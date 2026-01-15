Negócios

Todo negócio cabe em 1 de 4 modelos — descubra o seu e aprenda como escalar certo

Saber qual é o “formato” do seu negócio pode evitar erros fatais e acelerar o crescimento com mais clareza

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 14h35.

Você tem uma ideia de negócio, um projeto rodando ou até já começou a vender, mas sente que está travando na hora de crescer? Segundo o investidor e empresário Alex Hormozi, o erro pode não estar na sua execução, e sim na forma como você está encarando o modelo do seu negócio.

Hormozi afirma que negócios são como formas geométricas: parecem diferentes por fora, mas, no fundo, seguem estruturas parecidas. A chave está em reconhecer o padrão que você está seguindo.

Ele também defende que todo negócio se encaixa em um de quatro tipos principais, e que entender qual é o seu é o primeiro passo para saber como escalar, contratar, investir e até organizar a rotina da empresa. As informações foram retiradas de Inc. 

1. E-commerce

  • Cresce rápido, mas depende de capital para manter estoque e logística.

  • Desafios principais: fluxo de caixa e distribuição.

  • Erro comum: crescer sem planejamento financeiro, mesmo com boas vendas.

2. Serviços

  • Receita estável, mas limitada pela capacidade humana.

  • Desafios principais: contratação, treinamento e dependência de pessoas.

  • Erro comum: tentar escalar como se fosse uma empresa de software.

3. Educação e Mídia

  • Alta margem de lucro, escalável com conhecimento.

  • Desafios principais: retenção, concorrência e diferenciação.

  • Erro comum: ignorar o engajamento da comunidade e a consistência de entrega.

4. Software (SaaS)

  • Maior alavancagem no longo prazo, mas exige paciência e capital para desenvolvimento.

  • Desafios principais: tempo até a validação do produto e manutenção.

  • Erro comum: esperar crescimento imediato ou abandonar cedo demais.

O erro fatal é tratar limitações como problemas passageiros

Um dos pontos centrais de Hormozi é que muitos fundadores acham que estão errando porque as coisas não fluem como o esperado. Mas, na verdade, eles estão apenas enfrentando os desafios naturais do tipo de negócio que têm.

“As pessoas acham que há algo errado com o negócio delas, quando na verdade é uma característica, não um defeito”, ele conta.

