Todo negócio cabe em 1 de 4 modelos — descubra o seu e aprenda como escalar certo

Você tem uma ideia de negócio, um projeto rodando ou até já começou a vender, mas sente que está travando na hora de crescer? Segundo o investidor e empresário Alex Hormozi, o erro pode não estar na sua execução, e sim na forma como você está encarando o modelo do seu negócio.

Hormozi afirma que negócios são como formas geométricas: parecem diferentes por fora, mas, no fundo, seguem estruturas parecidas. A chave está em reconhecer o padrão que você está seguindo.

Ele também defende que todo negócio se encaixa em um de quatro tipos principais, e que entender qual é o seu é o primeiro passo para saber como escalar, contratar, investir e até organizar a rotina da empresa. As informações foram retiradas de Inc.

1. E-commerce

Cresce rápido , mas depende de capital para manter estoque e logística.

Desafios principais: fluxo de caixa e distribuição.

Erro comum: crescer sem planejamento financeiro, mesmo com boas vendas.

2. Serviços

Receita estável , mas limitada pela capacidade humana.

Desafios principais: contratação, treinamento e dependência de pessoas.

Erro comum: tentar escalar como se fosse uma empresa de software.

3. Educação e Mídia

Alta margem de lucro , escalável com conhecimento.

Desafios principais: retenção, concorrência e diferenciação.

Erro comum: ignorar o engajamento da comunidade e a consistência de entrega.

4. Software (SaaS)

Maior alavancagem no longo prazo , mas exige paciência e capital para desenvolvimento .

Desafios principais: tempo até a validação do produto e manutenção.

Erro comum: esperar crescimento imediato ou abandonar cedo demais.

O erro fatal é tratar limitações como problemas passageiros

Um dos pontos centrais de Hormozi é que muitos fundadores acham que estão errando porque as coisas não fluem como o esperado. Mas, na verdade, eles estão apenas enfrentando os desafios naturais do tipo de negócio que têm.

“As pessoas acham que há algo errado com o negócio delas, quando na verdade é uma característica, não um defeito”, ele conta.

