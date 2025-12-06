Negócios

Na briga para ser startup mais valiosa do mundo, SpaceX mira telefonia móvel

Empresa apresentou um pedido de registro de marca para 'Starlink Mobile' no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos

SpaceX, de Elon Musk, quer entrar no mercado global de telecomunicações (Photo by Joe Raedle/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 14h22.

A SpaceX, de Elon Musk, pretende expandir o portfólio para o mercado global de telecomunicações. O movimento acontece no momento em que a empresa está mirando um valor de mercado de até US$ 800 bilhões, de acordo com reportagens do Wall Street Journal.

Se a cifra se confirmar, a SpaceX ultrapassará a OpenAI (avaliada em US$ 500 bilhões) e se tornará a startup privada mais valiosa do mundo.

Novo mercado

A SpaceX apresentou um pedido de registro de marca para "Starlink Mobile", indicando que pode lançar uma operadora de telefonia própria e entrar na briga com gigantes como AT&T e Verizon, segundo informações da Bloomberg. A solicitação inclui serviços de telecomunicações, ligações, mensagens de voz e transmissão bidirecional de dados.

A startup de Elon Musk registrou a marca no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos em 16 de outubro e aguarda a designação de um examinador, de acordo com o site do departamento.

A empresa tem, atualmente, uma parceria com a T-Mobile US Inc. para usar sua rede Starlink em órbita baixa da Terra e fornecer internet rápida em áreas remotas e de difícil acesso (inclusive no Brasil).

Em setembro, durante uma participação no podcast All-In, Musk afirmou que criar uma operadora móvel própria poderia ser "uma das opções" para a SpaceX. No mesmo mês, a empresa fechou um acordo de US$ 17 bilhões para adquirir espectro sem fio da EchoStar Corp., ampliando a capacidade da Starlink de oferecer serviços móveis diretamente aos consumidores.

