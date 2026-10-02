Gigante Tramontina faz queima de estoque e vende 150 mil produtos a partir de R$ 5

RESUMO ＋ A fabricante gaúcha Tramontina realizará, de 9 a 18 de outubro, um outlet com 150.000 produtos em Carlos Barbosa, no Rio Grande do Sul. O feirão terá descontos de 20% a 50% em itens de cozinha, ferramentas, móveis e produtos de jardinagem, com utensílios vendidos a partir de 5 reais.

Para muitas empresas, novembro virou o mês de limpar estoques e abrir espaço para o ano seguinte, embalado pela Black Friday.

A gigante gaúcha Tramontina decidiu antecipar esse movimento. Em outubro, vai aproveitar o feriado de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12, para colocar 150.000 produtos à venda em um feirão em Carlos Barbosa, na serra gaúcha.

A ação acontece em dois períodos, de 9 a 12 e de 16 a 18 de outubro. Os descontos variam de 20% a 50% e atingem itens de cozinha, ferramentas, móveis e produtos de jardinagem. Algumas peças terão preço ainda menor: facas, colheres e utensílios serão vendidos de 25 por 5 reais.

“Estamos muito entusiasmados em realizar este outlet em Carlos Barbosa. Nossa expectativa é oferecer aos clientes uma experiência de compra única, reunindo em um só lugar um mix robusto de produtos, como nossas panelas, porcelanas, talheres, utensílios diversos, móveis, ferramentas”, diz Cesar Vieceli, diretor corporativo da Tramontina.

A iniciativa acontece em um momento de mudança mais ampla dentro da companhia de 115 anos. Depois de passar mais de um século concentrando milhares de produtos sob o mesmo nome, a Tramontina começou em 2026 a reorganizar seu portfólio em submarcas voltadas a consumidores, empresas e profissionais.

Como vai funcionar o outlet da Tramontina

O outlet será montado em um pavilhão em frente à Tramontina Factory, loja da companhia em Carlos Barbosa. A primeira etapa acontece de 9 a 12 de outubro. A segunda será realizada de 16 a 18.

Às sextas e aos sábados, o espaço ficará aberto das 9h às 17h. Aos domingos e no feriado, o funcionamento será das 9h às 16h.

As compras poderão ser pagas em dinheiro, Pix ou parceladas em até cinco vezes sem juros no cartão de crédito.

Ao todo, a Tramontina afirma que disponibilizará 150.000 itens. O mix reúne desde produtos de entrada, vendidos por 5 reais, até panelas, ferramentas e equipamentos que custam algumas centenas de reais.

Entre as ofertas divulgadas está um jogo de panelas Tunis com cinco peças, que passa de 899 para 499 reais. Uma frigideira de aço inox da linha Allegra cai de 202 para 79 reais.

Uma caçarola de alumínio de 20 centímetros, antes vendida por 249 reais, será oferecida por 89 reais. Já uma panela de pressão Vancouver, de 4,5 litros, passa de 229 para 149 reais.

Os preços mais baixos aparecem entre os utensílios. Uma faca Jumbo para churrasco, antes anunciada por 25 reais, será vendida por 5 reais. Uma faca para pão que custava 32 reais também sai pelo mesmo valor.

Outros itens, como faca de churrasco de aço inox, colher para refresco e pá de bolo, terão preço de 5 reais.

Neste mesmo período, a Tramontina está fazendo uma ação de sustentabilidade e dando desconto para quem trocar produtos antigos, conforme a EXAME noticiou esta semana.

Por que a Tramontina está dividindo sua marca depois de 115 anos

O feirão acontece poucos meses depois de a Tramontina anunciar uma das principais mudanças de marca de sua história.

Fundada em 1911, a companhia passou mais de um século colocando o mesmo nome em produtos que vão de talheres e panelas a ferramentas industriais, materiais elétricos, móveis e veículos utilitários elétricos.

Em 2026, decidiu mudar essa lógica.

A Tramontina passou a estruturar uma arquitetura com uma marca-mãe e cinco submarcas voltadas a públicos e canais diferentes. A Tramontina continuará assinando cerca de 90% do portfólio, segundo a empresa, mas alguns segmentos passam a ganhar nomes próprios.

“Uma marca de 115 anos abraça milhares de produtos e segmentos muito diferentes entre si. Fomos sentindo que essa marca não tinha toda essa elasticidade. Para ser identificada também como uma marca para indústria, para os profissionais, a gente precisava fazer uma reorganização”, diz Rosane Fantinelli, diretora de marketing da Tramontina.

A primeira nova marca é a Tramontina Primia, voltada à hospitalidade e à gastronomia profissional.

Até 2028, a empresa pretende avançar também com Oniq, Althea, PRO e Master. A T store, operação de varejo do grupo, completa o ecossistema.

A Oniq, prevista para 2028, deverá concentrar produtos conectados e interativos para a casa. A Althea, com lançamento planejado para 2027, vai reunir produtos de design exclusivo e edições limitadas.

No mercado profissional, a Tramontina PRO, que já existe há 26 anos como linha de ferramentas, passa a ter uma identidade própria dentro da nova organização.

A Master, prevista para 2027, será voltada a profissionais autônomos, como eletricistas, marceneiros, serralheiros e trabalhadores da construção civil.

Para a Tramontina, a divisão tenta resolver um problema criado pelo próprio tamanho do portfólio.

Um consumidor pode reconhecer a empresa pela faca ou pela panela que usa em casa, mas essa mesma associação nem sempre ajuda quando a companhia tenta vender uma ferramenta para uso profissional.

“Quando chegaram na indústria, os profissionais tinham um pouco de dúvida sobre a ferramenta Tramontina, a marca que produz talheres. Estava intrínseca uma pergunta: será que essa ferramenta é tão boa quanto aquilo que nós precisamos?”, afirma Fantinelli.

A mudança também exige reorganizar os canais de venda. Um produto voltado à construção precisa chegar à loja de material de construção. Uma linha de alto padrão precisa estar em lojas especializadas. Já equipamentos para cozinhas profissionais exigem equipes capazes de conversar com restaurantes, hotéis e outros compradores empresariais.

“Arquitetura de marca passa muito mais por categorização e reorganização de canais de vendas do que ser um projeto de marketing em si”, diz Fantinelli.

De uma ferraria a mais de 22.000 produtos

A história da Tramontina começou em Carlos Barbosa, cidade onde agora será realizado o outlet.

A empresa foi fundada em 1911 como uma pequena ferraria dedicada à fabricação de facas e canivetes. Ao longo das décadas, expandiu o catálogo e entrou em novos segmentos.

Hoje, mantém mais de 22.000 itens no portfólio.

A produção está distribuída por unidades fabris no Rio Grande do Sul, em Pernambuco e na Índia.

A companhia emprega mais de 11.000 pessoas e exporta produtos com a marca Tramontina para mais de 120 países.

A companhia também ampliou sua presença internacional nos últimos anos. Em 2026, avançou com uma fábrica própria no México enquanto colocava em prática a nova arquitetura de marcas.