Como funciona a matemática por trás da abertura de capital de uma empresa?

Abrir o capital na bolsa é um dos momentos mais decisivos para qualquer empresa. A chamada Oferta Pública Inicial, ou IPO, permite que companhias captem recursos diretamente com investidores e financiem projetos de expansão que dificilmente seriam viáveis apenas com crédito bancário ou aportes privados.

Definir quanto vale uma ação no dia da estreia não é tarefa simples. É nesse ponto que entra o valuation, processo que busca estabelecer o valor justo de uma empresa a partir de projeções financeiras, expectativas de mercado e comparações com negócios semelhantes.

Para explicar como esses IPO e valuation se relacionam e por que são tão relevantes para investidores e executivos, a EXAME ouviu José Renato Jardim, doutor em finanças e professor da Saint Paul Escola de Negócios, que define o IPO como “um divisor de águas” para qualquer companhia.

O que é IPO?

Um IPO acontece quando a empresa deixa de ser apenas dos fundadores e investidores iniciais e passa a vender ações ao público em geral. A operação marca a transição de uma companhia privada para o ambiente aberto da bolsa, onde precisa lidar com maior visibilidade e cobrança constante.

“A empresa passa a ter maior visibilidade, ganha acesso a uma base ampla de investidores e pode usar suas ações como moeda de troca em novos negócios”, afirma Jardim. “Em contrapartida, precisa ter governança robusta e resultados transparentes, reportados trimestralmente”.

Bastidores de uma oferta

Abrir capital não é apenas estampar o nome na bolsa de valores. É um processo longo, que exige preparação interna, auditorias e confiança do mercado. Entre as etapas estão:

Organização das finanças e melhoria da governança;

Divulgação de um prospecto detalhado para investidores;

Apresentação do negócio para potenciais investidores;

Definição da faixa de preço das ações, com base em valuation;

Estreia oficial na bolsa.

‘Valuation é ciência e arte’, diz especialista

Jardim explica que valuation é o cálculo que busca responder a uma pergunta aparentemente simples: quanto vale a empresa?

Existem diferentes metodologias, como o Fluxo de Caixa Descontado (DCF), que projeta os lucros futuros e os traz a valor presente, e a análise de múltiplos de mercado, que compara a companhia a outras semelhantes em métricas como vendas ou lucro.

O professor ainda ressalta que não há uma resposta única. “O valuation não é uma conta única ou absoluta. Ele envolve métodos diferentes, expectativas e até negociações. É ciência e arte ao mesmo tempo”.

Por que o valuation é decisivo em um IPO?

O preço estabelecido pelo valuation pode abrir ou fechar portas. Segundo o professor, “um IPO só faz sentido se o valuation for convincente para os investidores”.

Se o preço por ação ficar muito acima do que o mercado acredita, Jardim explica que “poucos investidores compram”. Já se ficar muito abaixo, “a empresa perde dinheiro porque poderia ter captado mais.”

