradoras de pessoas e organizações parceiras que geram impacto positivo em áreas como empoderamento econômico de pequenos empreendedores, empregabilidade, reciclagem, acesso à água, agricultura sustentável e segurança alimentar.

Entre as narrativas retratadas está Valcléia Solidade, da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), que trabalha com a abricante de refrigerantes para levar água segura às comunidades ribeirinhas. Outro destaque é Davi Hertz, chef e empreendedor social da Gastromotiva, que atua em projetos de combate à fome, além da pernambucana Dona Carmem Virgínia, gastrônoma, pesquisadora e parceira na formação de mulheres empreendedoras no programa Coca-Cola Dá Um Gás nos seus Negócios.

"'Unidos Pelo País Que Queremos' é uma campanha que reflete o nosso compromisso de parceria com o desenvolvimento socioambiental e econômico dos mercados em que operamos. É uma oportunidade de reconhecer as pessoas que fazem isso para o Brasil no dia a dia e com quem temos a chance de colaborar e expandir trabalhos tão potentes para o coletivo", diz Gustavo Biscassi, diretor sênior de assuntos públicos, comunicação e sustentabilidade para Brasil e Cone Sul da The Coca-Cola Company.

Além de celebrar a conexão entre as pessoas, a campanha busca reforçar que, juntos, é possível potencializar ações de impacto positivo e, por isso, convida os brasileiros a se unirem ao movimento coletivo. “Temos orgulho de intensificar ações que vão desde a capacitação de jovens para o mercado de trabalho, com o Instituto Coca-Cola, até o fomento de pequenos empreendedores. São iniciativas como essas que mostram como a cooperação pode gerar mudanças positivas e duradouras, transformando a diversidade em uma vantagem para enfrentar os desafios ambientais e sociais e construir um futuro mais sustentável”, afirma o executivo.

Criativo da campanha

A campanha apresenta três filmes que exploram os pilares de reciclagem, empoderamento de microempreendedores e empregabilidade, além de conteúdos que destacam brasileiros e suas contribuições. O público poderá conhecer essas histórias em detalhes por meio de videocasts.

Com conceito criativo da Edelman e produção da BananaBR, a iniciativa também contará com uma plataforma para os projetos apoiados pela empresa e será veiculada em mídias digitais, OOH (mídia externa) e nos canais digitais da Coca-Cola Brasil.

Sergio Sanchez, VP de Estratégia da Edelman, destaca o processo de criação: "Como consultoria estratégica de comunicação corporativa da Coca-Cola há quase três anos, temos acompanhado de perto seu compromisso com Fazer a Diferença. Esse histórico nos levou a explorar o poder da união e do impacto coletivo, contando histórias autênticas que inspiram mudanças positivas e duradouras.”

André Aires, head de criação da BananaBR, explica que os filmes retratam seis universos pessoais em três histórias, cada uma centrada em duplas de personagens com vocações, visões e estilos de vida distintos, vivendo momentos decisivos em seus projetos. "Apesar das diferenças, todos compartilham o mesmo propósito. Pessoas reais dos projetos da Coca-Cola participaram dos filmes, dando ainda mais significado às peças, que se complementam em vídeos menores", finaliza.

Conheça algumas das iniciativas

Água + Acesso

Em parceria com diversas organizações, a Coca-Cola promove o acesso à água em comunidades rurais e de baixa renda por meio de sistemas sustentáveis de tratamento e distribuição de água. Essa ação contribui para o desenvolvimento econômico e social dessas regiões. O projeto é representado por Valcléia Solidade, da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), e Caetano Scannavino Filho, coordenador da ONG Projeto Saúde & Alegria (PSA).

Agricultura Sustentável: Olhos da Floresta e Aliados pelo Campo

O programa Olhos da Floresta foca na rastreabilidade ética e sustentável do guaraná, utilizado em produtos da Coca-Cola Brasil. Em parceria com o Imaflora, promove a agricultura familiar e a preservação da biodiversidade, ajudando a reduzir desigualdades sociais.

Já o projeto Aliados do Campo faz a rastreabilidade sustentável da erva-mate, beneficiando diretamente os produtores locais. Essas iniciativas são representadas por Nazide dos Santos, presidente do Grupo Esperança Orgânica (GEO), e Leonel Prichoa, produtor de erva-mate.

Coca-Cola dá um gás no seu negócio

Este programa é uma plataforma online de conhecimento em gestão e negócios, voltada para capacitação e geração de oportunidades para empreendedores. Além de impulsionar o crescimento econômico sustentável, o programa também foca no empoderamento feminino com projetos como "Meu Negócio é Meu País" e "Empreenda como uma Mulher". As iniciativas são representadas por Rita Maria, presidente da ABAM, Carmen Virginia, chef e proprietária do Altar Cozinha Ancestral, e Juliel Moura, ambulante.

Coletivo Jovem

O Instituto Coca-Cola Brasil promove o Coletivo Jovem, uma iniciativa que ajuda jovens vulneráveis a encontrar oportunidades no mercado de trabalho. Daiana da Silva, advogada do Instituto, e Jacyan Jadson, ambos beneficiados pelo programa, representam essa iniciativa.

Segurança Alimentar: Cozinhas Solidárias e Ação da Cidadania

A Coca-Cola Brasil colabora com a Gastromotiva e a Ação da Cidadania para promover segurança alimentar em áreas vulneráveis. O programa Cozinhas Solidárias, liderado por David Hertz, capacita cozinheiros e distribui refeições. Já o projeto Mais Por Nós, coordenado por Hellen Freitas, expande o impacto da Ação da Cidadania através de sua rede de comitês.

ANCAT & Reciclar pelo Brasil

Por meio de uma parceria com a ANCAT, a Coca-Cola promove o fortalecimento da economia circular com o programa Reciclar pelo Brasil, que se tornou a maior plataforma de reciclagem inclusiva do país. Roberto Rocha, presidente da ANCAT, e Aline Sousa, diretora-presidente da CENTCOOP, são os representantes dessa iniciativa.

