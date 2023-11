Mulheres recebem menos apoio dos cônjuges para começar a empreender do que os homens

Mulheres empreendedoras recebem menos apoio dos cônjuges para começar a empreender do que os homens, de acordo com a pesquisa “Características dos Empreendedores: Empreendedorismo Feminino” divulgada pelo Sebrae neste domingo,19, Dia do Empreendedorismo Feminino.

O levantamento mostra que, no momento de abrir um negócio, ambos os gêneros contam com mais apoio de clientes e fornecedores, sendo 67% para as mulheres e 68% para os homens. Em relação ao cônjuge, o apoio recebido por mulheres cai para 61%, enquanto o dos homens continua em 68%.

A pesquisa entrevistou 6.942 empreendedores de ambos os gêneros entre 27 de julho de 2023 e 1º de setembro de 2023.

No momento atual do negócios, o apoio dos cônjuges fica mais equilibrado e representa 59% para as mulheres e 60% para os homens.

Ela vai faturar mais de R$ 20 milhões com moradia popular: "eu sou meu próprio case de sucesso"

Trabalho doméstico

Entre os empreendedores, as mulheres gastam quase o dobro de horas por dia com cuidados com a família e afazeres domésticos do que os homens.

De acordo com a pesquisa, mulheres empreendedoras gastam mais de 3,1 horas diárias com cuidados com pessoas, enquanto para os homens este tempo é 1,6 hora. Em relação aos afazeres domésticos, as mulheres usam cerca de 2,9 horas por dia, enquanto os homens gastam 1,5 hora.

55,6% das empreendedoras têm planos para expandir seus negócios

MEIs x MPEs

O tamanho do empreendimento também impacta na quantidade de horas que os empreendedores se dedicam aos cuidados domésticos. Em ambos os gêneros, os microempreendedores individuais (MEIs) dedicam mais tempo do que os micro e pequenas empresas (MPEs).

Em ambos os casos, as mulheres dedicam mais horas aos cuidados domésticos. As mulheres que trabalham como MEIs gastam 3,2 horas em cuidados com pessoas da família e 3 horas com afazeres domésticos, enquanto os homens gastam 1,8 hora em cuidados com pessoas e 1,7 hora em afazeres domésticos.

Mulheres que são micro e pequenas empresárias (MPEs) gastam em média 3 horas diárias em cuidados com pessoas, contra 1,2 hora diária dos homens. E, enquanto as mulheres dedicam 2,7 horas por dia em afazeres domésticos, os homens gastam apenas 1 hora diária no mesmo tipo de atividade.

Sobrecarga de trabalho

A pesquisa também perguntou aos empreendedores se eles já se sentiram sobrecarregados por cuidar da empresa, dos filhos ou idosos ou parentes ao mesmo tempo. 76% das mulheres e 55% dos homens relataram “alta identificação”.

73% das mulheres concordaram que o público feminino enfrenta mais dificuldades para ter um negócio por terem que dispender mais tempo cuidando da casa e da família do que os homens. A afirmação também é verdadeira para 66% dos homens.

Além disso, 61% das mulheres responderam que tiveram "alta identificação" com a afirmação de já ter deixado de fazer algo para si ou para a empresa para cuidar de outras pessoas. Entre os homens, o resultado cai para 48%.

Empreendedorismo e filhos

Entre os empreendedores entrevistados, 67% das mulheres e 64% dos homens têm filhos. A influência da maternidade e paternidade sobre a decisão de empreender também foi medida pela pesquisa, sendo um fator decisivo para mais mulheres do que homens.

68% das mulheres disseram que cuidar dos filhos “influenciou muito”

56% dos homens disseram que "influenciou muito"

34% dos homens disseram que “não influenciou nada”

22% das mulheres responderam que o cuidado com os filhos "não influenciou nada"

15 frases do Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino para você se inspirar