55,6% das empreendedoras têm planos para expandir seus negócios

No Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, celebrado neste domingo, 19, a Serasa Experian divulga a pesquisa “Empreendedoras Brasileiras PME” que mostra como as mulheres têm encarado os desafios e as oportunidades em seus empreendimentos.

A segunda edição do levantamento foi realizada de forma quantitativa, via painel de respondentes e contou com 534 participantes de todas as regiões do país.

55,6% das entrevistadas afirmam que querem ampliar seus negócios, mesmo que seja com cautela. 28,3% desejam encontrar o equilíbrio entre empresa e vida pessoal enquanto 11,8% pretendem pagar as contas e sair do vermelho.

Entre as empreendedoras que querem crescer, 43,4% pretendem vender mais para o mesmo público e 42,1% visam atingir públicos diferentes para atingir essas metas. Apenas 8% das respondentes veem crédito ou financiamento como uma opção para viabilizar seus planos. Há um ano, o percentual era de 15%.

“Quando estamos falando de negócios, o crédito é uma importante ferramenta de apoio. Ele permite, muitas vezes, o investimento em insumos ou aquisições que não poderiam ser realizadas à vista”, diz o vice-presidente de Pequenas e Médias Empresas da Serasa Experian, Cleber Genero.

"No entanto, é preciso que a empreendedora esteja atenta ao seu planejamento, para a escolha da melhor linha e negociação, evitando assim a inadimplência e obtendo um retorno sobre esse investimento", conclui.

Falta de crédito

Entre as preocupações desse público na busca por crédito em instituições financeiras, a maior delas segue sendo a taxa de juros, com 51,6%.

Em seguida, com 16,5%, está a situação do CNPJ/CPF e se ele, de fato, terá acesso ao crédito. Nesse sentido, 59% das empreendedoras afirmaram que acompanham a situação de seu CNPJ, sendo 44% de maneira frequente e 15% quando sabem que irão precisar de crédito.