Todo negócio cabe em 1 de 4 modelos — descubra o seu e aprenda como escalar certo

(Getty Images/Getty Images)
Redatora
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 14h35.
Você tem uma ideia de negócio, um projeto rodando ou até já começou a vender, mas sente que está travando na hora de crescer? Segundo o investidor e empresário Alex Hormozi, o erro pode não estar na sua execução, e sim na forma como você está encarando o modelo do seu negócio.
Hormozi afirma que negócios são como formas geométricas: parecem diferentes por fora, mas, no fundo, seguem estruturas parecidas. A chave está em reconhecer o padrão que você está seguindo.
Ele também defende que todo negócio se encaixa em um de quatro tipos principais, e que entender qual é o seu é o primeiro passo para saber como escalar, contratar, investir e até organizar a rotina da empresa. As informações foram retiradas de Inc.
DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!
Um dos pontos centrais de Hormozi é que muitos fundadores acham que estão errando porque as coisas não fluem como o esperado. Mas, na verdade, eles estão apenas enfrentando os desafios naturais do tipo de negócio que têm.
“As pessoas acham que há algo errado com o negócio delas, quando na verdade é uma característica, não um defeito”, ele conta.
