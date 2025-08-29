Como funciona a matemática por trás da abertura de capital de uma empresa?

Traders na Nyse (Michael Nagle/Bloomberg via/Getty Images)
Publicado em 29 de agosto de 2025 às 17h29.
Última atualização em 29 de agosto de 2025 às 17h37.
Abrir o capital na bolsa é um dos momentos mais decisivos para qualquer empresa. A chamada Oferta Pública Inicial, ou IPO, permite que companhias captem recursos diretamente com investidores e financiem projetos de expansão que dificilmente seriam viáveis apenas com crédito bancário ou aportes privados.
Definir quanto vale uma ação no dia da estreia não é tarefa simples. É nesse ponto que entra o valuation, processo que busca estabelecer o valor justo de uma empresa a partir de projeções financeiras, expectativas de mercado e comparações com negócios semelhantes.
Para explicar como esses IPO e valuation se relacionam e por que são tão relevantes para investidores e executivos, a EXAME ouviu José Renato Jardim, doutor em finanças e professor da Saint Paul Escola de Negócios, que define o IPO como “um divisor de águas” para qualquer companhia.
Um IPO acontece quando a empresa deixa de ser apenas dos fundadores e investidores iniciais e passa a vender ações ao público em geral. A operação marca a transição de uma companhia privada para o ambiente aberto da bolsa, onde precisa lidar com maior visibilidade e cobrança constante.
“A empresa passa a ter maior visibilidade, ganha acesso a uma base ampla de investidores e pode usar suas ações como moeda de troca em novos negócios”, afirma Jardim. “Em contrapartida, precisa ter governança robusta e resultados transparentes, reportados trimestralmente”.
Abrir capital não é apenas estampar o nome na bolsa de valores. É um processo longo, que exige preparação interna, auditorias e confiança do mercado. Entre as etapas estão:
Jardim explica que valuation é o cálculo que busca responder a uma pergunta aparentemente simples: quanto vale a empresa?
Existem diferentes metodologias, como o Fluxo de Caixa Descontado (DCF), que projeta os lucros futuros e os traz a valor presente, e a análise de múltiplos de mercado, que compara a companhia a outras semelhantes em métricas como vendas ou lucro.
O professor ainda ressalta que não há uma resposta única. “O valuation não é uma conta única ou absoluta. Ele envolve métodos diferentes, expectativas e até negociações. É ciência e arte ao mesmo tempo”.
O preço estabelecido pelo valuation pode abrir ou fechar portas. Segundo o professor, “um IPO só faz sentido se o valuation for convincente para os investidores”.
Se o preço por ação ficar muito acima do que o mercado acredita, Jardim explica que “poucos investidores compram”. Já se ficar muito abaixo, “a empresa perde dinheiro porque poderia ter captado mais.”
