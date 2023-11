Startup mineira que transforma vida saudável em jogo com recompensa recebe aporte de R$ 5 milhões

As empreendedoras Jade Utsch, Tatiany Ribeiro e Jennifer de Faria mudaram o modelo de negócio da RadarFit duas vezes antes de perceberem que as pessoas precisam de uma recompensa imediata para manter bons hábitos. Hoje, a startup oferece aos assinantes missões diárias com base na meta do usuário — como perder peso, comer melhor ou ganhar massa muscular.

Desde o final de 2019, o aplicativo já atendeu mais de 60 empresas com uma base de 700.000 pessoas. Para aumentar a participação da startup no mercado de benéficos corporativo, a RadarFit anuncia nesta terça-feira, 21, um novo aporte de R$ 5 milhões.

“Estamos focando em conquistar market share no Brasil e, em seguida, planejando uma futura internacionalização”, diz Jade Utsch, CEO da RadarFit.

Esta é a terceira rodada de captação de investimento da Radar Fit, que em aportes anteriores, já acumula investidores como Bossa Invest, DOMO.VC, Outfield Capital e Startup Farm. Nesta nova rodada, a healthtech conta com o investimento da WE Ventures e da recém-lançada Hiker Ventures.

Como o negócio foi criado

No começo da empresa, as sócias tentaram construir um marketplace de bem-estar, conectando os clientes com lojas de produtos orgânicos, academias, clínicas de estética. Logo perceberam que os clientes logo deixavam a startup para comprar diretamente do fornecedor. Depois, elas tentaram criar um jogo dentro do marketplace, para engajar os clientes.

“As pessoas gostavam mais do jogo do que do prêmio em si. Era uma forma delas conquistarem resultados de forma leve, rápida e divertida”, diz a CEO.

Com a tese comprovada, a startup investiu na criação de um site e aplicativo em 2019. Com isso, conseguiu entrar no programa de aceleração da Startup Farm.

A visibilidade do programa levou ao primeiro grande cliente: o Banco do Brasil. A instituição financeira procurou a startup para oferecer o produto como um benefício para seus funcionários. Foi aí que a empresa percebeu que deveria apostar no mercado corporativo.

Como esta startup pernambucana leva alunos da periferia para escolas particulares

Como funciona a RadarFit

Fundada em 2018, a RadarFit usa atualmente a gamificação e inteligência artificial para engajar os usuários em seu aplicativo de bem-estar e saúde. Com o uso da IA, a solução personaliza a rotina dos usuários, fornecendo planos alimentares, treinos guiados por videos, práticas esportivas, orientações de hidratação e meditações.

Para manter o engajamento das pessoas, o app fornece premiações por hábitos saudáveis atrelados ao ganho de pontuações, que podem ser utilizados pelos usuários para doações, resgates de produtos e vouchers. Essa jornada acontece em uma dinâmica de rede social de bem-estar, ranking de saúde, desafios exclusivos e com avatar 3D de cada pessoa.

Benefícios para as empresas

A RadarFit também disponibiliza sua solução para empresas, como um programa de saúde e bem-estar corporativo, com o objetivo de gerar:

redução de custos com absenteísmo

aumento de produtividade dos seus times

melhora do clima organizacional

retenção de talentos

A solução também torna as empresas elegíveis ao programa PAT, para isenções fiscais por práticas de ESG.

Com a RadarFit, as empresas têm acesso a um painel de dados com métricas chaves para que possam acompanhar o ROI da solução.

Ela vai faturar mais de R$ 20 milhões com moradia popular: "eu sou meu próprio case de sucesso"

Quem são os investidores

A Radar Fit agora passa a integrar a lista de investidas pelo WE Ventures, fundo de venture capital que faz parte do Women Entrepreneurship, iniciativa idealizada pela Microsoft Participações em parceria com Sebrae Nacional e M8 Partners e em associação com a Bertha Capital.

O fundo WE Ventures busca investir em startups de tecnologia com faturamento mínimo anual de R$ 200 mil, lideradas por uma equipe feminina com pelo menos 20% de participação e pelo menos uma mulher em cargo de liderança.

“Investimos na Radar Fit, pois além de ter sido fundada por três mulheres, a empresa entrega uma solução que endereça um tema crucial nos dias de hoje no ambiente corporativo: investir no bem-estar dos colaboradores. No WE Ventures buscamos não apenas boas propostas de negócio, com potencial de crescimento, queremos também investir em impacto”, diz Marcella Ceva, CIO do WE Ventures.

O investimento também foi feito em conjunto com a recém-lançada Hiker Ventures, que atua por meio de um fundo dedicado ao fomento de startups.

Criada esse ano por Rodrigo Moreira e Guilherme Chernicharo, a Hiker Ventures, juntamente com a Boutique de Investimentos Araujo Fontes e o Banco BMG, atua por meio de um fundo de investimento dedicado ao impulsionamento de empresas de tecnologia que geram resultados significativos no mercado B2B para grandes empresas.

"A RadarFit chamou nossa atenção não apenas pela sua solução inovadora em saúde e bem-estar, mas também pelo compromisso das suas fundadoras em criar uma empresa que realmente faz a diferença na vida das pessoas e das empresas por meio do engajamento contínuo dos funcionários durante a jornada", disse Rodrigo Moreira.

Mulheres recebem menos apoio dos cônjuges para começar a empreender do que os homens