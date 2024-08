Musk diz que Starlink será gratuito no Brasil até resolver suspensão de contas

O empresário Elon Musk disse nesta quinta-feira, 29, que o serviço da Starlink, sua empresa de internet via satélite, será gratuito no Brasil até que a questão da suspensão das contas da empresa seja resolvida.

O bloqueio ocorreu depois da determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A ação aconteceu em razão da ausência de representantes do X no Brasil.

“Muitas escolas e hospitais remotos dependem do Starlink, da SpaceX! A SpaceX fornecerá serviço de internet gratuitamente aos usuários no Brasil até que o assunto seja resolvido, pois não podemos receber pagamento, mas não queremos cortar o acesso de ninguém”, afirmou Musk pelo X.

Many remote schools and hospitals depend on SpaceX’s Starlink!

SpaceX will provide Internet service to users in Brazil for free until this matter is resolved, as we cannot receive payment, but don’t want to cut anyone off. https://t.co/BHlPpbsKR6

— Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024